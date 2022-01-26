Мнение: Почему я никогда не куплю Honor

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Иван Герасимов 0

В декабре прошлого года я рассказывал вам про смартфоны, которые ни за что не хотел бы получить в подарок. Среди них оказался смартфон Honor — так уж вышло, но как раз именно его я и получил на праздник абсолютно случайно. Что я с ним сделал? Сразу же выставил на продажу, ибо отношусь к этим смартфонам ровным счетом никак. Скорее всего, я отношусь к этим устройствам предвзято: большинство ценит их за соотношение цены и качества, но мои знакомые, которые хоть раз связывались с этими смартфонами, никому их не советуют. А еще и сами хотят избавиться от них поскорее. Вот вам несколько причин, почему я сам не покупаю Honor и вам не рекомендую.

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Какой процессор в смартфоне лучше

Не поймите меня неправильно, но я против всевозможных бюджетных процессоров в Android-смартфонах. Смартфоны Honor неплохо оптимизированы для работы даже не на самых топовых процессорах. Но те, что я держал в руке, не устроили меня скоростью и быстродействием. На мой взгляд, смартфону необходим хотя бы Snapdragon 775G. Остальные процессоры — мимо. Иначе весь опыт использования сведется к ругательствам и постоянной нервотрепке.

Да, я с недоверием отношусь к малоизвестным процессорам. Kirin — один из них

Это в iPhone вы можете использовать устаревший A12 и горя не знать: вас не выкинет из приложения на ровном месте, а сам смартфон не нагреется во время просмотра ролика на YouTube в высоком качестве. Ни один из Honor, представленных в официальном российском интернет-магазине не имеет топового процессора, а наличие в некоторых устройствах чипа Kirin и вовсе портит настроение — это даже не MediaTek. Тогда о чем вообще речь?

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Смартфон без Гугл Сервисов

Нужных приложений нет в App Gallery. А устанавливать их приходится вручную из других источников

Не знаю, как вы относитесь к отсутствию сервисов Google, но меня это немного напрягает. Смартфон с App Gallery вместо Google Play — все равно, что пирог, в котором рыба вместо мяса. Моя бабушка попросила меня установить Skype на ее Honor, но приложения в магазине не оказалось. Дилемма: проще разобраться в том, как установить Skype на Honor, или скачать Telegram и объяснить бабуле, как им пользоваться? Увы, но мы живем в такое время, когда все должно быть под рукой, а устройства должны быть работоспособными сразу «из коробки». Это же не отцовские «Жигули», которые после покупки ему еще приходилось ремонтировать.

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Какая оболочка смартфона лучше

Фирменные оболочки в Android-смартфонах — зло в чистом виде. Они не только делают интерфейс устройства более «китайским», но и выдают в нем ту самую дешевизну и принадлежность к бюджетному сегменту. Именно из-за всевозможных оболочек недорогие смартфоны на Android теперь легко узнать в толпе: как бы производители ни старались скрыть все за необычными яркими корпусами устройств, снабжая их внушительными модулями камер, это больше не является маскировкой.

Оболочки — зло. Чистый Android намного проще и приятнее в использовании

Именно по яркому перламутровому корпусу Android-смартфона теперь становится понятно, что перед вами, скорее всего, дешевый смартфон. После нескольких лет с iOS я понял, что интерфейсу не нужен «колхозинг» в виде разнообразных оболочек с яркими значками приложений — все должно быть просто и понятно. Ведь есть чистый Android, но производители смартфонов продолжают пичкать оболочки в смартфоны.

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Пластиковый корпус телефона

Когда-то такой дизайн всем нравился, а теперь снова стал попахивать дешевизной

Недорогие смартфоны в пластмассовых корпусах — отвратительное зрелище. На нем остаются царапины, если носить телефон без чехла, в руке держать такой смартфон совершенно не хочется. Сразу возникает ощущение, будто вернулся в 2012 год, когда все смартфоны делали из таких дурацких материалов. Стоит отметить, что не каждый пластиковый корпус ощущается дешево: например, даже не самый удачный iPhone 5C в свое время имел корпус из качественного материала, его было приятно держать в руке. То же самое нельзя сказать про современные бюджетники, среди которых и недорогие смартфоны Honor.

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Складные смартфоны очень круты. Жаль, что их не все замечают

На мой взгляд, у Honor есть отличные смартфоны. Например, недавно представленный Honor Magic V, в котором, на первый взгляд, нет минусов: складной смартфон собран очень качественно, в нем отличные экраны, топовый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а еще по своему внешнему виду в нем не узнать типичный китайский смартфон: компания подобрала классные материалы и даже сделала версию с кожаной задней панелью. Новый смартфон Honor даже сравнили по всем параметрам с iPhone 13 Pro Max — на бумаге он оказался даже круче. Один из немногих китайских смартфонов, за которые не стыдно.

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