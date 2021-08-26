Почему постоянно дорожает мобильная связь

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Иван Герасимов 0

Мобильная связь стала частью жизни. С годами она становится лучше, доступнее, появляется больше услуг. Казалось, что операторы связи шикуют, подключая абонентов на недешевые тарифы по 600-900 рублей. К тому же, эксперты чуть ли не ежегодно напоминают нам о том, что связь подорожает. Дорожает всё: коммунальные услуги, продукты и жизнь в целом. Но растущие цены на сотовую связь вызывают меньше всего негатива. В большинстве случаев мы даже не замечаем этого, больше внимания уделяя качеству связи. Почему дорожает мобильная связь? Почему в России самая недорогая связь? И платим ли мы справедливые суммы за предоставленные услуги?

Разбираемся, почему дорожает мобильная связь

Сколько стоит сотовая связь в России

В нашей стране мобильная связь не только хорошо работает в целом, но и стоит недорого. Поэтому, соответствие «цена/качество» — это как раз про нее. В среднем у операторов самые сносные тарифы с трафиком, минутами и SMS стоят около 500-600 рублей. Можно выбрать что-то подороже, если часто пользуетесь интернетом — более дорогой тариф обеспечит вас бесперебойным доступом к Сети. Что важно: нужно следить за обновлениями линеек тарифных планов у своего оператора. Часто мы не обращаем внимания на то, что появляются более выгодные предложения, а текущий тариф не только становится устаревшим и отправляется в архив, но и заставляет нас переплачивать за то, чем мы не пользуемся. Обязательно загляните в приложение оператора и ознакомьтесь с актуальной линейкой предложений — как правило переход на другой тариф является бесплатным. А вы часто меняете тарифы? Расскажите о своем опыте в нашем Telegram-чате.

Как выбрать оператора связи

Не забывайте отслеживать обновление тарифных планов вашего оператора!

На примере доступных тарифов можно заметить, какой процент от зарплаты он составляет. Например, моя мама еще год назад пользовалась «Билайном» (300 минут, 25 Гб в месяц): ежемесячная плата за услуги с того момента составляла 600 рублей. С 2020 года мама перешла на Tele2 практически с теми же условиями, что и раньше (500 минут, 40 Гб, безлимит на соцсети), даже дешевле, благодаря дополнительным опциям оператора в виде «Выгодно вместе» — плата составляет всего 475 рублей в месяц. Если посчитать ее годовой заработок и сумму трат на связь в год, то выходит, что на оплату мобильной связи в ее случае уходит 0,7% заработанных средств — в два с лишним раза меньше, чем у похожего тарифа Vodafone. Приятнее всего то, что услуги вполне соответствуют потраченным суммам.

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Как работают операторы в России

«Большая тройка» регулярно отчитывается о модернизации своих сетей

На российском рынке исторически сложилось то, что появилось много операторов связи, которые постоянно конкурируют друг с другом. Казалось бы, что однажды абоненты должны закончиться, но на руку сыграло появление возможности переноса номера — пропала необходимость перескакивать на новый номер, когда меняешь оператора. Это послужило подспорьем для улучшения качества связи — раньше я постоянно сталкивался с тем, что знакомые жаловались на оператора, оправдываясь тем, что не хочется менять номер, но сейчас проблема стала решаться простым переносом номера. Важно сказать о том, что даже если вы собрались уйти к другому оператору, то прежний будет вас буквально умолять остаться, обещая приятные скидки и бонусы. Ну, а еще то, что исправит все неполадки. О других интересных фактах о мобильной связи читайте в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Почему дорожает связь

С годами потребность в мобильной связи очень быстро выросла

Вообще постоянное подорожание связи мало волнует людей: мы больше обращаем внимания на подорожавшие продукты, услуги, но связь плетется где-то в конце списка. Огромный минус всей индустрии в том, что сеть постоянно требует модернизации, закупки и установки нового оборудования. Операторы получают прибыль в рублях, а развивают сеть уже в иностранной валюте. Важно и то, что государство с годами все больше пытается контролировать сектора экономики. Мобильная связь — не исключение. Принятый «закон Яровой» обязует хранить телефонные переговоры, SMS и остальной контент пользователей на протяжении долгого времени: разговоры и текстовые сообщения — 6 месяцев, а переписки в мессенджерах — 30 дней. Эти законодательные инициативы здорово бьют по операторам связи, заставляя приобретать больше оборудования для хранения. Добавьте к этому и то, что сам интернет-трафик за последние 5-7 лет заметно вырос: в 2014 году, согласно исследованиям Мегафона, абоненты в среднем тратили в месяц чуть меньше 3 Гб трафика, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза. А ведь скоро грядет внедрение 5G — вместе с потребностями в сервисах растет и скорость, так что связь станет еще чуть дороже. Стоит добавить пару слов про события прошлого года: потребление контента выросло, а выручка упала — это тоже серьезная проверка на прочность для компаний. Растущие цены — вполне нормальный способ не погрязнуть в долгах.

Лично меня не пугает удорожание мобильной связи. Мало того, я этого практически не замечаю, правильно подбирая тарифы под свои нужды. Сами операторы стараются нивелировать всю дороговизну, увеличивая количество трафика в своих тарифных планах, добавляя безлимит на разные сервисы. По этой причине мы не платим в два раза больше за мобильную связь, чем 7-8 лет назад. А вот стали ли больше зарабатывать операторы связи, чтобы оперативно модернизировать свою сеть, не влезая в долги — большой вопрос.

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