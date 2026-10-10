Незнакомый номер, а на экране вместо привычного «Возможно, спам» вежливая подпись: «Полезный звонок». Звучит так, будто звонят из поликлиники или банка, и рука сама тянется ответить. Многие так и делают, а потом не могут понять, почему им третий раз за день предлагают какие-то матрасы или другую ерунду. Разбираюсь, откуда берётся эта надпись, кто на самом деле прячется за ней и как сделать так, чтобы такие вызовы перестали вас беспокоить.

Почему на экране написано «Полезный звонок»

С 1 сентября 2025 года звонки компаний и ИП в России обязательно маркируются. Когда звонит организация, оператор показывает на экране не просто номер, а её название и категорию вызова. Чтобы подпись появилась, компания заключает с оператором договор, а на текст отведено всего 32 символа. Подробнее о том, как устроена эта система, мы рассказывали в статье про звонок без маркировки.

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Логично решить, что «Полезный звонок» — такая же категория, как «Банк» или «Доставка»: раз подпись выдал оператор, звонок проверен и ему можно доверять. Именно на это и рассчитывают те, кто звонит. Но в этой надписи есть подвох, и чтобы его понять, сначала посмотрим, что происходит, когда вы берёте трубку.

Что предлагают и откуда у них ваш номер

Сценарий почти всегда одинаковый. Звонят с разных номеров, иногда несколько раз в день, и предлагают купить квартиру, машину или какую-то услугу. Перезвонить обычно не получается: вызов сразу сбрасывается. Откуда у них ваш номер, сказать сложно. Чаще всего он попадает в базы, когда вы оставляете телефон на сайте клиники, автосалона, застройщика или микрофинансовой организации.

Странно другое. Обычный спам приходит с голого номера или с пометкой «Возможно, мошенничество», а здесь на экране аккуратная подпись от оператора. Значит, у звонящих есть с ним договор на маркировку, и формально они ничего не скрывают. Как реклама получила такую вежливую вывеску, становится понятно, если разобраться, почему оператор её пропускает.

Почему оператор не блокирует такую рекламу

Всё дело в том, что подпись показывает название юрлица, а не оценку звонка. «Полезный звонок» — это не категория, которую присвоил оператор или ваш смартфон, а имя самой компании. Поэтому на экране появляется что-то вроде «ООО Полезный звонок: реклама» или «Полезный звонок, агентство». Первая часть звучит дружелюбно, а то, что это реклама, сказано мелко и в конце.

Причём одной фирмы «Полезный звонок» не существует. В январе 2026 года журналисты НГС24 нашли в базе «Контур.Фокус» 11 компаний с таким названием. Большинство из них зарегистрированы в Москве и Петербурге, ещё по одной в Омске, Нижнем Тагиле и Уфе. К маю 2026 года таких организаций насчитали уже 14. Среди их видов деятельности есть реклама, работа с базами данных и обработка телефонных вызовов. Бывший владелец одной из московских фирм рассказал журналистам, что давно её продал и не знает, кто ею теперь руководит. Остальные компании на вопросы не ответили.

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Формально всё по правилам. В пресс-службе МегаФона журналистам объяснили, что компания соблюдает закон, если её название настоящее, а категория звонка совпадает с основным видом деятельности. При этом оператор признал, что такие подписи создают абонентам дискомфорт и могут вводить их в заблуждение.

Источник в отрасли назвал ситуацию пробелом в законе. Можно зарегистрировать ООО с располагающим названием, заключить договор на маркировку и спокойно обзванивать людей. В МегаФоне пообещали добавить отметку о том, что звонок массовый, но когда она появится, пока не сообщали.

Законно ли это без вашего согласия

Нет. По закону о рекламе звонить с рекламой можно только тем, кто заранее дал на это согласие. Если вы его не давали или попросили больше не звонить, а вызовы продолжаются, это нарушение. Компании за него грозит штраф по статье 14.3 КоАП: от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

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Мошенниками в прямом смысле такие фирмы обычно не являются, они продают чужие товары и услуги. Но и доверять звонку только из-за приятной надписи не стоит: если собеседник заговорил о деньгах, кодах из СМС или «защите счёта», сразу кладите трубку. Другие тревожные сигналы мы собрали в инструкции о том, как вычислить телефонного мошенника.

Как заблокировать номер на Android

Самое быстрое, что можно сделать, — заблокировать номер, с которого уже позвонили. В приложении Google «Телефон», которое стоит на большинстве Android-смартфонов, это делается так:

Откройте приложение «Телефон». Перейдите на вкладку «Недавние». Нажмите и удерживайте номер с подписью «Полезный звонок». Выберите «Заблокировать / Добавить в список блокировки». Подтвердите блокировку и поставьте отметку о спаме.

На смартфонах Samsung, Xiaomi и других брендов со своей звонилкой пункт называется похоже и тоже открывается долгим нажатием на номер. Отметка о спаме важна: так вы помогаете определителю распознать номер у других людей. Но честно скажу, блокировка по одному номеру помогает слабо, потому что такие компании звонят каждый раз с нового. Надёжнее включить защиту от спама в самом приложении, о ней мы рассказывали в материале про блокировку спам-звонков в Google Телефоне.

Как отказаться от массовых вызовов у оператора

Есть способ радикальнее: запретить все массовые вызовы сразу. Он оформляется у оператора, а не на Госуслугах. У каждой компании он свой:

МТС — бесплатная услуга «Запрет массовых автоматизированных вызовов»: команда *649# включает её, *518# отключает;

— бесплатная услуга «Запрет массовых автоматизированных вызовов»: команда *649# включает её, *518# отключает; МегаФон — бесплатная «Блокировка массовых вызовов» в личном кабинете или в салоне связи;

— бесплатная «Блокировка массовых вызовов» в личном кабинете или в салоне связи; Т2 — заявление в салоне с паспортом или через чат поддержки, звонки прекращаются со следующего дня;

— заявление в салоне с паспортом или через чат поддержки, звонки прекращаются со следующего дня; Билайн — голосовой ассистент, который принимает рекламные звонки за вас, за 100 рублей на 2 месяца.

Прежде чем включать запрет, подумайте дважды. Отказаться можно только от всех массовых звонков сразу, вариант «всё, кроме банков» не предусмотрен. МТС и МегаФон сами предупреждают, что с такой услугой до вас могут не дозвониться банки, службы такси и курьеры. Звонки от органов власти при этом проходят как обычно.

Куда жаловаться после такого звонка

Если звонки не прекращаются даже после просьбы удалить ваш номер, на компанию можно пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу. Юристы советуют действовать так:

Соберите доказательства: скриншоты входящих с подписью, даты и время звонков, по возможности запись разговора. Напишите оператору, что не давали согласия на рекламу, и проверьте, нет ли в вашем договоре пункта о рекламе от третьих лиц. Если не помогло, составьте жалобу в ФАС: укажите название компании из подписи, номера, период звонков и требование прекратить рекламу. Приложите доказательства, копию обращения к оператору и детализацию звонков за этот период. Отправьте жалобу в управление ФАС своего региона по электронной почте или заказным письмом с уведомлением.

Обычно жалобу рассматривают около 30 дней. Подавать её нужно по каждому номеру, с которого звонили, поэтому без скриншотов не обойтись. А мой вывод простой: надпись «Полезный звонок» полезна только тому, кто звонит. Это реклама, которая выбрала себе удачное имя. Я бы не тратил на такие вызовы время: не отвечайте, блокируйте номер с отметкой о спаме, а если звонки идут каждый день, пишите оператору и в ФАС. Запрет на все массовые вызовы оставьте на крайний случай, иначе вместе с рекламой пропадут и звонки, которые вам действительно нужны. А вам уже звонили с такой подписью? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.