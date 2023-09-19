Неочевидные причины, почему ваш смартфон разряжается быстрее

Производители делают все, чтобы увеличить автономность смартфонов: в устройства устанавливают мощные аккумуляторы, которые уже понемногу превышают емкость в 5000 мА*ч, оптимизируется работа операционки даже на недорогих устройствах. Вдобавок разработчики железа создают энергоэффективные процессоры способные расходовать заряд практично и не высаживать смартфон за сутки. Казалось бы, ну что может быть не так, особенно, в тех случаях, когда телефон не используется? Есть несколько случаев, почему батарея садится, даже если телефон лежит без дела: запоминайте и смотрите, как этого избежать.

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Почему смартфон разряжается в режиме ожидания

Если смартфон работает в обычном режиме и имеет приемлемый уровень сигнала сети, то заряд тратится как обычно. Стоит вам оказаться там, где сеть начнет попеременно пропадать, проценты аккумулятора исчезают быстрее. Дело в том, что при поддержании сигнала потребляется в несколько раз больше энергии, чем в обычном режиме, даже если вы не пользуетесь телефоном.

При плохом сигнале сотовой сети зачастую смартфон переключается с LTE на 3G или с 3G на Edge, что отнимает много заряда. Обычно такое происходит в дороге, когда у оператора заканчивается зона покрытия при отдалении от базовой станции или стабильному подключению мешает рельеф. Лучший способ сэкономить заряд, когда нет сети — включить авиарежим или же выбрать в настройках смартфона предпочтительный тип подключения 2G/EDGE/E, который есть даже в самых отдаленных районах.

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Почему разряжается выключенный телефон

При длительном неиспользовании запасного смартфона в большинстве случаев мы полностью отключаем его, чтобы лишний раз не разряжать и постараться сохранить батарею в идеальном состоянии. Но получается все иначе: при включении спустя некоторое время выясняется, что вместо 100% у него осталось значительно меньше заряда. В чем дело и почему выключенный телефон разрядился?

Оказывается, в выключенном устройстве сохраняется контур протекания тока, из-за чего небольшая часть энергии расходуется на поддержание работоспособности смартфона. Некоторые модули отключаются не полностью и расходуют энергию, например, на работу даты и времени. При этом тратится лишь небольшая часть заряда, но в разрезе определенного времени он выглядит внушительно. Влияет еще и то, при какой температуре хранится смартфон — слишком низкая или высокая могут повлиять на состояние батареи, ускорив ее разряд даже в выключенном состоянии.

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Смартфон неправильно показывает заряд батареи

Наверняка вы замечали, что иногда смартфон долго не разряжается со 100% или же заряд начинает исчезать быстрее, теряя по нескольку процентов за один раз. Вся проблема в том, что алгоритмы операционной системы не точно определяют состояние батареи и зачастую переоценивают его. Из-за этой особенности кажется, что в какой-то момент смартфон разряжается быстрее или, наоборот, медленнее, хотя на нем запущены энергоемкие приложения.

На это еще и влияет состояние аккумулятора, который со временем подвергается химическому старению. Из-за повышенной нагрузки со временем батарея уже не может выдавать нужное напряжение и контроллер питания может неправильно определить заряд. Надеяться на него не стоит: лучше заранее включить режим экономии батареи, чтобы продлить время работы смартфона.

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Что делать, если разряжается смартфон на зарядке

При подключении смартфона к «неродному» адаптеру или ПК зачастую происходит странная ситуация — батарея заряжается в обратную сторону! То есть, индикатор отображает, что зарядка идет, но на деле проценты аккумулятора исчезают. Как такое возможно?

Смартфон расходует больше энергии, чем получает. Например, при запущенных играх и скачивании контента. Решить это можно, закрыв приложения и отложив смартфон на время или же выбрав более мощный адаптер для зарядки.

Батарея разряжается во время зарядки из-за высокой температуры. Когда смартфон сильно нагревается, система приостанавливает процесс, хотя отображается соответствующий индикатор. Нужно всего лишь дать устройству остыть и снять чехол.

из-за высокой температуры. Когда смартфон сильно нагревается, система приостанавливает процесс, хотя отображается соответствующий индикатор. Нужно всего лишь дать устройству остыть и снять чехол. Смартфон заряжается от неподходящего адаптера. Например, он по умолчанию имеет низкую мощность или же она ограничена из-за того, что предназначена для другого смартфона. Этим любят баловаться некоторые производители, которые устанавливают собственные стандарты быстрой зарядки.

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И не забывайте о более простых причинах, почему смартфон не заряжается — это грязь, попавшая в разъём Type-С. Почистить его возможно, но делать это нужно максимально осторожно, чтобы не повредить контакты, например, при помощи такого специального набора.