5 советов для владельцев смарт-часов на Android

В последнее время все чаще на запястье пользователей Android можно встретить умные часы. Причем это касается как глобальной статистики, которую мы можем увидеть в интернете, так и моей личной. Большинство ребят, которые гоняли с Mi Band по несколько лет, наконец приобрели себе новые Samsung Galaxy Watch, а любители Honor Band массово присматриваются к решениям от Amazfit. Однако если к смартфону можно привыкнуть буквально за пару дней, то со смарт-часами все не так-то просто. С учетом того, что все они разные, сложно будет описать работу той или иной функции универсально на всех устройствах, но в целом все фишки реализованы примерно одинаково.

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Как поменять язык на смарт-часах

С учетом того, насколько часто смарт-часы заказывают на Алиэкспресс, абсолютно неудивительно, что в первую очередь пользователи сталкиваются с нюансами языка интерфейса. Сразу хочу сказать, что данная настройка есть на любом носимом устройстве, независимо от страны производителя.

Некоторые продавцы заранее позаботились об этом и сразу русифицируют свои устройства, но пока таких, увы, меньшинство. В любом случае, настроить нужную локализацию не такая уж сложная задача.

Обычно установка языка происходит вместе с первой настройкой часов. Если же этого не произошло, действуйте ровно как на вашем Android-девайсе:

Разблокируйте смарт-часы.

Найдите в меню Settings (Настройки).

Далее выберите Language (Язык).

Установите тот, который вам необходим.

Часто с подобной проблемой сталкиваются владельцы детских смарт-часов. На некоторых моделях, например, на KidPhone 4GR, KidPhone4G, KidPhone3G язык можно настроить описанным выше способом, а на FixiTime2 он установится, как только вы подключите СИМ-карту к устройству.

Для других моделей типа FixiTime3, KidPhone2, KidPhone Lite, KidPhone Ну,погоди!, KidPhone Fresh, FixiTime Lite производителем предлагается следующее:

Зайдите в приложение SafeFamily на смартфоне.

Далее выберите Настройки, Настройки трекера.

Затем тапните по Выбор языка, Включить.

После этого в часах зайдите в меню Код привязки.

Свайпните по экрану сверху вниз.

Далее выберите Автоматический (согласно СИМ-карте) или Ручной.

Готово.

Включить блютуз на смарт-часах

Вообще, блютуз — основная фишка любых смарт-часов. Именно с помощью нее вы можете подключить ваш смартфон к носимому устройству. Поэтому, обычно данная настройка включена по умолчанию.

Для начала все-таки попробуйте включить умные часы и сразу привязать их к смартфону:

Разблокируем смартфон.

Далее на нем же переходим в раздел Настройки.

Затем переходим в пункт Блютуз.

Включаем тумблер, если он выключен.

Ищем в списке доступных устройств ваши часы.

Тапаем по интересующему вас устройству.

Готово.

С учетом того, что в большинстве случаев интерфейс умного гаджета предельно похож на аналогичный в смартфоне, все те же самые настройки вы сможете провести и с часов:

Разблокируем часы.

Переходим в Настройки, Блютуз.

Включаем соответствующий тумблер.

Как проверить баланс на часах

Функцией звонков с умных часов в 2021 году никого не удивить, однако каждый пользуется ей по-разному. Одни смело отправляются за покупками, оставляя свой смартфон дома. Другие оснащают подобным гаджетом своих деток и получают возможность связаться с ребенком в любое время, ибо часы сложно потерять, они на запястье.

По этой причине становится актуальной другая проблема — проверка баланса на смарт-часах. Решений здесь сразу три:

Вы можете сделать это позвонив по номеру автоинформатора вашего оператора. Думаю, что многие знают его наизусть, а если нет, всегда можно сохранить в записной книжке.

Узнать остаток денег на смарт-часах можно через специальную USSD команду. Набираем *100# или другую комбинацию (зависит от оператора) и смотрим уведомление с балансом.

можно через специальную USSD команду. Набираем *100# или другую комбинацию (зависит от оператора) и смотрим уведомление с балансом. Третий способ самый простой: заходим в приложение оператора и узнаем баланс там.

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Как на смарт-часы установить ватсап

Начать следует с того, что в магазине приложений для смарт-часов вы не встретите WhatsApp. Производители уже давно убрали его в связи с большим требованиям к ресурсам устройства. Однако влючить уведомления можно без проблем. Расскажу на примере Samsung.

Чтобы включить уведомления WhatsApp на Galaxy Watch 4, вам необходимо:

Открыть приложение Galaxy Wearable.

Далее перейти к настройкам ваших часов.

Зайти в Показать уведомления на часах.

После этого тапнуть по Показать оповещения даже при использовании телефона.

Найти здесь WhatsApp и включить тумблер.

Затем активировать Автозагрузку в WhatsApp, чтобы получать медиафайлы.

Поменять заставку на смарт-часах

Заставка на главном экране смарт-часов обычно называется циферблатом. В последнее время производители предлагают нам все больше и больше разных вариантов. Сам я обычно меняю их примерно каждые две недели. Реже — быстро надоедает, а чаще — просто не доходят руки.

Сменить циферблат на китайских часах можно в отдельном приложении, которое предлагает производитель. Обычно алгоритм выглядит следующим образом:

Разблокируйте смартфон.

Зайдите в приложение вашего носимого устройства.

Далее перейдите в Настройки часов.

Затем найдите пункт Настройки циферблата, Фон.

Измените на любой желаемый.

Если же вы хотите изменить циферблат на Samsung Galaxy Watch, предлагаю вам такую инструкцию:

Тапните по экрану ваших часов.

Удерживайте палец на дисплее несколько секунд.

Далее вы попадете в меню, где отображается список.

Выберите тот, что вам походит и нажмите на него.

Готово.

Стоит ли покупать защищенный смартфон.

При возникновении каких-либо трудностей по поводу смарт-часов прошу незамедлительно обращаться в наш Телеграм-чат. Вместе с неравнодушными читателями мы обязательно вам поможем.