Неочевидные причины, почему ваш смартфон разряжается быстрее

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Иван Герасимов

Производители делают все, чтобы увеличить автономность смартфонов: в устройства устанавливают мощные аккумуляторы, которые уже понемногу превышают емкость в 5000 мА*ч, оптимизируется работа операционки даже на недорогих устройствах. Вдобавок разработчики железа создают энергоэффективные процессоры способные расходовать заряд практично и не высаживать смартфон за сутки. Казалось бы, ну что может быть не так, особенно, в тех случаях, когда телефон не используется? Есть несколько случаев, почему батарея садится, даже если телефон лежит без дела: запоминайте и смотрите, как этого избежать.

Неочевидные причины, почему ваш смартфон разряжается быстрее. Вот несколько причин, по которым ваш смартфон разряжается быстрее. Фото.

Вот несколько причин, по которым ваш смартфон разряжается быстрее

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Почему смартфон разряжается в режиме ожидания

Если смартфон работает в обычном режиме и имеет приемлемый уровень сигнала сети, то заряд тратится как обычно. Стоит вам оказаться там, где сеть начнет попеременно пропадать, проценты аккумулятора исчезают быстрее. Дело в том, что при поддержании сигнала потребляется в несколько раз больше энергии, чем в обычном режиме, даже если вы не пользуетесь телефоном.

Почему смартфон разряжается в режиме ожидания. Если сеть пропадает или отключается, смартфон начинает быстрее разряжаться. Фото.

Если сеть пропадает или отключается, смартфон начинает быстрее разряжаться

При плохом сигнале сотовой сети зачастую смартфон переключается с LTE на 3G или с 3G на Edge, что отнимает много заряда. Обычно такое происходит в дороге, когда у оператора заканчивается зона покрытия при отдалении от базовой станции или стабильному подключению мешает рельеф. Лучший способ сэкономить заряд, когда нет сетивключить авиарежим или же выбрать в настройках смартфона предпочтительный тип подключения 2G/EDGE/E, который есть даже в самых отдаленных районах.

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Почему разряжается выключенный телефон

При длительном неиспользовании запасного смартфона в большинстве случаев мы полностью отключаем его, чтобы лишний раз не разряжать и постараться сохранить батарею в идеальном состоянии. Но получается все иначе: при включении спустя некоторое время выясняется, что вместо 100% у него осталось значительно меньше заряда. В чем дело и почему выключенный телефон разрядился?

Почему разряжается выключенный телефон. Даже в выключенном состоянии смартфон будет разряжаться. Смиритесь. Фото.

Даже в выключенном состоянии смартфон будет разряжаться. Смиритесь

Оказывается, в выключенном устройстве сохраняется контур протекания тока, из-за чего небольшая часть энергии расходуется на поддержание работоспособности смартфона. Некоторые модули отключаются не полностью и расходуют энергию, например, на работу даты и времени. При этом тратится лишь небольшая часть заряда, но в разрезе определенного времени он выглядит внушительно. Влияет еще и то, при какой температуре хранится смартфон — слишком низкая или высокая могут повлиять на состояние батареи, ускорив ее разряд даже в выключенном состоянии.

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Смартфон неправильно показывает заряд батареи

Наверняка вы замечали, что иногда смартфон долго не разряжается со 100% или же заряд начинает исчезать быстрее, теряя по нескольку процентов за один раз. Вся проблема в том, что алгоритмы операционной системы не точно определяют состояние батареи и зачастую переоценивают его. Из-за этой особенности кажется, что в какой-то момент смартфон разряжается быстрее или, наоборот, медленнее, хотя на нем запущены энергоемкие приложения.

Смартфон неправильно показывает заряд батареи. Иногда смартфон неправильно отображает заряд. Фото.

Иногда смартфон неправильно отображает заряд

На это еще и влияет состояние аккумулятора, который со временем подвергается химическому старению. Из-за повышенной нагрузки со временем батарея уже не может выдавать нужное напряжение и контроллер питания может неправильно определить заряд. Надеяться на него не стоит: лучше заранее включить режим экономии батареи, чтобы продлить время работы смартфона.

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Что делать, если разряжается смартфон на зарядке

При подключении смартфона к «неродному» адаптеру или ПК зачастую происходит странная ситуация — батарея заряжается в обратную сторону! То есть, индикатор отображает, что зарядка идет, но на деле проценты аккумулятора исчезают. Как такое возможно?

Что делать, если разряжается смартфон на зарядке. Разряжается смартфон на зарядке? Этому есть объяснение. Фото.

Разряжается смартфон на зарядке? Этому есть объяснение

  • Смартфон расходует больше энергии, чем получает. Например, при запущенных играх и скачивании контента. Решить это можно, закрыв приложения и отложив смартфон на время или же выбрав более мощный адаптер для зарядки.
  • Батарея разряжается во время зарядки из-за высокой температуры. Когда смартфон сильно нагревается, система приостанавливает процесс, хотя отображается соответствующий индикатор. Нужно всего лишь дать устройству остыть и снять чехол.
  • Смартфон заряжается от неподходящего адаптера. Например, он по умолчанию имеет низкую мощность или же она ограничена из-за того, что предназначена для другого смартфона. Этим любят баловаться некоторые производители, которые устанавливают собственные стандарты быстрой зарядки.

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И не забывайте о более простых причинах, почему смартфон не заряжается — это грязь, попавшая в разъём Type-С. Почистить его возможно, но делать это нужно максимально осторожно, чтобы не повредить контакты, например, при помощи такого специального набора.

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