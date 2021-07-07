В WhatsApp рассказали, как понять, что вас заблокировали

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Иван Кузнецов 0

WhatsApp – достаточно запутанный мессенджер. Столько условных символов и обозначений, как в нём, пожалуй, нет больше нигде. Все эти галочки – серые или синие, — внутричатовые уведомления и резервные копии только усложняют его восприятие рядовыми пользователями. По этой причине у большинства попросту не получается разобраться с чем-то самостоятельно, и они вынуждены искать ответ на свой вопрос в интернете. К счастью, на помощь приходят создатели мессенджера, объясняя, например, как узнать, что вас заблокировали в WhatsApp.

Whatsapp

Вас заблокировали в Ватсап? Понять это можно только по косвенным признакам

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Забегая вперёд, скажу, что 100-процентного способа определить, что вас заблокировали в Ватсапе, не существует. Понять это можно только по косвенным признакам, и чем их больше, тем больше на них можно положиться. Эти признаки-то и описали создатели мессенджера, предлагая пользователям отталкиваться именно от них.

Можно ли узнать, заблокировали ли тебя в Ватсапе

Ватсап

Ватсап в принципе устроен очень нелогично

Однако такого, чтобы в мессенджере появилось уведомление, прямо говорящее о том, что вас добавили в чёрный список и вы теперь не можете писать сообщения выбранному собеседнику, к сожалению, нет. Но это не повод не играть в детектива, тем более когда WhatsApp сам даёт пищу к размышлению.

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Скорее всего, поводом думать, что вас добавили в чёрный список в Ватсапе, является отсутствие ответа на ваши сообщения от собеседника, которому вы пишете. Но ведь долгое молчание с его стороны само по себе вовсе не является признаком. Значит, должно быть что-то ещё.

Как понять, что тебя заблокировали в Ватсап

Галочки в ватсапе

Если там, куда показывает стрелка, есть только одна серая галочка, это признак того, что вас заблокировали

В первую очередь обратите внимание на галочки под сообщением в WhatsApp. На самом деле по ним можно понять довольно многое. Если галочка одна и окрашена в серый цвет, значит, сообщение не получено. То есть оно не высветилось на экране смартфона вашего собеседника. А такое может быть только в том случае, если его аппарат выключен, находится вне зоны действия сети или вас заблокировали.

В этом случае нужно посмотреть на фотографию профиля. Если вас заблокируют, то изображение пропадёт. Поэтому тут важно вспомнить, была ли у вашего собеседника в принципе установлена аватарка. Потому что многие пользователи пренебрегают этим элементом идентификации самих себя, и предпочитают использовать WhatsApp без демонстрации своих фотографий.

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Третий признак того, что вас заблокировали, — это отсутствие времени последнего появления вашего собеседника в Сети. По умолчанию вы можете видеть, когда он в последний раз заходил в WhatsApp. Но, если вас заблокировали, вы не увидите ни эту информацию, ни текущий статус собеседника, если он появился онлайн.

Не получается позвонить по Ватсапу

Звонок в Ватсапе

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Затем, если все признаки совпадают, а вам позарез нужно связаться с собеседником, который предположительно вас заблокировал, попробуйте ему позвонить через WhatsApp. Если вас-таки внесли в чёрный список, вы не сможете дозвониться до этого пользователи ни по аудиосвязи, ни по видео.

В принципе, всё логично, но почему нельзя было просто добавить в интерфейс WhatsApp специальное уведомление, которое бы указывало заблокированному на то, что его заблокировали? На самом деле это сделано намеренно. По словам разработчиков мессенджера, они специально реализовали всё так, чтобы определить что-либо по этим признакам. Так они защищают конфиденциальность пользователей, которые хотят прекратить с кем-то контактировать.

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Возможно, это не очень удобно, но в какой-то момент это может сыграть на руку и вам, когда вы захотите кого-то заблокировать, но не захотите перед ним объясняться. Ведь связаться с человеком можно и любым другим способом, кроме WhatsApp. А отсутствие понимания, был ли ваш собеседник в реальности заблокирован, не будет провоцировать его установить с вами связь за пределами мессенджера.

Как заблокировать в Ватсапе

Поэтому на всякий случай сохраните себе инструкцию по внесению нежелательных пользователей в чёрный список:

  • Запустите WhatsApp у себя на смартфоне;
  • Откройте «Настройки» и выберите «Аккаунт»;
Черный список

Заблокировать пользователя в Ватсап можно двумя способами

  • Выберите вкладку «Конфиденциальность»;
  • Откройте «Заблокированные» и добавьте туда того, с кем больше не хотите общаться.

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Этот способ годится на тот случай, если вы блокируете человека, который уже есть в списке ваших контактов. А, если вам нужно внести в чёрный список человека, который только что вам написал и не был ранее сохранён в адресной книге, откройте его профиль и нажмите «Заблокировать».

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