Почему нужно покупать смартфоны с поддержкой MicroSD, даже если вам кажется, что памяти много

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Герман Вологжанин

На прошлой неделе я рассказывал, как за последний год деградировали смартфоны. Одним из главных недостатков новых устройств тогда был назван отказ от поддержки MicroSD даже в относительно недорогих моделях. Очевидно, мы наблюдаем тенденцию к постепенному искоренению карт памяти в смартфонах, что производители мотивируют низкой скоростью внешних накопителей, отсутствием защиты и достаточным количеством свободного места во внутреннем хранилище. Однако сегодня я в очередной раз убедился, насколько важна поддержка MicroSD на телефоне, и сейчас хочу поделиться своими соображениями по этому поводу.

Почему нужно покупать смартфоны с поддержкой MicroSD, даже если вам кажется, что памяти много. В 2024 году карты памяти продолжают оставаться полезными. Фото.

В 2024 году карты памяти продолжают оставаться полезными

Хранение фото и видео на карте памяти

На своем предыдущем смартфоне Redmi Note 9 Pro я всегда сохранял фото на карте памяти, отдавая тем самым внутреннее хранилище на откуп приложениям и временным файлам вроде кэша приложений и сохраненной музыке из стриминговых сервисов для прослушивания офлайн. Выбирая новое устройство в конце 2022 года, я был вынужден остановиться на Xiaomi 12T Pro без поддержки MicroSD, и тем самым допустил серьезную ошибку.

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29 февраля 2024 года произошел масштабный сбой в MIUI, что заставило отправиться в бесконечную перезагрузку десятки, если не сотни тысяч смартфонов Xiaomi. Одним из пострадавших оказался и я. А единственное решение проблемы — сброс настроек Андроид с удалением всех сохраненных на устройстве файлов.

Хранение фото и видео на карте памяти. При необходимости сбросить настройки карта памяти поможет сохранить некоторые данные. Фото: Sean King. Фото.

При необходимости сбросить настройки карта памяти поможет сохранить некоторые данные. Фото: Sean King

Будь на моем Xiaomi 12T Pro поддержка карт памяти, я бы испытал намного меньший стресс. Да, после сброса настроек все равно пришлось бы заново настраивать смартфон, но зато все мои фото и видео никуда не исчезли. А сейчас только и остается, что посыпать голову пеплом.

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Конечно, во избежание подобных проблем можно было бы позаботиться о резервном копировании мультимедиа в Google Photo или о своевременном создании бэкапа вручную, однако оба этих варианта имеют недостатки. В первом случае придется столкнуться с ограничениями на объем загружаемой информации в облако (не более 15 ГБ), а во втором — с необходимостью постоянно обновлять копию после появления на устройстве каждой новой фотографии. Поэтому только телефон с поддержкой карт памяти мог бы стать для меня и многих других людей спасением в ситуации, когда нужно выполнить сброс настроек.

Расширение памяти через MicroSD

Помимо частных случаев смартфон с поддержкой MicroSD — это еще и возможность в любой момент расширить внутреннюю память. Да, сегодня даже недорогие модели предлагают накопитель на 256 ГБ, чего будет достаточно большинству пользователей.

Расширение памяти через MicroSD. Лишняя память точно не помешает. Фото.

Лишняя память точно не помешает

Однако аппетит приложений постоянно растет, как и количество фотографий на устройстве, а при условии, что для стабильной и быстрой работы смартфона необходимо держать в свободном доступе примерно 20% от общего объема накопителя, наличие слота для карт памяти становится обязательным условием.

Передача файлов с Андроида на Андроид

Кроме того, поддержка карт памяти дает возможность быстро передавать файлы с телефона на телефон, а также просматривать их без непосредственного копирования.

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Всего этого мы лишаемся, если смартфон не поддерживает MicroSD, и нам приходится искать обходные пути. Чтобы не потерять фото и видео после сброса настроек — оплачивать подписку на облачный сервис для создания полноценного бэкапа, чтобы не испытывать дискомфорт от недостатка свободного места — переплачивать за модель с большим объемом встроенной памяти, чтобы передавать файлы — использовать медленное копирование через интернет или неудобную передачу данных по проводу.

Какой хороший смартфон с поддержкой MicroSD можно купить

Какой хороший смартфон с поддержкой MicroSD можно купить. Sony — одна из немногих компаний, продолжающих выпускать флагманы с поддержкой карт памяти. Фото: GSMArena Official. Фото.

Sony — одна из немногих компаний, продолжающих выпускать флагманы с поддержкой карт памяти. Фото: GSMArena Official

Среди недорогих смартфонов до 15000 рублей почти все модели располагают поддержкой карт памяти. Однако, если хочется купить устройство помощнее да с камерой получше, придется изрядно попотеть. К 2024 году почти не осталось действительно хороших смартфонов с MicroSD, но я все-таки отыскал несколько интересных моделей:

Очень жаль, что производители все чаще отказываются от слота MicroSD. Это лишает нас свободы выбора, а также доставляет массу неудобств, со многими из которых невозможно смириться. Согласны?

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