Отпечаток пропал из настроек и не работает сканер на Андроид — что делать

Сегодня почти каждый смартфон оснащен сканером отпечатка пальца. Он является незаменимым компонентом, который позволяет быстро разблокировать Андроид, а также защитить приложения. Но все чаще пользователи жалуются на то, что у них не работает отпечаток пальца. Ситуация распространенная, и обычно трудности с распознаванием возникают из-за влаги и пыли на сканере или на руках. С этим все просто, однако есть куда более серьезная проблема, связанная с тем, что отпечаток пропал из настроек. Ее мы и постараемся решить.

Почему пропал отпечаток пальца

Если у вас пропала настройка отпечатка пальца, а сам сканер не срабатывает или делает вид, будто его не существует, вы имеете дело с проблемой, которая носит либо программный, либо аппаратный характер.

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В первом случае главной причиной, почему не работает отпечаток пальца, является сбой работе программного обеспечения. Он бывает вызван некорректной установкой обновления, ошибкой со стороны разработчиков ПО для Андроид или вредоносным софтом. Со всем этим можно справиться в домашних условиях, не обращаясь за помощью в сервисный центр.

Другое дело, когда перестал работать отпечаток пальца из-за аппаратных неисправностей. В данном случае мы говорим об отключении шлейфа, соединяющего сканер и плату смартфона, а также о его повреждении. Поломка самого сканера является крайне редкой причиной, почему пропала настройка отпечатка пальца. Но, как бы то ни было, эту проблему удается решить только при помощи специалистов, поскольку нужно разбирать смартфон.

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Как проверить отпечаток пальца на Андроид

Прежде всего нам нужно попробовать выяснить, почему не работает отпечаток на телефоне: виновато программное обеспечение или же проблема вызвана неисправностью соединительного шлейфа. С этой целью нам необходимо обратиться к настройкам устройства, чтобы проверить сканер отпечатков пальцев через инженерное меню:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Подробная информация и характеристики». Тапните несколько раз по пункту «Версия ядра», чтобы запустить инженерное меню. Откройте вкладку «Fingerprint sensor check». Если видите сообщение «All success» — значит, никаких аппаратных проблем нет.

Также вы можете открыть инженерное меню на Андроид другими способами, перечисленными в отдельном материале. Ну а еще можно проверить отпечаток на телефоне при помощи приложения Test Your Android. Запустите его и откройте вкладку «Отпечаток пальца», где проводится тест.

Что делать, если пропал отпечаток пальца

Вне зависимости от того, чем завершилась проверка, все равно имеет смысл предпринять несколько самостоятельных действий на случай, если пропала функция отпечатка пальца. Во-первых, воспользуйтесь главным правилом Андроид: в любой непонятной ситуации перезагружай смартфон. Если сбой был кратковременным, то проблема сразу исчезнет.

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Не помогло? Тогда держите второй вариант что делать, если не работает отпечаток:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Активируйте опцию демонстрации всех программ через «три точки». Найдите приложение, отвечающее за работу отпечатка пальца по запросу «fingerprint». Очистите его кэш и перезапустите при помощи кнопок, отображающихся в нижней части экрана.

Если в телефоне пропала функция отпечатка пальца действительно из-за программного сбоя, то самым действенным способом решения проблемы будет сброс настроек Андроид, о котором ранее мы уже рассказывали на нашем сайте. Но учтите, что в таком случае пропадут все данные, а потому не забудьте предварительно создать резервную копию.

Что делать, если отпечаток пальца не работает

Выполнили рекомендации, но все равно не работает отпечаток пальца на телефоне? Значит, неисправность носит аппаратный характер, то есть устранить ее в домашних условиях не получится.

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Не пытайтесь решить проблему самостоятельно и не спешите покупать новый смартфон. Лучше обратитесь в сервисный центр. Услуга по замене шлейфа сканера отпечатка стоит совсем недорого, а повторное подключение текущего соединительного компонента обойдется еще дешевле.