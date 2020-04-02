Карантин — самое время для того, чтобы навести порядок в квартире, научиться чему-то новому с помощью онлайн-курсов или поработать удаленно, если работа, конечно, позволяет. Все это гораздо приятнее делать под подходящую музыку: я вот нахожусь дома уже две недели, и за это время успел, наверное, переслушать все любимые альбомы и умные подборки от музыкальных сервисов. Так и работать приятнее, и ужин готовить. Поэтому заметил за собой, что в последнее время стал активно искать новые плейлисты, и решил поделиться с вами тремя самыми интересными.

Музыка для работы или отдыха дома

Когда я работал в офисе, мы постоянно слушали подборки поп-музыки или рок 90-х, но домашняя обстановка резко изменила предпочтения. На смену пришла спокойная музыка, которая позволяет отвлечься от безумия, которое сейчас творится в мире, и продуктивно поработать или просто отдохнуть дома. Плейлист «Домашний чилл» — то, что нужно для всех фрилансеров и просто изолировавшихся в своем доме или крепости.

Нет, это не скучный сборник классической музыки. В данном плейлисте собрана музыка самых разных жанров — от альтернативного R&B в виде трека After Hours от The Weeknd из одноименного альбома до композиций Ludovico Einaudi (автора одной из самых известных мелодий к фильму «1+1»). Не обошлось и без чувственного вокала Hozier, меланхоличных мотивов Lana Del Rey и экспериментов с инструментами от Ólafur Arnalds. Все эти треки объединяет то, что они позволяют погрузиться в свои мысли, поднять настроение и понять, что все хорошо. То, что нужно при домашней работе или отдыхе.

Слушать плейлист «Домашний чилл»

Музыка для вечера

Ближе к вечеру я предпочитаю сменить песни The Weeknd, Lana Del Rey и других исполнителей на легкие и ненавязчивые джазовые треки, которые пойдут под любые домашние занятия. В моем случае это либо работа, которая не требует серьезной концентрации, либо приятное общение с родственниками, которые тоже находятся на самоизоляции. А иногда и интересную книгу можно почитать — музыка из плейлиста «Джазоляция» (какое говорящее название, однако) все это позволяет сделать.

В этом плейлисте есть как классика джаза — например, Feeling Good от Nina Simone, так и чуть более современные треки вроде ‘S Wonderful в исполнении Diana Krall. И это только некоторые из 31 песен этого плейлиста. Во время карантина у меня в квартире постоянно играет музыка, и джазовые треки очень хорошо подходят как для отдыха, так и для небольшой работы. Чаще включаю их по вечерам во время ужина (а если еще свечи зажечь, вообще супер).

Слушать плейлист «Джазоляция»

Музыка для медитации и расслабления

Уже ближе ко сну я проигрываю другой плейлист — «Медитация с Deutsche Grammophon». Нашел его неделю назад. Нет, медитация не обязательно подразумевает позу лотоса или лежать на полу неподвижно 8 часов. Мне вот достаточно запустить таймер на телефоне минут на 20, закрыть глаза и включить этот плейлист. Все треки из него очень спокойные и размеренные, но не скучные.

Каждая композиция обладает собственной душой и раскрывает видение ее создателя. Невольно начинаешь считать музыку универсальным языком, способным объединять людей. И хотя некоторые пьесы того же Юпа Бевинга отличаются нотками меланхоличности, они все равно будто созданы для того, чтобы вдохновлять и сближать. При этом исполнителей в этом плейлисте много, и у всех разный подход к музыке.

Иногда послушать столь приятную, расслабляющую музыку не только нужно, но и полезно. Я вот буквально перезаряжаюсь либо на продуктивную работу, либо на спокойный сон. Очень помогает, попробуйте.

Слушать плейлист «Медитация с Deutsche Grammophon»

Наверняка за время самоизоляции вам тоже надоело однообразие в музыкальном сопровождении рабочего дня, поэтому попробуйте эти плейлисты. Мне это помогло открыть много новых исполнителей, треки которых я раньше не слушал, а теперь они заиграли новыми красками. Ссылки на плейлисты оставил выше — попробуйте!