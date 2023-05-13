Не загружается фильм на Android TV. Что делать

Представьте, что вы отработали целую неделю, и вот они, выходные. Приходите домой и хотите насладиться каким-нибудь хорошим фильмом. Запускаете любимый онлайн-кинотеатр, на который у вас давным-давно оформлена подписка, и…ничего не происходит. Да, совершенно ничего. Приложение открывается, но контент в нем не отображается. Вы заходите в какую-нибудь другую программу, и все повторяется один в один. Эмоции начинают постепенно бурлить, а свеженький телевизор на Андроид ТВ уже готовиться отправиться на помойку. При этом, судя по индикации в настройках, подключение к интернету есть.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Первое, что в такой ситуации необходимо сделать — успокоиться и освободить голову от гнева. А второе — это открыть эту инструкцию, где мы подробно рассказываем, почему Android TV не грузит кино в онлайн-кинотеатрах и как можно выкрутиться из этой ситуации.

Как перезагрузить Андроид ТВ

Любые проблемы с техникой я всегда советую начинать решать с помощью самых банальных действий. В случае с телевизором обязательно проверьте работоспособность вашего домашнего Wi-Fi. При этом даже необязательно идти в другую комнату и смотреть на лампочки на роутере. Можно просто подключиться к сети на смартфоне и попробовать открыть любую страничку в интернете.

Если на телефоне все в порядке, то на телеке случился какой-то сбой, и здесь придется немного покопаться. Но прежде чем лезть внутрь настроек, выполните банальную перезагрузку Android TV. Ну а вдруг. Делается это так:

На пульте управления задержите кнопку выключения до появления соответствующего меню на экране;

Переместитесь на “Перезапуск” и выполните его.

Времени это много у вас не отнимет, зато с определенной долей вероятности может помочь вернуть телек к жизни. Но, к сожалению, перезапуск — это не панацея.

Как подключить телевизор к интернету

Поэтому сразу после перезагрузки можете смело пытаться открыть нужный вам онлайн-кинотеатр. Если ничего вновь не происходит, то лучше сразу переходить к переподключению сети Wi-Fi. Возможно, что в софте произошел какой-то сбой, и лучше установить соединение заново:

С помощью кнопки с кругляшком на пульте выйдете в главное меню телевизора и откройте настройки;

Перейдите в пункт “Сеть и интернет”;

Выберите ту сеть, к которой подключен телевизор, и нажмите “Удалить эту сеть”;

Вновь нажмите на нее и введите пароль для подключения.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ТОЛЬКО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

После этого подключение будет восстановлено. Если у вас роутер и телевизор поддерживает сеть 5 ГГЦ, то можно для профилактики подключиться к ней. Дополнительно я советую проверить качество сети спидтестом:

Загрузите из Google Play на телевизоре приложение Internet Speed Test;

Запустите его и посмотрите на показатели скорости.

Скачать Internet Speed Test

Если все в порядке, то интернет на телевизоре мы оживили, и можно запускать необходимый вам онлайн-кинотеатр. Но даже с работающим интернетом можно легко столкнуться с другими проблемами.

Как обновить приложение на Андроид ТВ

Одной из таких проблем является старая версия приложения. Да, некоторые онлайн-кинотеатры отказываются работать, если вы не установите обновления программ на Андроид ТВ. Делается это следующим образом:

Откройте приложение Google Play на вашем Андроид ТВ;

на вашем Андроид ТВ; Перейдите в вашу учетную запись в правом верхнем углу;

Выберите пункт “Управление приложениями и играми”;

Перейдите в раздел “Обновления”;

Обновите все нужные приложения.

При необходимости здесь же в настройках можно активировать автоматическое обновление всех приложений. Тогда тратить время и делать все это вручную вам больше не потребуется.

Как проверить подписку на телевизоре

Но бывают и более интересные сбои. Например, у вас закончились средства на карте, и подписка на ваш любимый онлайн-кинотеатр просто не продлилась. Именно по этой причине войти в приложение вы можете, а вот начать просмотр — нет. На примере Кинопоиска и Premier определить статус подписки можно следующим образом:

В Кинопоиске:

Запустите приложение Кинопоиск ;

; Пролистайте до вашего аккаунта и нажмите на него;

Под вашим именем должна отображаться надпись, что подписка активна.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТОЛЬКО ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С НАШИМИ АВТОРАМИ НАПРЯМУЮ

В Premier:

В боковом меню приложения Premier перейдите в ваш профиль;

перейдите в ваш профиль; В открывшемся окне выберите “Мои подписки”;

На активной подписке будет отображаться кнопка отмены и дата ее окончания.

Если вы увидели, что какая-то из подписок закончена, то просто с компьютера или смартфона перейдите на сайт и продлите ее. После этого будет достаточно перезагрузить телевизор, и все заработает как надо.

Сброс Андроид ТВ до заводских настроек

К сожалению, сбой может быть и немного серьезнее. Если и интернет не телеке работает, и подписки все активны, но кино все равно не загружается, тогда придется прибегнуть к радикальному способу решения проблемы — сбросу до заводских настроек:

Перейдите в настройки вашего Андроид ТВ;

Пролистайте в самый низ до пункта “Настройки устройства”;

В открывшемся меню опять перейдите в самый низ и выберите “Сброс”;

Подтвердите начало процесса и следуйте инструкциям на экране.

После этого придется устанавливать все приложения заново и логиниться в учетных записях с нуля. Но с высокой долей вероятности все ваши проблемы с просмотром кино будут решены.