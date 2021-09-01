Не работают звонки на телефоне Android. Что делать

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Иван Кузнецов 0

При всех очевидных недостатках подхода Google к обновлению Android-смартфонов мне он импонирует куда больше, чем подход Apple. Google разделила свою операционку на множество независимых компонентов, каждый из которых она может обновляться отдельно от других. Поэтому, если с каким-то из них случаются сбои, поисковый гигант может просто выпустить мелкий патч для этого компонента вместо того, чтобы разрабатывать большой апдейт для всей операционной системы сразу. Но иногда это становится причиной определённых проблем в работе смартфонов.

Не работает телефон

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Последнее обновление приложения Google для Android привело к нарушениям в работе другого приложения – «Телефон», отвечающего за приём и совершение звонков. Пользователи пожаловались, что до них не могут дозвониться и сами они не могут никому позвонить.

Не доходят входящие звонки

Телефон

Пользователи жалуются на проблемы в работе функции звонков

Вот что пишут сами пользователи, которые столкнулись с этой проблемой:

«До обновления мой телефон работал абсолютно нормально, но после того, как я установил новую версию приложения Google, функция звонков как будто отключилась. Теперь единственный для меня способ связи с внешним миром – это интернет».

«Ничего не понимаю. До того, как я скачал обновление приложения Google, всё было нормально. Теперь ни я не могу ни до кого дозвониться, ни кто-то другой не может дозвониться до меня. Эй, Google, я не для того включал автообновление, чтобы вы ломали мой смартфон».

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«Кто-то сталкивался с подобным? Сегодня весь день живу как будто в вакууме: мне никто не звонит и сам я не могу никому позвонить. Связывался с оператором – сказали, что со связью всё в норме. Видимо, проблема в приложении Google, которое блокирует звонки».

Интересно, что с самим приложением «Телефон» всё было в порядке. Просто какой-то сбой в работе приложения Google оказал на него негативное воздействие, и его основная функция – приём и совершение звонков – отключилась. Впрочем, разработчики поискового гиганта довольно быстро нашли проблему и уже приступили к её исправлению.

Как откатить приложение на старую версию

До тех пор, пока компания не выпустит обновление с исправлением, рекомендуем вам временное решение проблемы. Оно состоит в том, чтобы установить предыдущую версию приложения Google, которая работала без сбоев:

  • Перейдите по этой ссылке на сайт apkmirror;
  • Выберите подходящий вам APK-файл приложения;
Откат приложения

Установка ранней версии приложения доступна всем

  • Скачайте его, а затем перейдите в раздел «Загрузки» Google Chrome;
  • Установите приложение и протестируйте функцию звонков заново.

Важно: просто откатить приложение на более раннюю версию не выйдет. Чтобы устройство не установило обновление повторно, вам придётся временно отключить функцию автообновления:

  • Запустите Google Play и откройте контекстное меню;
  • Здесь выберите «Настройки» — «Настройки подключения»;
Автообновление

Не забудьте отключить функцию автообновления

  • Откройте вкладку «Автообновление приложений»;
  • Выберите параметр «Отключить» и нажмите «Готово».

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Теперь Google Play не сможет установить последнее обновление приложения Google, которое препятствует прохождению и совершению звонков. Но помните, что это временная мера, которая должна действовать до выхода обновления с исправлениями. Скорее всего, это случится уже сегодня-завтра, учитывая значимость сбоя. После этого просто установите последнее обновление Google и включите автообновление заново.

Я не сомневаюсь, что Google выпустит обновление приложения Google в считанные часы, поэтому, если вам лень выполнять все эти манипуляции, можете даже не прибегать к ним. Просто дождитесь выхода апдейта, который всё исправит, и всё. Кстати говоря, от Apple такой расторопности обычно можно не ждать. Из-за того, что ей приходится обновлять всю систему, процесс создания и отладки патча занимает несколько дней или даже недель.

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