В последнее время все больше пользователей приобретают себе носимые устройства. Их можно понять: едва ли хоть один из других гаджетов сможет подарить вам кардинально новый опыт использования, а умные часы справляются с этой задачей на раз два. Добавьте к этому еще крутые фишки контроля за здоровьем и уведомления и получите супер крутой гаджет. Понятно, что у многих владельцев после покупки возникает куча вопросов и главный из них, как мне кажется, касается именно зарядки. Как правильно заряжать смарт-часы, сколько часов нужно заряжать часы, можно ли оставлять их на зарядке на ночь и многие другие. Сегодня постараемся ответить на большую часть из них и разберем все нюансы, касающиеся заряда батареи смарт-часов.

Обычно после покупки нового гаджета первые пару дней даже не задумываешься снимать их с запястья. Знакомишься с интерфейсом, тестируешь новые фишки, разбираешься с работой разных датчиков активности. И вот, когда возникает вопрос о первой зарядке умных часов, начинаешь задумываться о том, как лучше это сделать.

Как смарт-часы повышают наш уровень стресса.

Как заряжаются смарт-часы

Все смарт-часы заряжаются двумя способами: либо через USB-кабель по проводу, либо через специальную док-станцию в беспроводном режиме. В комплекте к самим часам производитель обычно кладет специальный адаптер, который подходит именно к вашей модели.

Имейте в виду, большинство из них отличаются между собой. Частенько даже в пределах одного модельного ряда адаптеры разные. Из этого следует первый важный вывод — заряжайте свой аксессуар только родным кабелем.

Отдельно следует сказать про блок питания для зарядки. Производители редко кладут его в комплект и пользователи зачастую совсем не обращают внимания на этот важный параметр. Внимательно изучите инструкцию к своему устройству и используйте только подходящие кубики для зарядки. Чаще всего это стандартный блок 5V-1A.

Сколько часов нужно заряжать смарт-часы

Объем батареи умных часов в среднем составляет 300-400 мАч. Чтобы зарядить часы от 0 до 100%, обычно нужно порядка 2 часов.

Нужно ли полностью разряжать новые смарт часы? Нет, не нужно. Забудьте обо всяких первых зарядках до 100% и прочих премудростях. Делайте ровно так, как вам удобно. Заряжать часы полностью или снимать с 80% заряда — решать только вам.

Дело в том, что в большинство умных часов установлена литий-ионная батарея (так же, как в смартфонах). Так вот, что часы, что смартфон можно заряжать ровно так, как вы того захотите. Ни на срок службы, ни на какие другие параметры это не повлияет. Если сомневаетесь, прочтите статью автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. Он 2 года экспериментировал.

Сколько держат зарядку смарт-часы

Время работы смарт-часов от аккумулятора напрямую зависит от функциональности носимого устройства. Фитнес-браслеты и недорогие умные часы без проблем могут держать зарядку до двух недель. Мой коллега Иван Герасимов рассказывал, что ему удавалось выжать из своего Mi Band аж 39 дней. Хоть фитнес-браслет это немного другое, но все же! Показатели бешенные, согласитесь?

С дорогими часами вроде Samsung Galaxy Watch или Apple Watch дело обстоит гораздо сложнее. Да, аккумулятор у них чаще даже побольше, чем 300 мАч (у Galaxy Watch 4 на 46 мм — 450 мАч), но держат заряд они на порядок хуже своих младших братьев. Чаще всего пользователи ставят их на зарядку каждый день.

Always On, непрерывный мониторинг активности, датчики уровня кислорода крови — все это неизбежно сказывается на автономности смарт-часов. Каждый производитель выходит из ситуации по-разному: Samsung пытается решить вопрос зарядкой часов от смартфона, в Apple Watch добавляют функцию быстрой зарядки.

Как зарядить смарт-часы от телефона

Мало кто знает, но в Galaxy Watch есть технология PowerShare, позволяющая заряжать носимое устройство прямо от вашего смартфона Samsung Galaxy.

Чтобы зарядить смарт-часы от телефона, вам необходимо:

Смахнуть шторку верхнюю шторку.

Найти значок Wireless PowerShare и включить его.

Перевернуть смартфон экраном вниз.

Положить смарт-часы над блоком PowerShare (обычно находится посередине).

Затем смартфон завибрирует, что укажет на поступающую зарядку.

По окончании зарядки просто снимите смарт-часы с телефона.

Имейте в виду, что если уровень зарядки смартфона будет меньше 30%, функция PowerShare будет недоступна. Со списком поддерживаемых устройств вы можете ознакомиться на официальном сайте Samsung по ссылке. Ну и, конечно, не бойтесь заряжать часы через телефон. Это им никак не повредит.

Почему не заряжается смарт-часы

Причин, по которым ваши смарт-часы не заряжаются, может быть очень много. Вот основные из них:

Вышел из строя кабель или блок питания. Чтобы это проверить, попробуйте подсоединить часы к другому блоку. Если не сработало — причина кроется в проводе. Помните, что приобретать аксессуары лучше у официальных поставщиков.

Чтобы это проверить, попробуйте подсоединить часы к другому блоку. Если не сработало — причина кроется в проводе. Помните, что приобретать аксессуары лучше у официальных поставщиков. Контакты забились пылью и мусором. Не стоит заливать контакты спиртом или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Попробуйте взять сухую зубную щетку и аккуратными выметающими движениями почистить контакты как на часах, так и на проводе.

Не стоит заливать контакты спиртом или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Попробуйте взять сухую зубную щетку и аккуратными выметающими движениями почистить контакты как на часах, так и на проводе. Смарт-часы вышли из строя. Вполне возможно, что гаджет не включается из-за поломки внутренних компонентов и зарядка здесь не при чем.

В любом случае всегда лучше обратиться за помощью в сервисный центр. Тем более, что диагностика, как правило, бесплатная. Плюс, если покупали устройство у официальных поставщиков, не забывайте про срок гарантийного обслуживания. В России он составляет два года (не забудьте чек).

Могут ли смарт-часы и наушники заменить телефон.

Итак, давайте еще раз обобщим все советы по зарядке умных часов:

Заряжать новые часы до 100% необязательно.

В среднем на зарядку устройства будет занимать около 2 часов.

Автономность у умных часов разная. Одни держат зарядку 14 дней, другие не больше 2 суток.

Не бойтесь заряжать Galaxy Watch через реверсивную зарядку.

Используйте только тот кабель и блок питания, который предназначен для вашей модели.

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