Гаджеты, которые пригодятся на любом рабочем столе

Рабочий стол каждого человека как отпечаток пальца — двух одинаковых просто не бывает. Даже соседние столы двух офисных работников в одном кабинете будут отличаться друг от друга какими-то мелочами. В этой подборке мы решили уделить внимание именно рабочим столам, за которыми мы проводим почти весь день, а иногда еще и выходные. Особенно в то время, когда многих переводят на удаленку. В подборку мы включили как функциональные, так и приятные, и даже полезные гаджеты, которые помогут в работе. Выбирайте то, что нравится, и приводите в комментариях другие примеры того, что можно купить на AliExpress для рабочего стола.

Планшет для рисования

Начнем с чего-то попроще, что больше предназначено для детей, но может использоваться и взрослыми, и даже применяться в работе.

Тонкий планшет формата А5 (8,5 дюймов, тетрадный лист) предлагает три степени нажатия, имеет встроенную подсветку и позволяет на нем что-то рисовать или записывать. Я сам пользовался одно время таким, и это удобно, когда надо что-то быстро записать во время работы. Особенно, если это понадобится потом только один раз. Такой гаджет позволит не обкладываться листочками. А в свободное время на нем можно порисовать самому или предложить это сделать детям.

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Зарядка с несколькими разъемами

Зарядка для телефона должна быть на каждом столе. Мы часто говорим, что лучше пользоваться оригинальными решениями, но есть несколько ”но”. Во-первых, с недорогими телефонами идут очень низкокачественные зарядки и почти любой аксессуар с AliExpress будет не хуже. Во-вторых, не все могут купить себе зарядку за 2000-3000 рублей. А в-третьих, даже если могут, не все станут это делать.

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Вот один неплохой вариант с довольно высоким рейтингом и огромным количеством заказов (более 30000 заказов). 4 разъема USB, поддержка Quick Charge 3.0 и суммарная мощность 48 Вт. Характеристики очень даже неплохие.

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Провод для телефона

К любому адаптеру питания нужен еще и хороший провод. Их очень много, и иногда бывает сложно выбрать. Вот для вас еще один.

Длина от 30 сантиметров до 2 метров, высокая прочность, защита от излома, подсветка индикатора зарядки и красивый внешний вид — все при нем. В остальном это обычный кабель с USB на USB Type-С и поддержкой быстрой зарядки. Подойдет для любого современного телефона с таким разъемом.

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Большой коврик для мыши на стол

Лично я не пользуюсь ковриками для мыши, но многим с ними пользоваться компьютером нравится намного больше. Если вас смущает, что он постоянно съезжает в сторону, его не хватает под размах кисти или вы играете и вам нужна повышенная точность, вот отличный вариант.

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Коврик имеет размер 90 на 40 сантиметров и покроет почти весь (или весь) стол. Так и мышка никогда с него не соскочит, и скользить он не будет, и клавиатура будет стоять мягко. В российских магазинах аналоги стоят существенно дороже.

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Компактный увлажнитель воздуха

Из школьного курса мы помним, что человек должен дышать чистым и увлажненным воздухом. С чистотой иногда бывает сложно, но вопрос влажности, особенно остро встающий зимой, решается очень легко.

Есть большие увлажнители, которые занимают много места, но для одного человека достаточно такого небольшого прибора. Вода поднимается из резервуара по хлопковой палочке и испаряется, увлажняя помещение. Все просто.

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Термопринтер

Сложно сказать, чем в первую очередь является этот принтер — игрушкой или полезным прибором. Но в работе его точно можно использовать.

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Напечатать что-то небольшое и положить перед собой, распечатать заметки на цветных листах или даже сделать стикеры для маркировки, включая QR-коды, — все возможно. Главное — выбрать правильный набор. Принтер связывается с приложением, а для работы ему не нужны расходные материалы, кроме бумаги.

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Самый универсальный набор переходников

Наверное, это действительно самый универсальный набор переходников для телефона. Кроме того, что он пригодится на рабочем столе, ему найдется место и в дороге.

Он предлагает зарядный кабель с набором переходников под все типы разъемов. Есть отсеки для хранения карт памяти и даже SIM-карт, что будет полезно в дороге. И все это в компактном корпусе, который по размеру сопоставим с парой авторучек. Если этого недостаточно, то в нем еще есть встроенный картридер и подставка для телефона.

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Бесконтактный термометр

Последний на сегодня гаджет пригодится тем, кто хочет контролировать свое здоровье и здоровье коллег по работе в наше непростое время. Это бесконтактный термометр.

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Подойдет он и тем, у кого есть маленькие дети, температуру которых просто невозможно измерить другими способами. Есть несколько режимов (ухо, лоб, дети, дом), чтобы можно было вносить корректировки при соответствующем способе измерения. Подсветка экрана позволит пользоваться им в темноте. Термометр работает бесшумно, а измерение производится всего за одну секунду.

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