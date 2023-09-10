5 мифов о зарядке смартфона, в которые пора уже перестать верить

Процесс зарядки смартфона является очень важным, ведь от соблюдения рекомендаций напрямую зависит, насколько долго прослужит аккумулятор устройства. Поэтому вполне объяснимо, что многие люди знакомятся с правилами эксплуатациями и стараются не допускать ошибок. Однако многие советы, рассказывающие о том, как правильно заряжать смартфон, являются мифами. На первый взгляд, подобные рекомендации кажутся убедительными, но на практике их соблюдение никак не повлияет на срок службы устройства.

Нужно ли заряжать смартфон до 100%

Пожалуй, это самый старый миф о зарядке телефона. Некоторыми людьми принято считать, что восстанавливать энергию нужно строго от 0 до 100%, сначала высаживая аккумулятор ноль, а затем — дожидаясь появления на экране заветных цифр. В противном случае горе-эксперты пророчат быструю потерю емкости встроенной батарейки.

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И, знаете, эти советчики в определенном смысле правы, вот только они застряли в XX веке, потому что рекомендация заряжать батарею до 100% была актуальна для никель-металл-гидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов. Современные смартфоны оснащены литий-ионными аналогами, не имеющими губительного «эффекта памяти». Так что заряжайте, как угодно.

Можно ли оставлять смартфон на зарядке ночью

Следом идет очередной миф, от которого пахнет нафталином. Устройства с никель-металл-гидридными аккумуляторами действительно не рекомендуется оставлять на зарядке после достижения 100%, иначе случится перезаряд из-за продолжающего поступления энергии. Как мы уже поняли, смартфонов это не касается.

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Кроме того, смартфоны оснащены встроенным контроллером, автоматически останавливающим зарядку по достижении 100%. В то же время стоит заметить, что в течение ночи устройство может потерять 1-2%, и тогда контроллер снова откроет импровизированные ворота. Но никакого вреда для аккумулятора или смартфона в этом нет.

Опасна ли быстрая зарядка для телефона

Еще 5 лет назад, мы заряжали смартфоны 10-ваттными адаптерами, и тогда они считались довольно мощными. Современные модели наподобие realme GT3 и вовсе предлагают блок питания на 240 Вт, благодаря которому энергия восстанавливается менее чем за 10 минут. Для многих людей это скорее минус, а не плюс, поскольку до сих пор кто-то думает, что быстрая зарядка опасна.

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В теории она действительно может быть губительна из-за перегрева аккумулятора, вызванного высокой мощностью. Однако при реализации технологии быстрой зарядки производители идут на самые разные ухищрения:

вместо одной большой батареи устанавливают две маленькие, чтобы каждая из них получала уже не 240 Вт, а 120 Вт;

оснащают смартфон датчиками, позволяющими контролировать температуру;

устанавливают контроллеры в блоки питания и сами устройства, чтобы при необходимости ограничить мощность.

А теперь интересный пример. Для смартфона realme GT3 с 240-ваттным блоком производитель заявляет 1600 полных циклов зарядки, после чего емкость аккумулятора просядет на 20%. Знаете, через сколько циклов батарея iPhone 14 Pro Max, поддерживающего мощность до 26 Вт, потеряет пятую часть своей емкости? Через 500. Вот и думайте.

Правда ли, что нельзя пользоваться телефоном на зарядке

Развенчать этот миф можно теми же тезисами, что и предыдущий, хотя поначалу все кажется вполне логичным. Главная опасность для аккумулятора — высокая температура. Когда мы нагружаем устройство разными задачами, она повышается. Но значит ли это, что нельзя играть в телефон на зарядке?

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Нет. Все из-за встроенного контроллера, который ограничивает мощность поступающего тока в случае приближения температуры к критической отметке. А при использовании быстрой зарядки ее скорость достигает максимальных значений только на заблокированном экране. Поиграл на своем смартфоне Xiaomi 12T Pro, подключенном к 120-ваттному адаптеру, — корпус нагрелся даже меньше, чем без нагрузки.

Что будет, если заряжать смартфон неоригинальной зарядкой

Кто-то до сих пор думает, что смартфон нужно заряжать оригинальной зарядкой, из-за чего те же поклонники Apple платят втридорога за фирменные кабели и меняют их каждый год, поскольку оплетка сделана из быстроразлагающихся компонентов. Все счастливы: производитель считает деньги, а потребитель думает, будто он позаботился о своем устройстве.

На деле же нет никакой разницы, будете вы использовать фирменные блок питания и провод, или же отдадите предпочтение другому бренду. Важно обратить внимание лишь на 2 момента:

ультрадешевые аксессуары, не имеющие брендовой принадлежности, сломаются быстрее;

если производитель смартфона использует фирменный протокол быстрой зарядки, неоригинальное ЗУ не сможет похвастать высокой скоростью.

А еще не стоит переживать, когда вы подключаете к смартфону адаптер питания на условные 240 Вт, если он поддерживает всего 18 Вт. Контроллер все равно снизит мощность, и ничего страшного не произойдет.