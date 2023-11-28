Не приходит код для Ватсапа? Вам просто нужен еще один смартфон

Несколько недель подряд из каждого утюга кричат о том, что получить код подтверждения для входа в Ватсап в России стало практически невозможно. Каждая смена смартфона вызывает у людей головную боль и трудности с авторизацией в самом популярном мессенджере в мире. Оставить эту ситуацию мы не могли и решили постараться помочь нашим читателям. Для этого была приобретена новая SIM-карта, которая еще не использовалась для Ватсапа, и пройдены все возможные этапы авторизации. Теперь мы точно можем вам сказать, что надо делать, чтобы без проблем войти в WhatsApp на смартфоне.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕН И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Чаще всего войти в учетную запись в Ватсапе требуется при смене старого смартфона на новый. Поэтому если у вас уже есть телефон с активным мессенджером, то ни в коем случае нельзя его оттуда удалять. Именно он и поможет нам спокойно получить код подтверждения для WhatsApp и общаться с родными и близкими, как и прежде.

Как получить код для Ватсапа

Чтобы протестировать получение кодов авторизации в Ватсапе, я специально приобрел новую SIM-карту. Самое забавное, что заветная СМСка пришла мне со второй попытки. Сначала код подтверждения для Ватсапа не приходил, но помогло второе нажатие. Как только я авторизовался, началось самое интересное. Предположим, что вы купили новенький смартфон, перенесли все документы и приложения и сразу же переходите к сбросу старого, чтобы скорее выставить его на продажу. С учетом того, что не приходят коды подтверждения в Ватсап многим пользователям, делать этого не стоит.

Не могу сказать, с какого момента, но уже достаточно давно можно получить код для входа в учетную запись в Ватсапе с помощью push-уведомления. Самым главным условием для этого является аккаунт, который авторизован на каком-нибудь смартфоне. Именно по этой причине не спешите сразу сносить все со старого аппарата. Сначала надо войти в Ватсап, а потом делать с устройством все, что заблагорассудится:

На старом смартфоне откройте WhatsApp, убедитесь, что соединение с сервером установлено, а уведомления включены;

Перейдите к списку чатов и не блокируйте экран;

На новом смартфоне откройте Ватсап, введите свой номер телефона и подтвердите его;

На дисплее старого телефона высветится баннер с кодом подтверждения. Введите его на новый аппарат.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

В этой ситуации самое главное — случайно не смахнуть баннер с уведомлением. Пока я разбирался, как это работает, пару раз так сделал. Поэтому лучше просто положите смартфон рядом с собой и не прикасайтесь к нему, пока не введете код на новом устройстве. Как вы уже поняли, никаких СМС в данной ситуации ждать не придется.

СМС с кодом для Ватсапа

Но даже такой, казалось бы, идеальный план иногда дает сбой. Вот и я, пока разбирался, как лучше сделать, чтобы гарантированно получить код подтверждения в Ватсапе, несколько раз столкнулся с ошибкой “Превышено допустимое количество запросов кода для другого телефона”. Как только она высвечивается, получить push уже не выйдет, и придется воспользоваться СМС. Вот как это сделать:

Как только на экране появится ошибка “Превышено допустимое количество запросов кода для другого телефона”, просто нажмите на “Ок”;

Выберите “Нужна помощь в получении кода?”;

В открывшемся меню нажмите “Отправить SMS”.

С очень высокой вероятностью вы сможете получить код подтверждения в Ватсапе с первого раза. Как показала практика, если аккаунт с номером уже зарегистрирован в Ватсапе на каком-то устройстве, то СМС сообщение приходит сразу и без каких-то проблем. Несколько дней подряд я отправлял такие запросы, и каждый раз мне с первой попытки приходил вожделенный код. Так что обязательно сохраняйте Ватсап на старом смартфоне до того момента, пока не войдете в аккаунт на новом. В противном случае ничего может не получиться.

Как зайти в Ватсап без кода

Если предыдущие лайфхаки вам не помогли, то для вас есть еще один вариант, как можно пользоваться Ватсапом на новом смартфоне, даже если не приходит код авторизации. Для этого можно настроить его как вспомогательное устройство. Основная учетка останется на старом аппарате, а новый будет временно использоваться как дополнительный. При этом номер телефона и все ваши диалоги будут одинаковыми:

Откройте Ватсап на новом смартфоне и перейдите на страницу ввода номера телефона;

В правом верхнем углу нажмите на три вертикальные точки;

В выпадающем меню выберите пункт “Привязать как вспомогательное устройство”;

На старом смартфоне откройте Ватсап и в списке чатов нажмите на три точки в верхнем правом углу;

Выберите пункт “Связанные устройства” и нажмите “Привязать устройство”.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Теперь достаточно отсканировать QR-код, и соединение будет установлено. Чтобы вас не выбросило из Ватсапа на новом смартфоне, раз в 14 дней обязательно запускайте его на старом. Периодически пробуйте получить код подтверждения по нашей инструкции. И как только получится это сделать, от предыдущего аппарата можно будет благополучно избавиться.