Как работает WhatsApp Web, или Как пользоваться Ватсапом на компьютере

Несмотря на всю популярность WhatsApp, это очень неуниверсальный мессенджер. В отличие от Telegram, Ватсап на нескольких устройствах одновременно работать не может. Причиной тому, как выяснилось, оказались проблемы в механизме синхронизации сообщений. То есть WhatsApp не в состоянии учитывать прогресс с одного устройства на другом, если они в это время оба не находятся в сети. Короче, дичь. Тем не менее, веб-версия у мессенджера есть, но работает она далеко не так очевидно, как могло бы показаться.

В WhatsApp рассказали, как понять, что вас заблокировали

Если вас интересует, что такое Ватсап веб, то знайте, что это специальная мессенджера, которая работает на мощностях браузера и предназначена исключительно для десктопных устройств. Проще говоря, для компьютеров. Потому что запустить её на смартфоне в обычном режиме не получится. Разберём, как она устроена.

Как Ватсап вывести на компьютер

Поскольку WhatsApp способен работать на нескольких устройствах сразу лишь довольно условно, чтобы подключиться к WhatsApp Web, вам потребуется смартфон. Причём он тут нужен не только и не столько для авторизации, сколько для поддержания работы Ватсап Веб.

Перейдите с компьютера на сайт web.whatsapp.com;

Откройте WhatsApp на своём телефоне на Android;

Нажмите «Меню» или «Настройки» — WhatsApp Web;

Наведите свой телефон на экран и считайте QR-код.

Вы в это точно верили! Собрали 10 самых популярных мифов о WhatsApp

Очень важно, чтобы смартфон всё это время оставался в зоне прямой видимости от компьютера, на котором запущен WhatsApp Web. Это обязательное условие, потому что мобильное устройство в данном случае является своего рода хабом, через которое отправляются и принимаются сообщения, а потом просто ретранслируются в веб-версию и отображаются в браузере.

Поскольку все сообщения со всем содержимым проходят через смартфон, который вынужден ретранслировать их на компьютер, будьте готовы к тому, что будет расходоваться трафик. Поэтому лучше всего подключаться к WhatsApp Web, когда телефон находится в зоне действия бесплатной сети Wi-Fi. В противном случае нагрузка ляжет на мобильный интернет, который у большинства пользователей не безлимитный.

Как отключить Ватсап Веб

Если вы не хотите пользоваться WhatsApp в браузере, вы можете скачать версию Ватсап для компьютера по этой ссылке. Он устанавливается как обычное приложение. Но принципиально опыт использования это не изменит. Настольная версия WhatsApp так же, как и браузерная, требует сопряжения со смартфоном, для которой он тоже будет являться своего рода хабом.

Отключать Ватсап Веб от компьютера тоже нужно правильно. То есть просто закрыть вкладку браузера и уйти не выйдет. Если поступить таким образом, мессенджер останется открытым и любой, кто сможет получить доступ к этому компьютеру – особенно, если он не ваш личный, — сможет получить и доступ к содержимому вашего WhatsApp. Поэтому действовать нужно строго по инструкции – тут-то нам и пригодится наш смартфон.

Как отправить фото и видео в WhatsApp без потери качества

Запустите WhatsApp у себя на Android-смартфоне;

Откройте «Меню» или «Настройки» — WhatsApp Web;

В разделе «Состояние устройства» выберите текущее подключение»;

В открывшемся окне с текущей сессией нажмите «Выйти».

Только после этого синхронизация остановится, и веб-версия WhatsApp перестанет использовать ваш смартфон в качестве хаба. С этого момента все сообщения, которые вы отправляете или получаете, будут доступны только на смартфоне, а для повторного подключения к Ватсап Веб нужно будет воспользоваться инструкцией, представленной выше. Возможно, это не так удобно, но зато куда более безопасно.