5 предустановленных приложений Android, которые лучше сторонних программ из Google Play

В процессе эксплуатации смартфона мы устанавливаем на него до сотни самых разных приложений. Они постепенно разрастаются и начинают занимать львиную часть места на внутреннем накопителе. Конечно, без банковских программ и мессенджеров обойтись невозможно. Однако наряду с незаменимым софтом многие из нас загружают бесполезные приложения, альтернатива которым изначально есть на смартфоне. Почти все стандартные программы на Android существенно лучше ПО из Google Play, и сейчас вы в этом убедитесь.

Приложение камеры для Андроид

Далеко не всех устраивает качество фото на телефоне, но виноваты в этом не стандартные приложения для съемки, а характеристики камеры и возможности процессора. Напротив, предустановленная программа вытягивает максимум из вашего устройство, ведь алгоритмами обработки изображения занимались те же люди, что и разрабатывали смартфон.

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Кроме того, в приложении камеры на Андроид есть куча дополнительный эффектов, превращающих фото и видео в настоящие произведения искусства. Ничего подобного в программах из Google Play вы не найдете, а если и встретите, то почувствуете колоссальную разницу в реализации.

Несмотря на огромную популярность, приложения камеры из Google Play являются морально устаревшими, предлагая функции, которые появились в стандартном ПО еще 4-5 лет назад, а подавляющее большинство из них вовсе отсутствует. Яркий пример — Open Camera. Программу скачали более 50 миллионов раз, но выглядит она словно камера из 2013 года, хотя на дворе уже 2023-й.

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Браузер Google Chrome на телефоне

Если вы не являетесь владельцем смартфона HUAWEI, то на своем устройстве обязательно найдете приложение Google Chrome. Это стандартный браузер на Андроид, полностью удовлетворяющий потребности пользователя. Он быстрый, функциональный и безопасный.

Еще больше начинаешь ценить приложение Google Chrome, когда устанавливаешь на смартфон какой-нибудь браузер Opera, где тебе впаривают непонятные закладки с криптобиржами и показывают рекламу букмекерский контор. Зачем изобретать велосипед, если производители устройств вместе с разработчиками Android уже позаботились о вашем комфорте?

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Переводчик Google для телефона

Также владельцам большинства смартфонов за исключением HUAWEI нет смысла искать переводчик на Андроид. Об этом тоже позаботились. На вашем устройстве есть переводчик от Google, который является лучшим в своем роде. Во-первых, программа поддерживает около сотни языков. Во-вторых, приложение готово предложить огромный набор дополнительных функций, включая перевод диалога или перевод по фото.

Даже переводчик Microsoft, скачанный более 50 миллионов раз, на фоне приложения Google выглядит убого. Его оформление заставляет вспомнить о самых первых смартфонах, и забыть эту программу как страшный сон. То же самое касается большинства других переводчиков для Андроид. Советую не экспериментировать и перестать попусту тратить место на внутреннем накопителе.

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Галерея фото на Андроид

Еще сложнее понять людей, которые ищут стороннюю галерею для телефона, если стандартное приложение в разы лучше. Программа моего Xiaomi позволяет создать скрытый альбом, сэкономить место за счет удаления лишних файлов. А еще в галерее есть продвинутый редактор фото и видео, не имеющий аналогов в Google Play.

А что предлагает популярная галерея InShot, собравшая более 10 миллионов пользователей всего за 3 года? Перегруженный интерфейс, путаницу с метками, рекламу и слабый редактор, позволяющий в лучшем случае обрезать фото или применить колхозный фильтр.

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Дополнительные инструменты на Андроид

Также на каждом смартфоне есть прикладные инструменты, которые помогают решать повседневные задачи. Они включают в себя:

калькулятор;

будильник;

сканер QR и штрих-кодов;

диктофон;

компас;

погоду;

календарь;

заметки;

программу для оптимизации и многое другое.

Зачем всему этому искать замену, если приложение из Google Play с высокой долей вероятности предложит меньше функций, а еще будет постоянно раздражать вас рекламой?

Конечно, не все предустановленные программы идеальны. Недавно я даже рассказывал о стандартных приложениях Xiaomi, портящих впечатление от устройств китайской компании. Но это — исключение, а не правило. В большинстве своем стандартный софт на голову превосходит программы из Google Play, так что настоятельно рекомендую внимательно относиться к выбору приложений и не засорять смартфон лишним хламом.