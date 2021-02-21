На Android вышел Clubhouse. Как скачать

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Иван Кузнецов 0

Социальная сеть Clubhouse, которая появилась только в этом году, буквально взорвала интернет. На популярности нового продукта сказалось несколько факторов: необычный аудио-формат, который предполагает только голосовое общение между пользователями, регистрация строго по приглашениям, который нельзя получить просто так, и, конечно, доступность только на одной платформе – iOS. Результат не заставил себя долго ждать. Сегодня в Clubhouse регистрируются звёзды мировой величины, а Илон Маск придлагает использовать сервис для рабочей встречи с Владимиром Путиным. Жаль, что на Android новый сервис недоступен. Но теперь это в прошлом.

Clubhouse

На Android появился рабочий Clubhouse, пусть и не совсем официальный

Clubhouse для Android: вы все скачиваете не то приложение

Разработчик приложения «ВКонтакте» Григорий Клюшников создал рабочую версию Clubhouse для Android. У него на это ушёл всего один день. Ему удалось реализовать в своём приложении все функциональные возможности оригинала и, что самое главное, подключиться к серверам, обеспечивающим работу сервиса. То есть у пользователей Android появился не отдельный аналог Clubhouse, а полноценный клиент для их операционной системы, который обеспечивает им доступ к общему с пользователями iOS пространству и одним и тем же комнатам.

Приложение клабхаус для андроид

Houseclub

Houseclub — это неофициальная версия Clubhouse для Android

Чтобы никого не смущать, Клюшников выложил исходный код своего приложения на GitHub. Если вы понимаете что-то в программировании и разработке, можете изучить его и убедиться, что с Clubhouse для Android всё в порядке. Правда, сам разработчик называет своё детище временной мерой, необходимой до тех пор, пока создатели оригинального сервиса не выпустят официальное приложение в Google Play. Но, учитывая, что Клюшникову удалось реализовать весь функциональный ряд Clubhouse в своём решении, менять его будет необязательно.

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Поскольку решение Клюшникова является неофициальным, он постарался максимально уберечь себя от возможных претензий. Поэтому он не только изменил иконку приложения и его название, окрестив кастомное решение Houseclub, но и при первоначальной регистрации предупреждает пользователей, что использование неофициального клиента может стать причиной блокировки учётной записи. Для некоторых это может стать серьёзной причиной не подвергать свой аккаунт и с трудом полученный инвайт риску.

Как установить Clubhouse для Android

Чтобы установить Houseclub на свой смартфон под управлением Android, вам понадобится:

GitHub

Скачать Houseclub можно на GitHub

  • Откройте посвящённую ей страницу и нажмите houseclub-release.apk для загрузки;
  • Дождитесь окончания загрузки, после чего откройте «Скачанные файлы» и установите приложение;
Инвайт в Clubhouse

Чтобы войти в клабхаус, вам потребуется инвайт

  • Запустите приложение, примите условия использования и авторизуйтесь по номеру телефона.

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Для регистрации в Houseclub на Android требуется точно такой же инвайт, как и для iOS-версии. Его можно получить только от уже действующего пользователя сервиса, который ранее тоже получит от кого-то соответствующее приглашение. Он может предоставить двум людям два инвайта, а те в свою очередь – ещё по два. То есть теоретически получить доступ к Clubhouse вполне реально, но не так чтобы очень просто. Поэтому, если у вас уже есть инвайт, подумайте, а готовы ли пожертвовать им ради того, чтобы пользоваться сервисом с Android?

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