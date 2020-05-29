Почему Android плохо снимает сторис

У современных смартфонов уже давно нет никаких проблем с качеством фото и видео. Даже если вы купите какой-нибудь недорогой аппарат с минимальным набором камер и простецким ПО, будьте уверены, что в условиях достаточного освещения он выдаст вполне приемлемый результат. Поэтому даже возрождаемый производителями класс камерофонов сегодня не пользуется той популярностью, какую он обрёл лет эдак 10-15 назад. Впрочем, все эти доказательства рушатся, стоит вам только запустить Instagram и попытаться записать сторис.

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По неизвестной причине сторис, записанные в Instagram на Android всегда оказываются довольно посредственного качества. Поэтому у пользователей «зелёного робота» неизменно возникает вопрос, а, собственно, почему на iPhone сторис получаются лучше? Не получив ответа, те, для кого Instagram является основной площадкой для самовыражения, просто переходили на iPhone, оставляя пользователей Android наедине с этой проблемой. В какой-то момент даже стало можно отличить, кто ведёт профиль с iPhone, а кто – с Android. Причём, даже если у вас самый топовый Galaxy S20 Ultra с камерой на 100 Мп, результат всё равно будет оставаться хуже, чем у какого-нибудь iPhone SE.

Зачем нужны API на Android

Так происходит из-за API. А что такое API? Проще говоря, это своего рода драйвера для разных аппаратных компонентов, в том числе и для камеры. Эти драйвера постоянно совершенствуются и благодаря им смартфон начинает работать лучше, чем совсем без них. Например, по умолчанию для камеры Google использует API Camera2. Это самая новая версия драйверов, которая обеспечивает максимально качественную съёмку. Посмотрите, как выглядят фотографии, сделанные на камеру без API, с API Camera1 и API Camera2. Разница колоссальная. Но при чём тут Instagram?

Лучшие программы для создания сторис в Instagram

Дело в том, что производители смартфонов зачастую отказываются пользоваться штатными API Google, создавая вместо них собственные. Это вполне логичная практика, поскольку только сами вендоры знают, как лучше сделать так, чтобы камера их смартфона делала максимально качественные снимки. Но вот проблема – Instagram об этом ничего неизвестно. Поэтому он просто использует тот самый API Camera2, который вшит в Android по умолчанию, но под который камера конкретного смартфона не адаптирована от слова совсем.

Как лучше снимать сторис в Instagram

Поэтому, если снять видео на штатную камеру смартфона, а потом выгрузить его в Instagram из памяти, качество будет заметно лучше. Это связано с тем, что аппарат при записи применит драйвера, обеспечивающие работоспособность камеры, и сделает свою работу хорошо. Кстати, по этой же причине во многих приложениях можно снимать только на обычный ширик без возможности переключиться на макро-модуль или ультраширокоугольный объектив. Просто разработчики не могут учесть особенности всех смартфонов, доступных на рынке, а производители не могут учесть особенности всех приложений, доступных в Google Play. Из-за этого получается замкнутый круг, вырваться из которого можно, лишь перейдя на iPhone.

Как выкладывать фото и видео в Instagram с компьютера

Получается, что всё упирается в ту самую фрагментацию, которой нет на iOS и котора является бичом Android. Apple создаёт единые алгоритмы, механизмы и драйвера для всех своих смартфонов, под которые разработчики просто подгоняют свои приложения. В результате качество сторис, отснятых на iPhone, оказывается намного выше, чем на Android. А благодаря более глубокой интеграции iOS и Instagram, что стало возможным благодаря изначальной простоте ОС от Apple, алгоритмы социальной сети не так сильно сжимают фото и видео с iPhone, из-за чего они выглядят ещё лучше.