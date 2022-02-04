Почему камера на телефоне стала хуже

На данный момент абсолютно без зазрения совести можно сказать, что камера является чуть ли не самым важным параметром при покупке нового смартфона. С IPS-дисплеем можно смириться, с пластиковым корпусом тоже, а вот с камерой едва ли. При этом нередки случаи, когда через какое-то время снимки становятся невзрачными, блеклыми, добавляются разные артефакты и прочее. И что получается, снимать как раньше смартфон уже не будет? Как бы не так! В статье подробно разберем самые популярные проблемы камеры и расскажем про способы их решения.

Гаджеты, которые пригодятся на любом рабочем столе.

Чем почистить камеру смартфона

Первое, что необходимо сделать перед каждым снимком — протереть камеру. Статистика показывает, что большинство проблем с камерой связаны именно с загрязнением самого модуля.

Лучше всего использовать для этих целей специальную тканевую салфетку из микрофибры. Но если ее под рукой не оказалось, можно воспользоваться любым другим подручным средством, которое не оставляет ворсинок. Только не используйте для этих целей бумажные салфетки и платочки, некоторые из них могут поцарапать объектив.

Что делать, если запотела камера на телефоне

Если камера снимает не четко, вполне возможно, что на вашем смартфоне запотел объектив. Чаще всего это происходит из-за больших перепадов температур или попадания влаги в смартфон.

Внимательные пользователи обращали внимание, что когда заходишь из холодного помещения в теплое, на телефоне образуется маленькие капельки. Суть в том, что при понижении температуры ниже определенного уровня, пар начинает собираться в росу, которая и скапливается на смартфоне.

Причем важно понимать, что роса появляется не только на поверхности, но и на внутренностях гаджета. Контакты окисляются и привет, сервисный центр.

Если вдруг вы столкнулись с запотевшей камерой, не спешите паниковать. Для начала попробуем решить проблему самостоятельно:

Тщательно протрите весь смартфон сухой салфеткой из микрофибры.

Вытащите из телефона SIM-карту и карту памяти, вытащите наушники из разъема Jack и оставьте смартфон в покое на несколько часов.

Внимание: при резкой смене температуры не ставьте телефон на зарядку. Это может негативно сказаться на его работоспособности.

Если спустя сутки конденсат никуда не исчез, рекомендую обратиться в сервисный центр. Если телефон еще на гарантии, попробуйте обратиться к продавцу. Я лично знаю случаи, когда влага внутрь не попадала (датчики влаги не срабатывали), а камера запотевала. В таком случае вам должны провести ремонт бесплатно.

После обновления камера стала хуже

Многие владельцы Android-смартфонов частенько жалуются, что камера стала плохо работать после обновления. Вот что пишет один из пользователей:

Камера Honor 20 pro после обновления на андроид 10 стала хуже снимать. 48 мп не те, что были при покупке. Эффектов боке, сердечек итп не стало. Какие то помехи, волны в основной камере. Видео 30 fps еле снимает с шумами и дрожанием, стабильности вообще нет. Почему заранее не предупредили, что при обновлении на андроид 10 камера ухудшится? Вы же должны заранее всё предупреждать. С такой камерой телефон не стоит тех денег, которые за него отдали.

Не так давно автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов уже рассказывал вам о том, почему он так не любит Honor. Думаю, что аргументов в копилке сегодня у пользователей добавится.

Если камера смартфона после обновления стала снимать хуже, рекомендую вам выполнить следующие действия:

Изучить, не сталкивались ли другие владельцы вашего смартфона с проблемой.

Проверить наличие обновления в Настройках.

Выполнить сброс до заводских настроек (в крайнем случае).

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Почему камера стала хуже снимать

Из других важных причин, по которым камера стала плохо фотографировать, можно выделить следующие:

Механическое повреждение линзы.

Попадание влаги в смартфон.

Чехлы для телефона.

О последнем уже писал автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов. Коллега рассказал, как чехол мешает фотографировать, и разобрал все нюансы этой проблемы. Если говорить коротко, то просто попробуйте снять кейс и пофотографировать без него. Возможно станет лучше.

Если в смартфон попала вода, также рекомендую обратиться к нашей статье. Заранее хочу сказать — не рассчитывайте на защиту от воды, которую предлагает производитель. По гарантии он вам телефон не отремонтирует.

Как быстрее всего зарядить смартфон. Проводом или без провода.

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