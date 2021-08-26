Почему постоянно дорожает мобильная связь

Мобильная связь стала частью жизни. С годами она становится лучше, доступнее, появляется больше услуг. Казалось, что операторы связи шикуют, подключая абонентов на недешевые тарифы по 600-900 рублей. К тому же, эксперты чуть ли не ежегодно напоминают нам о том, что связь подорожает. Дорожает всё: коммунальные услуги, продукты и жизнь в целом. Но растущие цены на сотовую связь вызывают меньше всего негатива. В большинстве случаев мы даже не замечаем этого, больше внимания уделяя качеству связи. Почему дорожает мобильная связь? Почему в России самая недорогая связь? И платим ли мы справедливые суммы за предоставленные услуги?

Сколько стоит сотовая связь в России

В нашей стране мобильная связь не только хорошо работает в целом, но и стоит недорого. Поэтому, соответствие «цена/качество» — это как раз про нее. В среднем у операторов самые сносные тарифы с трафиком, минутами и SMS стоят около 500-600 рублей. Можно выбрать что-то подороже, если часто пользуетесь интернетом — более дорогой тариф обеспечит вас бесперебойным доступом к Сети. Что важно: нужно следить за обновлениями линеек тарифных планов у своего оператора. Часто мы не обращаем внимания на то, что появляются более выгодные предложения, а текущий тариф не только становится устаревшим и отправляется в архив, но и заставляет нас переплачивать за то, чем мы не пользуемся. Обязательно загляните в приложение оператора и ознакомьтесь с актуальной линейкой предложений — как правило переход на другой тариф является бесплатным. А вы часто меняете тарифы? Расскажите о своем опыте в нашем Telegram-чате.

Как выбрать оператора связи

На примере доступных тарифов можно заметить, какой процент от зарплаты он составляет. Например, моя мама еще год назад пользовалась «Билайном» (300 минут, 25 Гб в месяц): ежемесячная плата за услуги с того момента составляла 600 рублей. С 2020 года мама перешла на Tele2 практически с теми же условиями, что и раньше (500 минут, 40 Гб, безлимит на соцсети), даже дешевле, благодаря дополнительным опциям оператора в виде «Выгодно вместе» — плата составляет всего 475 рублей в месяц. Если посчитать ее годовой заработок и сумму трат на связь в год, то выходит, что на оплату мобильной связи в ее случае уходит 0,7% заработанных средств — в два с лишним раза меньше, чем у похожего тарифа Vodafone. Приятнее всего то, что услуги вполне соответствуют потраченным суммам.

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Как работают операторы в России

На российском рынке исторически сложилось то, что появилось много операторов связи, которые постоянно конкурируют друг с другом. Казалось бы, что однажды абоненты должны закончиться, но на руку сыграло появление возможности переноса номера — пропала необходимость перескакивать на новый номер, когда меняешь оператора. Это послужило подспорьем для улучшения качества связи — раньше я постоянно сталкивался с тем, что знакомые жаловались на оператора, оправдываясь тем, что не хочется менять номер, но сейчас проблема стала решаться простым переносом номера. Важно сказать о том, что даже если вы собрались уйти к другому оператору, то прежний будет вас буквально умолять остаться, обещая приятные скидки и бонусы. Ну, а еще то, что исправит все неполадки. О других интересных фактах о мобильной связи читайте в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Почему дорожает связь

Вообще постоянное подорожание связи мало волнует людей: мы больше обращаем внимания на подорожавшие продукты, услуги, но связь плетется где-то в конце списка. Огромный минус всей индустрии в том, что сеть постоянно требует модернизации, закупки и установки нового оборудования. Операторы получают прибыль в рублях, а развивают сеть уже в иностранной валюте. Важно и то, что государство с годами все больше пытается контролировать сектора экономики. Мобильная связь — не исключение. Принятый «закон Яровой» обязует хранить телефонные переговоры, SMS и остальной контент пользователей на протяжении долгого времени: разговоры и текстовые сообщения — 6 месяцев, а переписки в мессенджерах — 30 дней. Эти законодательные инициативы здорово бьют по операторам связи, заставляя приобретать больше оборудования для хранения. Добавьте к этому и то, что сам интернет-трафик за последние 5-7 лет заметно вырос: в 2014 году, согласно исследованиям Мегафона, абоненты в среднем тратили в месяц чуть меньше 3 Гб трафика, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза. А ведь скоро грядет внедрение 5G — вместе с потребностями в сервисах растет и скорость, так что связь станет еще чуть дороже. Стоит добавить пару слов про события прошлого года: потребление контента выросло, а выручка упала — это тоже серьезная проверка на прочность для компаний. Растущие цены — вполне нормальный способ не погрязнуть в долгах.

Лично меня не пугает удорожание мобильной связи. Мало того, я этого практически не замечаю, правильно подбирая тарифы под свои нужды. Сами операторы стараются нивелировать всю дороговизну, увеличивая количество трафика в своих тарифных планах, добавляя безлимит на разные сервисы. По этой причине мы не платим в два раза больше за мобильную связь, чем 7-8 лет назад. А вот стали ли больше зарабатывать операторы связи, чтобы оперативно модернизировать свою сеть, не влезая в долги — большой вопрос.