Что такое 4G плюс и как это работает

Сегодня все пользуются мобильным интернетом. Sim-карты установлены везде: в роутерах, в кассовых терминалах, в планшетах. Беспроводные технологии становятся доступнее и позволяют выходить в интернет даже из метро. Сегодня самым популярным стандартом связи является 4G, но многие даже не знают о существовании 4G+. Давайте посмотрим, что это, как работает 4G+ и чем отличается от обычного LTE.

Что такое LTE

LTE расшифровывается как Long Term Evolution (в переводе «долговременное развитие») и относится к технологии 4G. Точнее, это самое первое поколение 4G-сетей. Разницы между 4G и LTE нет — это одно и то же. Основное отличие LTE от форматов связи других поколений — это изменения в частоте. Например, в 3G основная частота была 2100 Мгц, а у LTE она может варьироваться от страны и от оператора. Популярные частоты LTE: 800, 1800, 2600 и некоторые другие. У этого стандарта связи много различных технологий, но основное отличие LTE от 3G — это большее количество полос спектра частот, чем у 3G. Это приводит к тому, что скорость передачи данных гораздо выше и соединение обладает лучшим качеством, чем у того же 3G.

К стандартам 4G относят сети мобильных операторов, в которых достигается пиковая скорость до 100 мегабит в секунду (12.5 мегабайт в секунду) для пользователей. К сожалению, о такой скорости мы пока можем только мечтать — в лучших случаях от 10 до 30 Мбит/с.

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Что такое 4G+

Наша жизнь ускоряется, а вместе с ней ускоряется и скорость передачи данных. Операторы постепенно переходят на технологию LTE Advanced — усовершенствованная версия 4G. У технологии много названий, которые придумывают сами операторы или поставщики сетевого оборудования для своего продвижения. Новые функции 4G+ включают разные методы — от оптимизации работы станция до увеличения узлов ретрансляции. Простым языком: операторы объединили свои частоты и мощности для достижения высоких скоростей, назвав это Carrier Aggregation — это и есть LTE Advanced или 4G+. Одному абоненту теперь доступны частоты всех операторов на одной базовой станции. Это в разы повышает скорости на скачивание. Не забудьте подписаться на наш канал в Google News — там мы рассказываем то, о чем еще никто не знает.

Операторам удалось «разогнать» 4G до 1 Гбит/с. Конечно, это в самом лучшем итоге. На практике можно рассчитывать на 150-300 Мбит/с при самых благоприятных условиях. Есть и разница в среднем времени отклика — 54 мс у обычного 4G против 38 мс у 4G+.

Как включить 4G+

Функция включится автоматически, если у оператора есть на это частотные каналы, разрешение и оборудование для работы. Зачастую происходит так, что на всех абонентов мощности не хватает. Важно знать и то, поддерживает ли ваш смартфон эту технологию, а также частотные диапазоны, на которых работает 4G+. Кстати: работа мобильных станций абсолютно безвредна!

Некоторые недорогие смартфоны работают только с одним диапазоном связи. 4G+ работает только, если смартфон принимает оба диапазона, например, 2600 МГц и 1800 МГц. Если он будет принимать только один из диапазонов, находясь на краю соты, то будет работать только обычный LTE. А ваш смартфон поддерживает 4G+? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

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Как LTE влияет на звонки

Для звонков через высокоскоростную частоту используется технология VoLTE (Voice over LTE — голосовые вызовы через LTE). Во время вызова не отключается доступ в интернет. Соединение абонентов друг с другом происходит быстрее благодаря стандарту связи, а повышение качества звука происходит из-за функции HD Voice — технологии, которая создает эффект присутствия собеседника поблизости. Как правило, VoLTE включается автоматически при активации нового смартфона или в настройках устройства.

Технология 4G еще долго будет актуальна — про 5G мы слышим чуть ли не каждый день, но этот стандарт связи еще только предстоит развивать. В свою очередь операторы связи делают всё, чтобы скорость подключения была адекватной, 4G+ — один из способов достижения скоростей.