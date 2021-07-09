Как работает WhatsApp Web, или Как пользоваться Ватсапом на компьютере

Несмотря на всю популярность WhatsApp, это очень неуниверсальный мессенджер. В отличие от Telegram, Ватсап на нескольких устройствах одновременно работать не может. Причиной тому, как выяснилось, оказались проблемы в механизме синхронизации сообщений. То есть WhatsApp не в состоянии учитывать прогресс с одного устройства на другом, если они в это время оба не находятся в сети. Короче, дичь. Тем не менее, веб-версия у мессенджера есть, но работает она далеко не так очевидно, как могло бы показаться.
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Если вас интересует, что такое Ватсап веб, то знайте, что это специальная мессенджера, которая работает на мощностях браузера и предназначена исключительно для десктопных устройств. Проще говоря, для компьютеров. Потому что запустить её на смартфоне в обычном режиме не получится. Разберём, как она устроена.
Как Ватсап вывести на компьютер
Поскольку WhatsApp способен работать на нескольких устройствах сразу лишь довольно условно, чтобы подключиться к WhatsApp Web, вам потребуется смартфон. Причём он тут нужен не только и не столько для авторизации, сколько для поддержания работы Ватсап Веб.
- Перейдите с компьютера на сайт web.whatsapp.com;
- Откройте WhatsApp на своём телефоне на Android;
- Нажмите «Меню» или «Настройки» — WhatsApp Web;
- Наведите свой телефон на экран и считайте QR-код.
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Очень важно, чтобы смартфон всё это время оставался в зоне прямой видимости от компьютера, на котором запущен WhatsApp Web. Это обязательное условие, потому что мобильное устройство в данном случае является своего рода хабом, через которое отправляются и принимаются сообщения, а потом просто ретранслируются в веб-версию и отображаются в браузере.
Поскольку все сообщения со всем содержимым проходят через смартфон, который вынужден ретранслировать их на компьютер, будьте готовы к тому, что будет расходоваться трафик. Поэтому лучше всего подключаться к WhatsApp Web, когда телефон находится в зоне действия бесплатной сети Wi-Fi. В противном случае нагрузка ляжет на мобильный интернет, который у большинства пользователей не безлимитный.
Как отключить Ватсап Веб
Если вы не хотите пользоваться WhatsApp в браузере, вы можете скачать версию Ватсап для компьютера по этой ссылке. Он устанавливается как обычное приложение. Но принципиально опыт использования это не изменит. Настольная версия WhatsApp так же, как и браузерная, требует сопряжения со смартфоном, для которой он тоже будет являться своего рода хабом.
Отключать Ватсап Веб от компьютера тоже нужно правильно. То есть просто закрыть вкладку браузера и уйти не выйдет. Если поступить таким образом, мессенджер останется открытым и любой, кто сможет получить доступ к этому компьютеру – особенно, если он не ваш личный, — сможет получить и доступ к содержимому вашего WhatsApp. Поэтому действовать нужно строго по инструкции – тут-то нам и пригодится наш смартфон.
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- Запустите WhatsApp у себя на Android-смартфоне;
- Откройте «Меню» или «Настройки» — WhatsApp Web;
- В разделе «Состояние устройства» выберите текущее подключение»;
- В открывшемся окне с текущей сессией нажмите «Выйти».
Только после этого синхронизация остановится, и веб-версия WhatsApp перестанет использовать ваш смартфон в качестве хаба. С этого момента все сообщения, которые вы отправляете или получаете, будут доступны только на смартфоне, а для повторного подключения к Ватсап Веб нужно будет воспользоваться инструкцией, представленной выше. Возможно, это не так удобно, но зато куда более безопасно.