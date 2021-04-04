Спасибо, Apple: Google скопировала ещё одну фишку iOS для Android

Google уже давно перестала стесняться того, что заимствует многие функции Android у Apple. То ли своих идей у разработчиков поискового гиганта не хватает, то ли сказывается банальное нежелание искать тренды самим, паразитируя на чужих идеях. Но, так или иначе, за последние пару лет в Android появились едва ли не все функции iOS, которые появились в составе системных обновлений. Я говорю едва ли, потому что часть нововведений Google ещё не скопировала, но, судя по всему, активно над этим работает.

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Google планирует запретить приложениям для Android отслеживать, какими ещё приложениями пользуется владелец смартфона, а также собирать информацию о том, как он взаимодействует с ними. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. В конце концов, чтобы серьёзно напакостить, достаточно просто знать, есть на устройстве то или иное приложение или нет.

Слежка на Android

Устроено всё чрезвычайно просто. Допустим, на устройство попадает вредоносное приложение. Право отслеживать другие приложения, которые установил пользователь, даёт ему довольно серьёзное преимущество, если его цель состоит – а она только в том и состоит, — чтобы обмануть вас. Благодаря этому оно может не действовать в слепую, а строить свои действия, отталкиваясь от вполне конкретной вводной.

Например, троян узнал, что у вас на устройстве есть приложение «Сбербанка». Логично, что он будет пытаться завладеть доступом к нему. Но «Сбербанк», как ни крути, есть не у всех. Поэтому вредоносному приложению будет полезно узнать, что вы пользуетесь «Альфа-банком» или «Тинькофф». Соответственно, стратегия подчинения банковского клиента себе и, как следствие, воровства денег будет выстроена более чётко.

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Запретив приложениям отслеживать, какие ещё приложения установлены на устройстве, Google сильно обезопасит пользователей Android от слежки и кражи их данных и денег. Ведь если вредоносное ПО не сможет отследить другие программы, значит, не сможет подстроить под них свою стратегию. Другое дело, почему этого не было раньше? Ведь на iOS такое ограничение существует с незапамятных времён.

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Очевидно, что всё дело в рекламе. Если приложения могут отслеживать друг друга, это облегчает им обмен пользовательскими данными и, соответственно, позволяет рекламодателям эффективнее продвигать свои товары в разных приложениях, которыми пользуется владелец устройства. По мере того, как он переключается между установленным ПО, реклама всюду следует за ним, намекая ему на необходимость покупки продвигаемых вещей или услуг.

Как ни странно, это указывает на то, как Google относится к своим пользователям. Для неё они – просто товар, на котором можно заработать. Именно поэтому в своих приложениях для iOS компания Google отказалась от слежки, когда Apple этого потребовала, но в приложениях на Android ничего такого не произошло. Там слежка за пользователями как велась, так и ведётся до сих пор. Правда, в какой-то момент Google стала осознавать, что что-то идёт не так.

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Пользователи начали постепенно сваливать на iOS. В конце концов, кому понравится, когда тебя ни во что не ставят, не уважают, а используют только как дойную корову? Поэтому логично, что Google испугалась резкого оттока пользователей Android и начала вводить новые ограничения и для разработчиклв, и для рекламодателей, и для себя самой в том числе. Ведь, если помните, недавно Google объявила, что откажется от куков в Google Chrome. Вот так iOS делает Android лучше.