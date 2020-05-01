Как операторы связи обманывают нас в условиях самоизоляции

Сейчас, когда в мире все не так хорошо и с медицинской, и с экономической точки зрения, все начинают искать новые способы заработать. Кто-то старается придумать что-то новое, кто-то оптимизирует старое, а кто-то просто начинает хитрить. Стараются больше заработать и операторы связи, которым сейчас приходится не очень хорошо. При этом заработать они стараются именно немного схитрив. Нет, конечно, они не будут просто списывать у вас деньги со счета, чтобы пополнить свой бюджет, но некоторые другие, относительно честные, способы отъема денег у населения, как говорил Остап Бендер, есть. С парой из них я столкнулся лично, а остальные просто видел со стороны, но собрать их в одну статью будет очень полезно.

Снижение трафика у операторов сотовой связи можно считать если не полностью доказанным, то, как минимум, вполне логичным. Провайдеры отчитались, что потребление трафика увеличилось на треть. Это и развлекательный контент, и видеосвязь, и просто серфинг. Логично, что мобильный трафик должен был сократиться. И даже те операторы, которые говорят, что он вырос на 5-10 процентов, скорее всего просто набивают себе цену говоря о конкретных районах. Например, это вполне логично, если говорить о загородных домах. В них не всегда есть подключение к Интернет и люди пользуются мобильным трафиком. В таких местах действительно может быть рост, но глобальным он будет вряд ли.

Навязывание услуг оператором связи

Первым, с чем сталкивались многие, является навязывание дополнительных услуг. Например, вы оформили симку или просто восстановили ее и замечаете, что с вашего счета в день уходит 1-2 рубля. Вроде немного, да и в месяц получается всего 30-60 рублей. Многие даже не заметят этого. Особенно, если у них не фиксированный тариф, за который они платят раз в месяц, и лишних денег на счете у них нет.

Чтобы не вызывать сильного недовольства клиентов, такие услуги часто отключаются при нехватке средств на счете. То есть, если у вас кончились деньги, в долг это вам записывать не будут.

Эти услуги, конечно, можно отключить. Надо только зайти в личный кабинет или позвонить оператору (если у вас получится дозвониться и прорваться через автоответчики). Есть еще вариант сходить в один из офисов оператора, но сейчас это плохой вариант — лучше сидите дома.

Даже небольшие списания за услуги в масштабах страны приносят оператору большие деньги.

Среди подключенных услуг могут быть всякие рассылки, детализации, которые приходят на забытую вами почту, различные пакеты услуг, вроде дополнительного пакета трафика при том, что у вас безлимитный тариф, и тому подобное. Мое любимое, это защита от спама в СМС. Это просто шедевр.

Защита от спама в СМС

На этом хотелось бы остановиться подробнее, так как к этому пункту у меня больше всего вопросов. Я понимаю, когда речь идет о полезных опциях, вроде ”живого баланса”. У меня он подключен и я всегда вижу на главном экране смартфона, сколько у меня денег на счете. Так я понимаю, когда надо заплатить, ведь у меня не все расходуется по тарифу, за какие-то услуги я плачу отдельно.

Но, когда дело доходит до защиты от СМС спама, это становится прям очень круто. То есть, оператор знает, кого надо заблокировать, и не доставлять мне от него сообщения, но при этом все равно доставляет.

Я могу предположить, что иногда спам попадает в цель и бывает реально полезным. Например, у меня пару раз бывало что-то вроде сообщений о скидках в крупном магазине электроники, а я как раз выбирал себе телевизор или холодильник.

- Иногда спам бывает полезен, но чаще вреден.

- Спасибо, Кэп!

Даже если предположить, что все именно так и оператор может думать, что мне это нужно и я хочу получать рассылки от игровых клубов и замшелых обувных магазинов, пусть даст мне эту возможность бесплатно. Вопрос не в этом рубле в день, а в уважении и создании для клиента комфортных условий. В конце концов, сделай тариф на пять рублей в месяц дороже, но пусть все твои клиенты чувствуют себя хорошо. Все равно от силы каждый десятый подключает эту услугу и так оператор заработает даже больше.

Я никого не обвиняю, но с таким подходом складывается ощущение, что оператор сам заинтересован в том, чтобы меня спамили.

Оператор предлагает новый тариф

На днях мой оператор (специально не называю имен, если интересно, обсудим в комментариях) позвонил мне и предложил подключить ”более выгодный тариф”. Естественно, выгодным он был для него.

Началось все со слов о том, что я уже больше 15 лет являются абонентом (это правда) и мне положены особые условия. Мол, доплати всего 100 рублей и получишь безлимитный тариф. Все хорошо и предложение интересное, но у меня в тарифе и так больше 10 ГБ — я даже точно не помню сколько — и я ни разу за последние пару лет не перерасходовал этот трафик. У меня везде хороший Wi-Fi, что-то серьезное я делаю с компьютера и мне реально больше не надо.

Когда я так сказал девушке, которая мне позвонила, она ответила, что видит у меня периодический перерасход по трафику и отплату дополнительных пакетов. Такое и правда было, но уже давно, когда у меня было только 5 ГБ трафика.

В итоге, схема видится очень прозрачной. Оператор понимает, что не может продавать трафик в таких объемах, как раньше, из-за того, что все сидят по домам, и предлагает купить более выгодный тариф. В итоге, я буду платить на 100 рублей больше, но расходовать трафика и минут столько же, сколько раньше. Неплохая схема, к ней действительно не придерешься. Мое почтение.

Если вам так звонят, проанализируйте свои расходы и поймите, кому это выгодно — вам или оператору.

Оператор списывает деньги со счета

Сразу скажу, что с таким подходом лично я пока не сталкивался, и если вы знаете больше меня, то комментарии или наш Telegram-чат всегда открыты для вас. Помню, как-то раз имел на счете Qiwi-кошелька примерно 200 рублей. Сумма не прям космическая и из-за того, что мало пользовался кошельком, на всякий случай оставил их там и в итоге забыл про них.

Через какое-то продолжительное время вспомнил, зашел в приложение, а денег нет. Я начал вспоминать, когда их потратил. В итоге, разбирательства привели меня к тому, что в пользовательском соглашении, которое, естественно, никто не читает, было сказано о таком списании.

Я бы не советовал, но лучше почитайте подробнее, можно ли покупать SIM-карту в переходе.

Точную формулировку не помню, но суть в том, что если я не заходил в кошелек больше скольких-то месяцев, с меня списывали по 10 рублей в день. Вот такая уловка.

Подобное, пусть и не в таких масштабах, есть у некоторых операторов ”для роуминга”, но я не исключаю, что такой способ могут взять на вооружение и простые операторы связи, так что надо быть внимательным к этому.

Конечно, списывать деньги за то, что не пользуешься тарифом, сложно, так как все пользуются, но лазейку найти можно.

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Я не пользовался телефоном, но с меня требуют оплату

Последним пунктом будет ситуация, которая случалась со мной два раза, но уже давно. Впрочем, я не исключаю, что некоторые операторы до сих пор так делают.

У меня была отдельная симка для планшета, но пользовался я им от случая к случаю. В итоге, как-то раз мне приходит извещение, что я должен оплатить задолженность в размере трехмесячной абонентской платы по моему тарифу. Сказать, что я удивился нельзя, я просто *непечатное слово*.

Полезный совет: Почему надо включать PIN-код на симке

Я начал разбираться и выяснилось, что оператор при нуле на счете блокирует связь, но счета выставлять продолжает. В офисе мне говорили, что отправляли СМС, но на планшет они не приходили. В итоге я написал письмо с жалобой и мой долг отменили (это был принципиальный момент).

Я решил, что это была ошибка, оплатил пакет трафика и дальше пользовался, но стоило снова перестать платить и ситуация повторилась. Опять письмо, опять жалоба, но на этот раз я заблокировал симку и отказался от услуг этого оператора.

Как избежать лишних трат на связь

Мораль повествования заключается в том, что операторы всегда найдут способ заработать побольше и за ними надо следить. Я понимаю, что сейчас на фоне пандемии, перенасыщения рынка, необходимости модернизировать сети и закона Яровой у них появилось больше расходов. Так же я понимаю, что у нас почти самая дешевая связь в мире и скорость у нее просто отличная. Я очень много ездил по миру и видел, как работает связь в других странах. Да, не хуже (редко лучше, особенно за городом), но стоит она там в разы дороже. Получить почти полный безлимит за 500 рублей (примерно 6 евро) едва ли где-то получится.

Даже с учетом этого операторам надо быть более открытыми и не хитрить у нас за спиной. Это очень отталкивает. Я не знаю, как вы, но мне будет куда приятнее, если оператор скажет мне, что будет брать на 50 рублей в месяц больше, но не будет беспокоить меня по всякой фигне и втихаря списывать деньги.