Почему нужно покупать смартфоны с поддержкой MicroSD, даже если вам кажется, что памяти много

На прошлой неделе я рассказывал, как за последний год деградировали смартфоны. Одним из главных недостатков новых устройств тогда был назван отказ от поддержки MicroSD даже в относительно недорогих моделях. Очевидно, мы наблюдаем тенденцию к постепенному искоренению карт памяти в смартфонах, что производители мотивируют низкой скоростью внешних накопителей, отсутствием защиты и достаточным количеством свободного места во внутреннем хранилище. Однако сегодня я в очередной раз убедился, насколько важна поддержка MicroSD на телефоне, и сейчас хочу поделиться своими соображениями по этому поводу.

Хранение фото и видео на карте памяти

На своем предыдущем смартфоне Redmi Note 9 Pro я всегда сохранял фото на карте памяти, отдавая тем самым внутреннее хранилище на откуп приложениям и временным файлам вроде кэша приложений и сохраненной музыке из стриминговых сервисов для прослушивания офлайн. Выбирая новое устройство в конце 2022 года, я был вынужден остановиться на Xiaomi 12T Pro без поддержки MicroSD, и тем самым допустил серьезную ошибку.

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29 февраля 2024 года произошел масштабный сбой в MIUI, что заставило отправиться в бесконечную перезагрузку десятки, если не сотни тысяч смартфонов Xiaomi. Одним из пострадавших оказался и я. А единственное решение проблемы — сброс настроек Андроид с удалением всех сохраненных на устройстве файлов.

Будь на моем Xiaomi 12T Pro поддержка карт памяти, я бы испытал намного меньший стресс. Да, после сброса настроек все равно пришлось бы заново настраивать смартфон, но зато все мои фото и видео никуда не исчезли. А сейчас только и остается, что посыпать голову пеплом.

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Конечно, во избежание подобных проблем можно было бы позаботиться о резервном копировании мультимедиа в Google Photo или о своевременном создании бэкапа вручную, однако оба этих варианта имеют недостатки. В первом случае придется столкнуться с ограничениями на объем загружаемой информации в облако (не более 15 ГБ), а во втором — с необходимостью постоянно обновлять копию после появления на устройстве каждой новой фотографии. Поэтому только телефон с поддержкой карт памяти мог бы стать для меня и многих других людей спасением в ситуации, когда нужно выполнить сброс настроек.

Расширение памяти через MicroSD

Помимо частных случаев смартфон с поддержкой MicroSD — это еще и возможность в любой момент расширить внутреннюю память. Да, сегодня даже недорогие модели предлагают накопитель на 256 ГБ, чего будет достаточно большинству пользователей.

Однако аппетит приложений постоянно растет, как и количество фотографий на устройстве, а при условии, что для стабильной и быстрой работы смартфона необходимо держать в свободном доступе примерно 20% от общего объема накопителя, наличие слота для карт памяти становится обязательным условием.

Передача файлов с Андроида на Андроид

Кроме того, поддержка карт памяти дает возможность быстро передавать файлы с телефона на телефон, а также просматривать их без непосредственного копирования.

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Всего этого мы лишаемся, если смартфон не поддерживает MicroSD, и нам приходится искать обходные пути. Чтобы не потерять фото и видео после сброса настроек — оплачивать подписку на облачный сервис для создания полноценного бэкапа, чтобы не испытывать дискомфорт от недостатка свободного места — переплачивать за модель с большим объемом встроенной памяти, чтобы передавать файлы — использовать медленное копирование через интернет или неудобную передачу данных по проводу.

Какой хороший смартфон с поддержкой MicroSD можно купить

Среди недорогих смартфонов до 15000 рублей почти все модели располагают поддержкой карт памяти. Однако, если хочется купить устройство помощнее да с камерой получше, придется изрядно попотеть. К 2024 году почти не осталось действительно хороших смартфонов с MicroSD, но я все-таки отыскал несколько интересных моделей:

Очень жаль, что производители все чаще отказываются от слота MicroSD. Это лишает нас свободы выбора, а также доставляет массу неудобств, со многими из которых невозможно смириться. Согласны?