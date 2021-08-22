NFC метки: где купить, как настроить, зачем нужны

Технология NFC начала развиваться еще в далеком 2003 году, а позже, в 2011, когда в разработку активно вошла компания Google, начала приобретать популярность. С тех пор NFC технология применяется почти в каждом смартфоне на базе Android, начиная с моделей среднего ценового сегмента. У данной разработки существует множество применений, но простые пользователи до сих пор этим пренебрегают и пользуются NFC тогда когда оплачивают покупки в магазине. Сегодня расскажем вам о ничуть не менее важной функции, которую дарят нам производители смартфонов — NFC метках.

Где купить NFC метку

В своей прошлой статье я уже рассказывал о неочевидных способах применения NFC и вскользь говорил о метках. По моему мнению, метки являются самой недооцененной возможностью модуля связи. Многие их не видели и не слышали. В Интернете огромное количество статей на тему применения тагов, но где можно приобрести такой гаджет никто не знает. Я изучил этот вопрос и все оказалось достаточно просто. В сети существует огромное количество розничных магазинов по продажам этого гаджета.

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Но, впервые обратившись на Яндекс.Маркет, первое, что бросается в глаза — размах ценовой политики. Цены на NFC Tag начинаются с 35 рублей и заканчиваются в районе 2,5 тысяч. Все дело в том, что сами метки имеют разные стандарты, которых существует пять. Каждый из них отличается по объему памяти, скорости записи и чтения, а также по защите от коллизий, которые возникают при одновременной передаче данных двумя источниками.

Все хорошо, но многие производители, представляющие свои товары на торговых площадках, совсем не указывают характеристики этих устройств. В итоге, если вы никогда не сталкивались с этим производителем, покупаете кота в мешке. Здесь, абсолютно неожиданно для меня, на помощь пришел AliExpress. Там пусть и не указывается тип метки, как показано в таблице выше, но информации о товаре явно больше.

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Я связываю это с тем, что многие компании массово закупают этот товар и нуждаются в подбробном описании. Надо сказать, что на просторах Интернета объявлений о продаже товара не так много, но мне все же удалось найти вкусные варианты. Например, вот метка по средней цене в 800 российских рублей. Товар имеет больше 20 заказов и рейтинг 4.0, который, судя по отзывам связан со сроками доставки и повышением цены.

Купить NFC метку

Зачем нужна NFC метка

Область применения меток действительно очень широка. Гаджет в форме брелка может служить в качестве персональной визитки. Также можно повесить брелок на ночник и при поднесении смартфона к метке будет активирован режим Не беспокоить. Можно положить брелок около своего рабочего пространства и когда вы будете садиться за работу, метка позволит в автоматическом режиме начать синхронизацию данных между устройствами.

Кроме брелоков существуют еще метки-наклейки. Их, например, можно прикрепить к крышке своего компьютера. Кроме того, после покупки метки, у вас появится отличная возможность быстро делиться паролем от своего Wi-Fi с гостями. Еще мне приглянулся вариант приглашения на свадьбу или день рождения с помощью этой технологии. Одним словом, вариантов развития событий масса. Каждый, кто решит приобрести это устройство, найдет ему достойное применение.

Как настроить NFC метку

Для того, чтобы настроить NFC метку, в Google Play существует множество сторонних приложений, позволяющих сделать это всего в два клика. Самым популярным из них много лет является Tag Writer by NXP. Вот краткая инструкция по программированию метки:

Скачайте приложение из Google Play. Сделать это можно по ссылке. Далее тапаем по разделу Create, write and store, затем выбираем New. Далее выбираем тип записи, который нам необходим (о том, что можно записать на NFC метку мы писали выше). Далее тапаем Next и попадаем в меню дополнительных опций. Здесь можно установить защиту на запись с других устройств или запрограммировать нужное нам приложение. После того, как вы указали все необходимые параметры, тапаем на кнопку Next и подносим смартфон к своему тагу. Готово, метка готова к применению.

Технология NFC в последние годы активно развивается и внедряется не только в смартфоны, но и в другие гаджеты вроде телевизора, стиральной машины или умного пылесоса. Кстати, если вы задумываетесь о покупке помощника в уборке, рекомендуем присмотреться к этому варианту.

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Несмотря на то, что NFC уже давно существует на рынке, крупные компании вроде Samsung только недавно задумались на тему меток и выпустили SmartTag. В будущем, думаю, что технология будет все больше и больше находить применение и внедряться в жизнь каждого пользователя. Самой перспективной идеей по применению NFC видится ее интеграция в систему умного дома.

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