Не приходят уведомления на смарт-часы. Что делать

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Артем Рахматуллин 0

Умные часы уже давно стали повседневным гаджетом для многих пользователей. И главной их функцией является отнюдь не мониторинг активности или другие функции контроля ваших показателей. Уведомления — вот ради чего покупается большая часть носимых устройств. Это удобно. Больше нет необходимости доставать телефон из кармана каждый раз, когда кто-то написывает вам по несколько сообщений в секунду. Взглянул, посмотрел, убрал. И понятно, что когда с главной фишкой смарт-часов случаются какие-то неполадки, мы сразу обращаемся за помощью. В сегодняшней статье расскажем, что делать, если на часы не приходят уведомления и обсудим разные способы решения проблемы.

Разбираемся в том, как включить уведомления на смарт-часах.

Как правильно заряжать смарт-часы.

Не приходят уведомления на Galaxy Watch

Кто бы что ни говорил, а Galaxy Watch на сегодняшний день являются своего рода Apple Watch в мире Android. Да, многие их функции доступны только через фирменное приложение Samsung Health Monitor, но это не останавливает пользователей. Я часто вижу, что эти часы синхронизируют с OnePlus, Xiaomi, Huawei и другими популярными смартфонами. Люди готовы отказаться от многих функций, только ради крутого дизайна часов и уведомлений.

Если вдруг у вас перестали приходить уведомления на Galaxy Watch, следуйте простой инструкции.

  • Откройте на своем смартфоне приложение Galaxy Wearable.
  • Далее перейдите во вкладку Главная, затем Уведомления.
  • Включите тумблер напротив пункта Включено.
  • Затем отключите параметр Отображение при ношении, чтобы уведомления приходили даже на заблокированные часы.
  • И, наконец, включите тумблер напротив пункта Включать для новых приложений.

В смарт-часах Samsung можно включить уведомления в приложении Galaxy Wearable.

Если это не помогло, попробуйте включить уведомления для отдельных приложений. Для этого:

  • Откройте на своем смартфоне приложение Galaxy Wearable.
  • Далее перейдите во вкладку Главная, затем Уведомления.
  • Найдите раздел Недавно отправленные уведомления и тапните на пункт Просмотреть все.
  • Затем тапните на категорию в левом верхнем углу и выберите Все.

Не высвечиваются уведомления на часах Хуавей

Смарт-часы Huawei устроены так, чтобы дублировать все уведомления, приходящие к вам на смартфон, поэтому для начала рекомендую ознакомиться с тем, как включить уведомления на Android и на iPhone.

Если уведомления все равно не приходят, проверьте, включены ли настройки уведомлений в фирменном приложении. Для этого:

  • Перейдите в приложение Huawei Health.
  • Затем во вкладку Устройства.
  • Убедитесь, что ваши часы подключены.

Настройки уведомлений в приложении Huawei Health.

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Не приходят уведомления на Mi Band

Ни для кого не секрет, что большинство бюджетных смарт-часов используют начинку от фитнес-браслетов и отличаются от последних исключительно размерами корпуса. Поэтому предлагаю разобрать все на примере всемирно известного Mi Band.

Мало кто знает, но подобные устройства мало чем отличаются друг от друга.

Для начала вам необходимо предоставить доступ к уведомлениям для приложения Mi Fit (или любого другого). Об этом подробно написано здесь.

Далее необходимо включить уведомления в приложении Mi Fit. Для этого вам необходимо:

  • Перейти в фирменное приложение Mi Fit.
  • Далее зайти во вкладку Профиль и выбрать ваш фитнес-браслет или часы.
  • Затем тапнуть на Уведомления и напоминания, затем Уведомления.
  • Здесь необходимо включить все тумблеры.
  • Далее нажать на Управление приложениями и выбрать те, от которых хотите получать уведомления.

Разбираемся в уведомлениях на Mi Band.

Настройки в других приложениях могут отличаться, но незначительно. Уверен, что каждый из вас с ними без проблем справится, программы однотипные.

Как сделать чтобы на смарт часы приходили уведомления

Кроме тонких настроек внутри каждого приложения есть еще некоторые лайфхаки, которые помогут вам включить уведомления на смарт-часах:

  • Проверьте включен ли Bluetooth и Wi-Fi на обоих устройствах.
  • Проверьте есть ли доступ в интернет на смартфоне.
  • Перезагрузите и телефон, и умные часы. При этом важно сначала выключить часы, а только потом телефон. Включать сначала телефон, потом часы.
  • Обновите ПО на смарт-часах. Настройки обновления обычно находятся во вкладке с подключенными устройствами.

Как сбросить настройки смарт-часов

Если ничего из этого не помогло, попробуйте сбросить настройки смарт-часов. Учтите, что вся информация, которая была на них загружена, безвозвратно исчезнет.

Чтобы сбросить часы до заводских настроек, вам понадобится:

  • Отвязать часы от своего смартфона.
  • Далее на часах перейти в Настройки, Основные.
  • Пролистать вниз до пункта Отключить и сбросить настройки.
  • Подтвердить действие.

Разбираемся, как сбросить часы до заводских настроек.

Опять же, настройки могут отличаться в зависимости от модели, однако пункты меню зачастую во всех устройствах предельно похожи друг на друга.

5 советов для владельцев смарт-часов на Android.

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