NFC метки: где купить, как настроить, зачем нужны

Технология NFC начала развиваться еще в далеком 2003 году, а позже, в 2011, когда в разработку активно вошла компания Google, начала приобретать популярность. С тех пор NFC технология применяется почти в каждом смартфоне на базе Android, начиная с моделей среднего ценового сегмента. У данной разработки существует множество применений, но простые пользователи до сих пор этим пренебрегают и пользуются NFC тогда когда оплачивают покупки в магазине. Сегодня расскажем вам о ничуть не менее важной функции, которую дарят нам производители смартфонов — NFC метках.
Где купить NFC метку
В своей прошлой статье я уже рассказывал о неочевидных способах применения NFC и вскользь говорил о метках. По моему мнению, метки являются самой недооцененной возможностью модуля связи. Многие их не видели и не слышали. В Интернете огромное количество статей на тему применения тагов, но где можно приобрести такой гаджет никто не знает. Я изучил этот вопрос и все оказалось достаточно просто. В сети существует огромное количество розничных магазинов по продажам этого гаджета.
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Но, впервые обратившись на Яндекс.Маркет, первое, что бросается в глаза — размах ценовой политики. Цены на NFC Tag начинаются с 35 рублей и заканчиваются в районе 2,5 тысяч. Все дело в том, что сами метки имеют разные стандарты, которых существует пять. Каждый из них отличается по объему памяти, скорости записи и чтения, а также по защите от коллизий, которые возникают при одновременной передаче данных двумя источниками.
Все хорошо, но многие производители, представляющие свои товары на торговых площадках, совсем не указывают характеристики этих устройств. В итоге, если вы никогда не сталкивались с этим производителем, покупаете кота в мешке. Здесь, абсолютно неожиданно для меня, на помощь пришел AliExpress. Там пусть и не указывается тип метки, как показано в таблице выше, но информации о товаре явно больше.
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Я связываю это с тем, что многие компании массово закупают этот товар и нуждаются в подбробном описании. Надо сказать, что на просторах Интернета объявлений о продаже товара не так много, но мне все же удалось найти вкусные варианты. Например, вот метка по средней цене в 800 российских рублей. Товар имеет больше 20 заказов и рейтинг 4.0, который, судя по отзывам связан со сроками доставки и повышением цены.
Зачем нужна NFC метка
Область применения меток действительно очень широка. Гаджет в форме брелка может служить в качестве персональной визитки. Также можно повесить брелок на ночник и при поднесении смартфона к метке будет активирован режим Не беспокоить. Можно положить брелок около своего рабочего пространства и когда вы будете садиться за работу, метка позволит в автоматическом режиме начать синхронизацию данных между устройствами.
Кроме брелоков существуют еще метки-наклейки. Их, например, можно прикрепить к крышке своего компьютера. Кроме того, после покупки метки, у вас появится отличная возможность быстро делиться паролем от своего Wi-Fi с гостями. Еще мне приглянулся вариант приглашения на свадьбу или день рождения с помощью этой технологии. Одним словом, вариантов развития событий масса. Каждый, кто решит приобрести это устройство, найдет ему достойное применение.
Как настроить NFC метку
Для того, чтобы настроить NFC метку, в Google Play существует множество сторонних приложений, позволяющих сделать это всего в два клика. Самым популярным из них много лет является Tag Writer by NXP. Вот краткая инструкция по программированию метки:
- Скачайте приложение из Google Play. Сделать это можно по ссылке.
- Далее тапаем по разделу Create, write and store, затем выбираем New.
- Далее выбираем тип записи, который нам необходим (о том, что можно записать на NFC метку мы писали выше).
- Далее тапаем Next и попадаем в меню дополнительных опций. Здесь можно установить защиту на запись с других устройств или запрограммировать нужное нам приложение.
- После того, как вы указали все необходимые параметры, тапаем на кнопку Next и подносим смартфон к своему тагу.
- Готово, метка готова к применению.
Технология NFC в последние годы активно развивается и внедряется не только в смартфоны, но и в другие гаджеты вроде телевизора, стиральной машины или умного пылесоса. Кстати, если вы задумываетесь о покупке помощника в уборке, рекомендуем присмотреться к этому варианту.
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Несмотря на то, что NFC уже давно существует на рынке, крупные компании вроде Samsung только недавно задумались на тему меток и выпустили SmartTag. В будущем, думаю, что технология будет все больше и больше находить применение и внедряться в жизнь каждого пользователя. Самой перспективной идеей по применению NFC видится ее интеграция в систему умного дома.
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