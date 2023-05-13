Не загружается фильм на Android TV. Что делать

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Кирилл Пироженко

Представьте, что вы отработали целую неделю, и вот они, выходные. Приходите домой и хотите насладиться каким-нибудь хорошим фильмом. Запускаете любимый онлайн-кинотеатр, на который у вас давным-давно оформлена подписка, и…ничего не происходит. Да, совершенно ничего. Приложение открывается, но контент в нем не отображается. Вы заходите в какую-нибудь другую программу, и все повторяется один в один. Эмоции начинают постепенно бурлить, а свеженький телевизор на Андроид ТВ уже готовиться отправиться на помойку. При этом, судя по индикации в настройках, подключение к интернету есть.

Не загружается фильм на Android TV. Что делать. Фильмы могут перестать загружаться в любом стриминговом приложении на Андроид ТВ. Фото.

Фильмы могут перестать загружаться в любом стриминговом приложении на Андроид ТВ

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Первое, что в такой ситуации необходимо сделать — успокоиться и освободить голову от гнева. А второе — это открыть эту инструкцию, где мы подробно рассказываем, почему Android TV не грузит кино в онлайн-кинотеатрах и как можно выкрутиться из этой ситуации.

Как перезагрузить Андроид ТВ

Любые проблемы с техникой я всегда советую начинать решать с помощью самых банальных действий. В случае с телевизором обязательно проверьте работоспособность вашего домашнего Wi-Fi. При этом даже необязательно идти в другую комнату и смотреть на лампочки на роутере. Можно просто подключиться к сети на смартфоне и попробовать открыть любую страничку в интернете.

Если на телефоне все в порядке, то на телеке случился какой-то сбой, и здесь придется немного покопаться. Но прежде чем лезть внутрь настроек, выполните банальную перезагрузку Android TV. Ну а вдруг. Делается это так:

Как перезагрузить Андроид ТВ. Перезапуск телевизора выполняется очень быстро. Фото.

Перезапуск телевизора выполняется очень быстро

  • На пульте управления задержите кнопку выключения до появления соответствующего меню на экране;
  • Переместитесь на “Перезапуск” и выполните его.

Времени это много у вас не отнимет, зато с определенной долей вероятности может помочь вернуть телек к жизни. Но, к сожалению, перезапуск — это не панацея.

Как подключить телевизор к интернету

Поэтому сразу после перезагрузки можете смело пытаться открыть нужный вам онлайн-кинотеатр. Если ничего вновь не происходит, то лучше сразу переходить к переподключению сети Wi-Fi. Возможно, что в софте произошел какой-то сбой, и лучше установить соединение заново:

  • С помощью кнопки с кругляшком на пульте выйдете в главное меню телевизора и откройте настройки;
    • Как подключить телевизор к интернету. Выберите сеть, к которой телевизор подключен. Фото.

    Выберите сеть, к которой телевизор подключен

  • Перейдите в пункт “Сеть и интернет”;
  • Выберите ту сеть, к которой подключен телевизор, и нажмите “Удалить эту сеть”;
    • Как подключить телевизор к интернету. И принудительно удалите ее с телевизора для дальнейшего переподключения. Фото.

    И принудительно удалите ее с телевизора для дальнейшего переподключения

  • Вновь нажмите на нее и введите пароль для подключения.

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После этого подключение будет восстановлено. Если у вас роутер и телевизор поддерживает сеть 5 ГГЦ, то можно для профилактики подключиться к ней. Дополнительно я советую проверить качество сети спидтестом:

Как подключить телевизор к интернету. Скорость моего интернета позволяет без проблем стримить в 4К. Фото.

Скорость моего интернета позволяет без проблем стримить в 4К

Скачать Internet Speed Test

Если все в порядке, то интернет на телевизоре мы оживили, и можно запускать необходимый вам онлайн-кинотеатр. Но даже с работающим интернетом можно легко столкнуться с другими проблемами.

Как обновить приложение на Андроид ТВ

Одной из таких проблем является старая версия приложения. Да, некоторые онлайн-кинотеатры отказываются работать, если вы не установите обновления программ на Андроид ТВ. Делается это следующим образом:

Как обновить приложение на Андроид ТВ. Можно разом обновить все приложения на телевизоре. Фото.

Можно разом обновить все приложения на телевизоре

  • Откройте приложение Google Play на вашем Андроид ТВ;
  • Перейдите в вашу учетную запись в правом верхнем углу;
  • Выберите пункт “Управление приложениями и играми”;
  • Перейдите в раздел “Обновления”;
  • Обновите все нужные приложения.

При необходимости здесь же в настройках можно активировать автоматическое обновление всех приложений. Тогда тратить время и делать все это вручную вам больше не потребуется.

Как проверить подписку на телевизоре

Но бывают и более интересные сбои. Например, у вас закончились средства на карте, и подписка на ваш любимый онлайн-кинотеатр просто не продлилась. Именно по этой причине войти в приложение вы можете, а вот начать просмотр — нет. На примере Кинопоиска и Premier определить статус подписки можно следующим образом:

В Кинопоиске:

Как проверить подписку на телевизоре. Убедитесь, что подписка активна. Фото.

Убедитесь, что подписка активна

  • Запустите приложение Кинопоиск;
  • Пролистайте до вашего аккаунта и нажмите на него;
  • Под вашим именем должна отображаться надпись, что подписка активна.

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В Premier:

Как проверить подписку на телевизоре. На Premier даже указывается, до какой даты подписка будет действовать. Фото.

На Premier даже указывается, до какой даты подписка будет действовать

  • В боковом меню приложения Premier перейдите в ваш профиль;
  • В открывшемся окне выберите “Мои подписки”;
  • На активной подписке будет отображаться кнопка отмены и дата ее окончания.

Если вы увидели, что какая-то из подписок закончена, то просто с компьютера или смартфона перейдите на сайт и продлите ее. После этого будет достаточно перезагрузить телевизор, и все заработает как надо.

Сброс Андроид ТВ до заводских настроек

К сожалению, сбой может быть и немного серьезнее. Если и интернет не телеке работает, и подписки все активны, но кино все равно не загружается, тогда придется прибегнуть к радикальному способу решения проблемы — сбросу до заводских настроек:

Сброс Андроид ТВ до заводских настроек. Сброс до заводских настроек решает практически все софтовые проблемы. Фото.

Сброс до заводских настроек решает практически все софтовые проблемы

  • Перейдите в настройки вашего Андроид ТВ;
  • Пролистайте в самый низ до пункта “Настройки устройства”;
  • В открывшемся меню опять перейдите в самый низ и выберите “Сброс”;
  • Подтвердите начало процесса и следуйте инструкциям на экране.

После этого придется устанавливать все приложения заново и логиниться в учетных записях с нуля. Но с высокой долей вероятности все ваши проблемы с просмотром кино будут решены.

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