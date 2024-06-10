Почему я одновременно пользуюсь WhatsApp и Telegram на Android и вам советую делать так же

Активная часть аудитории двух самых популярных мессенджеров в России WhatsApp и Telegram находится в состоянии жесткой конфронтации. Пользователи одного приложения убеждают других, будто именно их программа для обмена сообщениями лучше, удобнее и далее по списку. Мне эти споры не нравятся. Более того, я убежден, что на Android-смартфоне каждого человека одновременно должен быть установлен и WhatsApp, и Telegram. Но зачем людям несколько мессенджеров?

Что делать, если не работает WhatsApp и Telegram

До появления мессенджеров все было очень просто. Нужно позвонить — используй приложение «Телефон», хочешь отправить SMS — запускай «Сообщения». Оттого наличие нескольких мессенджеров на Android кажется не самой рациональной идеей. Но давайте посмотрим на это под другим углом.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

На прошлых выходных произошел глобальный сбой Telegram, из-за чего мессенджер не работал на протяжении почти двух часов у людей по всему миру. Только представьте, сколько человек остались без доступа к своему основному каналу коммуникаций… А ведь подобные сбои, пускай и в меньшем масштабе, происходят едва ли не каждый месяц и далеко не только в Telegram. WhatsApp тоже подвержен периодическим сбоям.

Поэтому наличие двух мессенджеров на телефоне — это, во-первых, некая подушка безопасности. Если у вас не работает WhatsApp, вы можете отправить текстовое сообщение или файл через Telegram и наоборот.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Кто пользуется WhatsApp и Telegram

WhatsApp и Telegram — два разных мессенджера, за которыми стоят отдельные команды разработчиков. Также отличия заметны и в аудитории приложений. Как правило, представители старшего поколения в России пользуются WhatsApp, а молодые люди чаще отдают предпочтение Telegram.

Для представителей разных поколений это не повод удалять один из двух мессенджеров за ненадобностью. Напротив, отличия аудиторий — веская причина держать на смартфоне сразу два приложения. В первом вы будете общаться с одной группой людей, а во втором — с другой. И не придется никого вынуждать переходить с Telegram на WhatsApp или наоборот. Все останутся довольны, а главное — на связи.

Функции мессенджеров Telegram и WhatsApp

Отличия Telegram и WhatsApp заключаются не только в аудитории, но и в функциональности. По сути, это два совершенно разных приложения. Если WhatsApp заточен под личную или публичную переписку в общих чатах, то Telegram — скорее, уже социальная сеть и медиаплатформа.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Несмотря на добавление каналов в WhatsApp, в России эта фишка не работает. А потому в качестве платформы для потребления контента у нас продолжает использоваться именно Telegram. Стоит признать, такое количество дополнительных функций делает этот мессенджер слишком перегруженным, а WhatsApp, помимо прочего, отличается более высоким качеством связи при совершении звонков.

Значит ли это, что нужно удалить Telegram с телефона? Нет, просто лучше использовать его в связке с WhatsApp. Тогда вы сможете диверсифицировать свои потребности, используя первый мессенджер для потребления информации, а второй — для личного общения. Конечно, подобное деление слишком условно, но глупо было бы не признать, что Telegram и WhatsApp — совершенно разные приложения.

Что лучше: Telegram или WhatsApp

Логично, что прийти к единому знаменателю в вопросе о том, какой мессенджер лучше, невозможно. У каждого из них есть как достоинства, так и недостатки. Если Telegram — это неограниченное количество функций, то WhatsApp предлагает сжатую, но отточенную до идеала функциональность.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Имейте на смартфоне сразу и WhatsApp, и Telegram. Тогда вы продолжите оставаться на связи вне зависимости от кратковременных сбоев, сможете общаться с разными людьми, а еще научитесь использовать функциональность двух приложений для достижения разных целей.