Как медленный интернет убивает возможности вашего телефона

Любой смартфон – это в первую очередь устройство, ориентированное на работу с интернетом. Отключите его, и ваш аппарат не сможет выполнить и половину из тех задач, что вы обычно на него возлагаете. Но как такового подключения к интернету может быть недостаточно. Важно, чтобы ваше соединение обладало высокой скоростью. Причём достаточно высокой, ведь скорость интернета напрямую влияет на то, как вы воспринимаете свой телефон и как он делает то, что должен делать.

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Высокоскоростное подключение к интернету имеет определяющее значение при формировании того, что принято называть user experience. Проще говоря, от него зависит то, как работает ваш смартфон. Ведь ряду приложений и сервисов недостаточно скорости в 512 Кбит/с. Поэтому, дабы не ограничивать себя и возможности своего устройства, постарайтесь обзавестись более быстрым тарифом.

Почему стал медленный интернет на телефоне

Для начала предлагаю разобрать, почему вообще падает скорость интернета. Причины у этого на самом деле могут быть самые разные, но мы разберём лишь основные:

У вас закончился трафик. Очень часто – даже если у вас безлимитный тариф – операторы начинают урезать скорость соединения, если вы потратили больше данных, чем задано условиями тарифа. В таких случаях обычно скорость просто урезается до 128-256 Кбит/с в зависимости от оператора. Всё, что вам нужно сделать, — это дождаться обновления тарифа либо докупить трафик.

Вы находитесь в зоне плохого покрытия. Такой эффект может наблюдаться при перепадах ландшафта. Я сам неоднократно сталкиваюсь с этим, когда прихожу в гости к друзьям, живущим в низине. Несмотря на то что мой смартфон не теряет 4G и показывает 3-4 деления, что указывает на стабильное соединение, скорость соединения катастрофически падает (такой же эффект наблюдается в домах с толстыми стенами или в окружении домов). С оптоволоконным интернетом таких проблем нет.

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Вы отключили LTE. Нет, серьёзно. Бывает, что режим энергосбережения отключает LTE-соединение, оставляя только 2G, чтобы позволить вам принимать только текстовые сообщения в мессенджерах и пуш-уведомления от приложений, не требующих много данных. В этом случае рекомендуется либо отключить режим энергосбережения, либо просто зайти в настройки сети и принудительно включить LTE или 4G.

Проблемы у оператора. Несмотря на то что эта проблема встречается реже других, её тоже нельзя списывать со счетов. После того, как я перешёл с МТС на Тинькофф Мобайл я стал намного чаше сталкиваться с «техническими проблемами» или «внеплановым обслуживанием», из-за которого интернет у меня на смартфон может не работать от слова совсем. Так что, если скорости не хватает или соединение вдруг пропало, не пугайтесь.

Зачем нужен быстрый интернет на Android

А теперь перейдём к тому, зачем вообще нужен высокоскоростной интернет. Несмотря на то что ответ на этот вопрос вроде бы очевиден, многие даже не задумываются над тем, насколько негативно это влияет на опыт использования смартфона.

Допустим, вы пользуетесь WhatsApp и получаете фотографию от вашего собеседника. При этом очень часто бывает такое, что фотография в Ватсапе просто не загружается. Всё дело в том, что скорости соединения с сетью оказывается недостаточно, и кольцо загрузки будет крутиться до тех пор, пока ваш интернет наконец не вытянет её.

Но это ещё не всё. Наверное, вы знаете, что Android – это операционка, которая во многом повязана на облачных сервисах. Поэтому, если фотографии не загружаются в «Google Фото» или на «Google Диск», это тоже проблема низкой скорости соединения с интернетом. Попробуйте подключиться к Wi-Fi, и загрузка пойдёт заметно бодрее.

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А приложения. Если приложения не загружаются из Google Play, вы тоже знаете, кого в этом винить. Если скорости недостаточно, загрузка может длиться бесконечно долго, а потом неожиданно прерваться в тот момент, когда скорость будет минимальной. Так что вы ни в облако нужные файлы не выгрузите, ни приложение себе на смартфон не установите.

Я уже не говорю про то, что видео на YouTube тормозит тоже именно из-за посредственной пропускной способности вашего интернета. Современные ролики на ютубе весят достаточно много, и, если вы пытаетесь посмотреть что-то в более-менее нормальном качестве – Full HD или 2К, — то вы столкнётесь с тем же эффектом, с которым сталкивались в начале 2010-х годов, когда для просмотра видео нужно подождать несколько минут.

Но всё это развлечения. Правда, если вы обратитесь к банковским приложениям, то тоже увидите, что тот же Сбербанк Онлайн может не загружаться вообще, либо загружать только часть информации. В результате вы ни кредит не оплатите, ни перевод собственных средств не выполните. Так что, пожалуй, скорость интернета – куда важнее, чем принято о ней думать.