Нужен ли в смартфонах кулер и что будет, если его туда поставить

Кулер в смартфоне – вещь, в представлении большинства, не только не нужная, но и абсолютно лишняя. Уж если даже производители ноутбуков сегодня стараются отказываться от активной системы охлаждения, то смартфонам она явно ни к чему. Всё-таки ради неё придётся либо пожертвовать ёмкостью аккумулятора, либо просто увеличить корпус аппарата, ведь встроенный вентилятор – даже самый маленький – занимает место, требуя ещё и систему отвода тепла. Но о проблемах кулеров известно давно. А вот будет ли от него практическая польза?

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Все знают, что в компьютерах кулер необходим для охлаждения процессора и видеокарты, которые под нагрузкой могут нагреваться до вполне себе внушительных температур. Со смартфонами такого не происходит, как правило, потому, что настолько тяжёлые задачи, как компьютеры, они не выполняют, да и раскаляться там особенно нечему. Ведь выделенной графики нет даже у самых производительных аппаратов, а процессор настолько мал и энергоэффективен, что едва ли разогревается до 50 градусов. Но немногие знают, что всё это из-за искусственных ограничений, навязанных производителем.

Зачем в смартфонах троттлинг

Чтобы не позволить процессору спровоцировать перегрев самого себя и смежных компонентов, производители ограничивают его потенциал на максимально безопасной отметке. С годами процессоры совершенствуются и умудряются выдавать более высокую производительность, испытывая меньший нагрев. Но так или иначе, нагрев бывает, и чтобы он не вышел из-под контроля, мощность просто ограничивают. А на тот случай, если пользователь попадётся совсем отбитый и решит свести чип с ума, предусмотрели механизм троттлинга.

Троттлинг – это принудительный сброс вычислительной мощности. Данный механизм активируется только под нагрузкой во избежание перегрева. Троттлинг используется в качестве крайней меры, когда нет других вариантов снизить тепловыделение.

Посмотрите видео выше. На протяжении почти всего теста большинство смартфонов не сбрасывали производительность. Но это, скорее всего, оттого, что производитель очень грамотно всё настроил. Однако вычислительная мощность процессоров могла бы быть ещё выше, если бы они имели принудительный механизм обновления. Это косвенно подтвердили инженеры Apple. По словам Крейга Федериги, главы отдела разработки ПО, новый MacBook Pro мощнее MacBook Air, несмотря на то что и тот, и другой оснащаются одним и тем же процессором. Как же так получается?

Можно ли разогнать смартфон

Даже если MacBook Pro имеет ту же тактовую частоту, что и MacBook Air, хотя в данном контексте это не имеет принципиального значения, очевидно, что профессиональный лэптоп может дольше поддерживать высокий уровень производительности благодаря кулеру. Он просто дует на процессор и не даёт ему перегреваться, а тот дольше не включает механизм троттлинга. У MacBook Air кулера нет, поэтому он просто начинает троттлить, чтобы охладить пыл пользователя, который сходит с ума и гоняет ноутбук и в хвост, и в гриву.

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В некоторых игровых смартфонах уже есть кулеры. Например, в Nubia Red Magic 5. Мы уже однажды рассказывали о нём. Правда, практического смысла от активного охлаждения его процессора почти нет. Если вы пересмотрите видео, которое размещено в середине статьи, то увидите, что троттлит только один процессор из семи тестовых. А всё потому, что их производительность фиксирована. Тактовая частота того же Snapdragon 865 остаётся практически неизменной на протяжении всего теста благодаря выверенной мощности. Стало быть, охлаждать то, что в этом не нуждается, не имеет смысла. А вот если бы производители сняли ограничения с существующих процессоров, скорее всего, они смогли бы работать быстрее, если бы охлаждались кулером.