5 советов для владельцев смарт-часов на Android

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Артем Рахматуллин 0

В последнее время все чаще на запястье пользователей Android можно встретить умные часы. Причем это касается как глобальной статистики, которую мы можем увидеть в интернете, так и моей личной. Большинство ребят, которые гоняли с Mi Band по несколько лет, наконец приобрели себе новые Samsung Galaxy Watch, а любители Honor Band массово присматриваются к решениям от Amazfit. Однако если к смартфону можно привыкнуть буквально за пару дней, то со смарт-часами все не так-то просто. С учетом того, что все они разные, сложно будет описать работу той или иной функции универсально на всех устройствах, но в целом все фишки реализованы примерно одинаково.

Если вы недавно пригорели себе умные часы, вам точно сюда.

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Как поменять язык на смарт-часах

С учетом того, насколько часто смарт-часы заказывают на Алиэкспресс, абсолютно неудивительно, что в первую очередь пользователи сталкиваются с нюансами языка интерфейса. Сразу хочу сказать, что данная настройка есть на любом носимом устройстве, независимо от страны производителя.

Обычно настройка языка происходит при первой активации часов.

Некоторые продавцы заранее позаботились об этом и сразу русифицируют свои устройства, но пока таких, увы, меньшинство. В любом случае, настроить нужную локализацию не такая уж сложная задача.

Обычно установка языка происходит вместе с первой настройкой часов. Если же этого не произошло, действуйте ровно как на вашем Android-девайсе:

  • Разблокируйте смарт-часы.
  • Найдите в меню Settings (Настройки).
  • Далее выберите Language (Язык).
  • Установите тот, который вам необходим.

Часто с подобной проблемой сталкиваются владельцы детских смарт-часов. На некоторых моделях, например, на KidPhone 4GR, KidPhone4G, KidPhone3G язык можно настроить описанным выше способом, а на FixiTime2 он установится, как только вы подключите СИМ-карту к устройству.

На детских часах смена языка обычно выполняется через приложение на смартфоне.

Для других моделей типа FixiTime3, KidPhone2, KidPhone Lite, KidPhone Ну,погоди!, KidPhone Fresh, FixiTime Lite производителем предлагается следующее:

  • Зайдите в приложение SafeFamily на смартфоне.
  • Далее выберите Настройки, Настройки трекера.
  • Затем тапните по Выбор языка, Включить.
  • После этого в часах зайдите в меню Код привязки.
  • Свайпните по экрану сверху вниз.
  • Далее выберите Автоматический (согласно СИМ-карте) или Ручной.
  • Готово.

Включить блютуз на смарт-часах

Вообще, блютуз — основная фишка любых смарт-часов. Именно с помощью нее вы можете подключить ваш смартфон к носимому устройству. Поэтому, обычно данная настройка включена по умолчанию.

Обычно блютуз в смарт-часах включен по умолчанию.

Для начала все-таки попробуйте включить умные часы и сразу привязать их к смартфону:

  • Разблокируем смартфон.
  • Далее на нем же переходим в раздел Настройки.
  • Затем переходим в пункт Блютуз.
  • Включаем тумблер, если он выключен.
  • Ищем в списке доступных устройств ваши часы.
  • Тапаем по интересующему вас устройству.
  • Готово.

С учетом того, что в большинстве случаев интерфейс умного гаджета предельно похож на аналогичный в смартфоне, все те же самые настройки вы сможете провести и с часов:

  • Разблокируем часы.
  • Переходим в Настройки, Блютуз.
  • Включаем соответствующий тумблер.

Как проверить баланс на часах

Функцией звонков с умных часов в 2021 году никого не удивить, однако каждый пользуется ей по-разному. Одни смело отправляются за покупками, оставляя свой смартфон дома. Другие оснащают подобным гаджетом своих деток и получают возможность связаться с ребенком в любое время, ибо часы сложно потерять, они на запястье.

Чаще всего необходимость проверка баланса возникает на детских часах.

По этой причине становится актуальной другая проблема — проверка баланса на смарт-часах. Решений здесь сразу три:

  • Вы можете сделать это позвонив по номеру автоинформатора вашего оператора. Думаю, что многие знают его наизусть, а если нет, всегда можно сохранить в записной книжке.
  • Узнать остаток денег на смарт-часах можно через специальную USSD команду. Набираем *100# или другую комбинацию (зависит от оператора) и смотрим уведомление с балансом.
  • Третий способ самый простой: заходим в приложение оператора и узнаем баланс там.

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Как на смарт-часы установить ватсап

Начать следует с того, что в магазине приложений для смарт-часов вы не встретите WhatsApp. Производители уже давно убрали его в связи с большим требованиям к ресурсам устройства. Однако влючить уведомления можно без проблем. Расскажу на примере Samsung.

Уведомления в WhatsApp — одна из главных фишек смарт-часов.

Чтобы включить уведомления WhatsApp на Galaxy Watch 4, вам необходимо:

  • Открыть приложение Galaxy Wearable.
  • Далее перейти к настройкам ваших часов.
  • Зайти в Показать уведомления на часах.
  • После этого тапнуть по Показать оповещения даже при использовании телефона.
  • Найти здесь WhatsApp и включить тумблер.
  • Затем активировать Автозагрузку в WhatsApp, чтобы получать медиафайлы.

Разрешайте уведомления в приложении Galaxy Wearable и пользуйтесь WhatsApp с часов.

Поменять заставку на смарт-часах

Заставка на главном экране смарт-часов обычно называется циферблатом. В последнее время производители предлагают нам все больше и больше разных вариантов. Сам я обычно меняю их примерно каждые две недели. Реже — быстро надоедает, а чаще — просто не доходят руки.

Новые циферблаты Samsung Galaxy Watch 3.

Сменить циферблат на китайских часах можно в отдельном приложении, которое предлагает производитель. Обычно алгоритм выглядит следующим образом:

  • Разблокируйте смартфон.
  • Зайдите в приложение вашего носимого устройства.
  • Далее перейдите в Настройки часов.
  • Затем найдите пункт Настройки циферблата, Фон.
  • Измените на любой желаемый.

Если же вы хотите изменить циферблат на Samsung Galaxy Watch, предлагаю вам такую инструкцию:

  • Тапните по экрану ваших часов.
  • Удерживайте палец на дисплее несколько секунд.
  • Далее вы попадете в меню, где отображается список.
  • Выберите тот, что вам походит и нажмите на него.
  • Готово.

Стоит ли покупать защищенный смартфон.

При возникновении каких-либо трудностей по поводу смарт-часов прошу незамедлительно обращаться в наш Телеграм-чат. Вместе с неравнодушными читателями мы обязательно вам поможем.

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