Что такое 4G плюс и как это работает

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Герасимов 1

Сегодня все пользуются мобильным интернетом. Sim-карты установлены везде: в роутерах, в кассовых терминалах, в планшетах. Беспроводные технологии становятся доступнее и позволяют выходить в интернет даже из метро. Сегодня самым популярным стандартом связи является 4G, но многие даже не знают о существовании 4G+. Давайте посмотрим, что это, как работает 4G+ и чем отличается от обычного LTE.

Сложно представить нашу жизнь без LTE

Что такое LTE

У формата 4G+ есть много нюансов

LTE расшифровывается как Long Term Evolution (в переводе «долговременное развитие») и относится к технологии 4G. Точнее, это самое первое поколение 4G-сетей. Разницы между 4G и LTE нет — это одно и то же. Основное отличие LTE от форматов связи других поколений — это изменения в частоте. Например, в 3G основная частота была 2100 Мгц, а у LTE она может варьироваться от страны и от оператора. Популярные частоты LTE: 800, 1800, 2600 и некоторые другие. У этого стандарта связи много различных технологий, но основное отличие LTE от 3G — это большее количество полос спектра частот, чем у 3G. Это приводит к тому, что скорость передачи данных гораздо выше и соединение обладает лучшим качеством, чем у того же 3G.

К стандартам 4G относят сети мобильных операторов, в которых достигается пиковая скорость до 100 мегабит в секунду (12.5 мегабайт в секунду) для пользователей. К сожалению, о такой скорости мы пока можем только мечтать — в лучших случаях от 10 до 30 Мбит/с.

Читайте также: Как медленный интернет убивает возможности вашего телефона

Что такое 4G+

Именно по такому принципу и работает 4G+

Наша жизнь ускоряется, а вместе с ней ускоряется и скорость передачи данных. Операторы постепенно переходят на технологию LTE Advanced — усовершенствованная версия 4G. У технологии много названий, которые придумывают сами операторы или поставщики сетевого оборудования для своего продвижения. Новые функции 4G+ включают разные методы — от оптимизации работы станция до увеличения узлов ретрансляции. Простым языком: операторы объединили свои частоты и мощности для достижения высоких скоростей, назвав это Carrier Aggregation — это и есть LTE Advanced или 4G+. Одному абоненту теперь доступны частоты всех операторов на одной базовой станции. Это в разы повышает скорости на скачивание. Не забудьте подписаться на наш канал в Google News — там мы рассказываем то, о чем еще никто не знает.

Операторам удалось «разогнать» 4G до 1 Гбит/с. Конечно, это в самом лучшем итоге. На практике можно рассчитывать на 150-300 Мбит/с при самых благоприятных условиях. Есть и разница в среднем времени отклика — 54 мс у обычного 4G против 38 мс у 4G+.

Как включить 4G+

Функция включится автоматически, если у оператора есть на это частотные каналы, разрешение и оборудование для работы. Зачастую происходит так, что на всех абонентов мощности не хватает. Важно знать и то, поддерживает ли ваш смартфон эту технологию, а также частотные диапазоны, на которых работает 4G+. Кстати: работа мобильных станций абсолютно безвредна!

А у вас работает 4G+?

Некоторые недорогие смартфоны работают только с одним диапазоном связи. 4G+ работает только, если смартфон принимает оба диапазона, например, 2600 МГц и 1800 МГц. Если он будет принимать только один из диапазонов, находясь на краю соты, то будет работать только обычный LTE. А ваш смартфон поддерживает 4G+? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

Читайте также: Что означают буквы E, 3G, H+, 4G и LTE на экране телефона

Как LTE влияет на звонки

Работает ли функция VoLTE вы можете определить сами по качеству звонка

Для звонков через высокоскоростную частоту используется технология VoLTE (Voice over LTE — голосовые вызовы через LTE). Во время вызова не отключается доступ в интернет. Соединение абонентов друг с другом происходит быстрее благодаря стандарту связи, а повышение качества звука происходит из-за функции HD Voice — технологии, которая создает эффект присутствия собеседника поблизости. Как правило, VoLTE включается автоматически при активации нового смартфона или в настройках устройства.

Технология 4G еще долго будет актуальна — про 5G мы слышим чуть ли не каждый день, но этот стандарт связи еще только предстоит развивать. В свою очередь операторы связи делают всё, чтобы скорость подключения была адекватной, 4G+ — один из способов достижения скоростей.

Теги
Лонгриды для вас
Как обезопасить себя в Интернете

Наша жизнь ушла в онлайн. Пандемия этому поспособствовала, но к этому все стремительно шло: покупки, кино, музыка, игры и даже работа. В этой связи важно задумываться о том, как оградить себя потери личных данных, кражи данных банковских карт и взлома аккаунтов в различных сервисах. Для жизни в онлайне есть основные несложные правила, которые называются цифровой гигиеной. По сути, это привычки, которые стоит запомнить и придерживаться их изо дня в день. Рассказываем о том, что нужно делать, чтобы не потерять данные, деньги и не схлопотать проблем в онлайне.

Читать далее
Snapdragon 888 Plus
Не спешите покупать телефон на Snapdragon 888 Plus. Вот почему

Обновление Qualcomm в середине цикла 2021 года представлено моделью Snapdragon 888 Plus. Но с учетом того, что телефоны появятся не раньше, чем через несколько месяцев, и будут иметь довольно скромные преимущества, возникает вопрос - а стоит ли вообще ждать новых смартфонов? Или, может быть, проще купить смартфон на обычном Snapdragon 888 уже сейчас? Однозначного ответа нет, но порассуждать на эту тему точно стоит. Тем более, вторая половина года обещает нам несколько интересных новинок, которые привлекают внимание сами по себе, вне зависимости от того, какой процессор в них установлен. Давайте разберемся в этом.

Читать далее
Project Starline
Google представила Project Starline — сервис видеосвязи в 3D

Видеосвязь – штука уже такая же обыденная, как общение в мессенджерах, облачные хранилища и другие сервисы, которыми мы пользуемся, не задумываясь об их природе. Нам не приходит и в голову, что за бесплатностью этих сервисов стоит большая работа людей и дорогостоящего оборудования. Наверное, поэтому мы считаем, что имеем право требовать чего-то большего. Например, групповых звонков, функцию показа своего экрана и т.д., и т.д. Google это понимает и старается опережать наши запросы. Так появился проект голографических видеоконференций в 3D.

Читать далее
1 комментарий
  1. dmitryko

    LTE не является 4G! А вот LTE-Advanced уже можно назвать 4G.
    Технология LTE отличается от 3G совсем не частотами, а типом использования радиодоступа: в 3G используется кодовое разделение CDMA или WCDMA, в LTE ортогональное частотное разделение OFDMA.
    Поддержка голосовых звонков была в принципе невозможна в LTE так используется только пакетная передача данных. С появлением IMS появился VoLTE.

Новый комментарий