Мошенники разводят людей везде, в том числе угоняя квартиры через мессенджер MAX — об этом случае стоит узнать отдельно. Однако чаще всего злоумышленники действуют посредством обычной телефонии. Главное, что объединяет все эти схемы — не номер телефона и не то, кем представился звонящий, а то, что он пытается вас заставить сделать. Именно это позволяет выявить в звонящем злоумышленника.

Главное правило, которое работает всегда

Запомните одну комбинацию — она встречается во всех мошеннических звонках без исключения:

Неожиданный контакт → тревожная история → срочность → требование что-то сделать.

Вам звонят без предупреждения. Рассказывают что-то пугающее: «на вас оформляют кредит», «ваш счёт заблокируют», «утечка ваших данных». Требуют действовать немедленно — потому что если подождать, будет хуже. И наконец предлагают конкретное действие: перевести деньги, назвать код, установить приложение.

Именно давление, запугивание и требование немедленных действий относится к типичным признакам мошеннического разговора. Ни один настоящий банк, ни одно государственное ведомство не будет требовать от вас немедленных действий прямо по телефону.

10 фраз, которые сразу выдают обман

Вот список фраз. Каждая из них — отдельный повод положить трубку. Не спорить, не пытаться поймать мошенника на противоречии, не объяснять, почему не будете делать то, что просят. Просто положить трубку после следующих слов:

«Назовите код из СМС» — ни один сотрудник реального банка никогда не просит этот код;

— ни один сотрудник реального банка никогда не просит этот код; «Переведите деньги на безопасный / резервный / специальный счёт» — таких счетов для граждан не существует;

— таких счетов для граждан не существует; «Нужно снять деньги и передать курьеру» — классическая схема, после которой деньги исчезают навсегда;

— классическая схема, после которой деньги исчезают навсегда; «На вас прямо сейчас оформляют кредит» — создание паники, чтобы вы не успели подумать;

— создание паники, чтобы вы не успели подумать; «Не кладите трубку» — попытка не дать вам перезвонить в настоящий банк;

— попытка не дать вам перезвонить в настоящий банк; «Никому не рассказывайте о разговоре» — просьба о секретности от незнакомца должна настораживать всегда;

— просьба о секретности от незнакомца должна настораживать всегда; «Установите приложение для защиты» — скорее всего, это программа удалённого доступа к вашему смартфону;

— скорее всего, это программа удалённого доступа к вашему смартфону; «Продиктуйте данные карты / CVV / пароль» — настоящие сотрудники банка никогда не просят CVV;

— настоящие сотрудники банка никогда не просят CVV; «Введите на телефоне вот эту комбинацию» — вероятнее всего, это включение переадресации звонков и сообщений на номер мошенника;

— вероятнее всего, это включение переадресации звонков и сообщений на номер мошенника; «Сейчас я переключу вас на Центробанк / МВД / ФСБ» — переключение в рамках одного звонка между разными ведомствами невозможно признак мошеннической схемы.

Такое количество признаков очевидным образом рождает тревогу, которая порой бывает лишней. Поэтому далее углубимся в тему, чтобы не параноить из-за обычного звонка.

Почему «он знал моё имя и данные» ничего не доказывает

Это самое частое объяснение, почему люди поверили мошеннику:

Он знал мой банк, мой адрес, моё имя и даже последние цифры карты.

Звучит убедительно. На самом деле ни о чём не говорит. Базы данных утекают регулярно (чего только стоят сообщения о тотальном взломе мессенджера MAX). Сведения собираются из открытых источников — объявлений на Авито, профилей в соцсетях, старых заказов в интернет-магазинах, взломанных аккаунтов. Купить базу с именем, телефоном, банком и примерным балансом — задача для мошенника не сложная.

Запомните правило, которое звучит парадоксально, но работает:

Настоящая информация внутри разговора не делает сам разговор настоящим.

Фраза «Иван Петрович, мы звоним по поводу вашей карты в Сбербанке» не является доказательством, что звонящий работает в Сбербанке. Это доказательство, что у него есть ваши данные — не более.

Решение проблемы за одну минуту

Не нужно спорить с мошенником, пытаться его разоблачить или задавать контрольные вопросы. Это трата времени и нервов. Единственное, что нужно сделать:

Завершите звонок. Ничего не нажимайте и никуда не переходите по ссылкам из СМС. Самостоятельно откройте официальное приложение банка, оператора или Госуслуг. Найдите там официальный номер поддержки. Позвоните сами и спросите, действительно ли возникла проблема.

Используйте именно этот алгоритм — самостоятельно перезванивайте в организации по официальному номеру. Ключевое слово: самостоятельно. То есть не перезванивайте по номеру, который прислали в СМС. Не звоните по номеру, который продиктовал собеседник. Используйте только тот номер, который вы сами нашли в официальном приложении или на официальном сайте.

Можно ли вычислить мошенника по номеру телефона

С 1 сентября 2025 года в России действует обязательная маркировка звонков от компаний и ИП: оператор должен показывать название организации и категорию звонка — «банк», «услуги связи», «реклама». Если вместо «Сбербанк» на экране отображается обычный мобильный номер, а человек представляется службой безопасности — это серьёзный повод завершить разговор.

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Но важна правильная интерпретация: подпись на экране — это дополнительный сигнал, а не разрешение выполнять указания звонящего. Даже красивая подпись «Сбербанк» не означает, что можно называть коды из СМС или переводить деньги. Мошенники научились подменять номера. Правило простое: нет предупреждения «мошенник» — звонок не стал безопасным. Есть предупреждение — трубку лучше не брать. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как Android помогает вычислять мошенников

На Android-смартфонах есть встроенные и сторонние инструменты, которые помогают фильтровать нежелательные звонки. Где найти настройки защиты от спама:

Откройте приложение «Телефон» на смартфоне. Нажмите на три точки или меню в правом верхнем углу. Найдите раздел «Настройки» — «АОН и защита от спама» или «Фильтрация звонков». Включите определение неизвестных звонков и фильтрацию спама.

На Samsung путь выглядит иначе: «Телефон — три точки — Настройки — Защита от звонков». На Xiaomi и REDMI: «Телефон — три точки — Настройки — Блокировка и фильтрация». Яндекс АОН на Android умеет определять незнакомые номера и блокировать целые категории — в том числе «нежелательные», куда попадают мошеннические номера. Есть полезная функция «Доверенное лицо»: выбранный вами человек получит уведомление если вы разговаривали с номером, который определён как мошеннический. Особенно важно настроить пожилым родственникам — они чаще становятся жертвами телефонных схем.

Что делать, если понял слишком поздно

Бывает, что осознание приходит уже после разговора. Действия зависят от того, что именно произошло:

Назвали только имя или другие несекретные данные — прекратите общение, в дальнейшем будьте особенно внимательны. Скорее всего вас добавили в список «живых» номеров и будут звонить снова.

— прекратите общение, в дальнейшем будьте особенно внимательны. Скорее всего вас добавили в список «живых» номеров и будут звонить снова. Сообщили код из СМС или пароль — немедленно смените пароль от соответствующего сервиса и свяжитесь с банком по официальному номеру.

— немедленно смените пароль от соответствующего сервиса и свяжитесь с банком по официальному номеру. Дали банковские реквизиты — заблокируйте карту через официальное приложение или позвонив в банк.

— заблокируйте карту через официальное приложение или позвонив в банк. Установили APK или приложение удалённого доступа — немедленно отключите интернет, удалите подозрительное приложение, проверьте разрешения всех приложений. С другого безопасного устройства смените критичные пароли.

— немедленно отключите интернет, удалите подозрительное приложение, проверьте разрешения всех приложений. С другого безопасного устройства смените критичные пароли. Уже перевели деньги — немедленно свяжитесь с банком и подайте заявление в полицию. Сохраните номер звонившего, переписку, реквизиты перевода — всё это понадобится как доказательства. В данном случае не следует удалять сообщения и номера злоумышленников.

Главное правило, которое работает всегда — оно простое и его стоит запомнить: если незнакомый человек сам вам позвонил и требует срочно что-то сделать с деньгами, аккаунтом или смартфоном — сначала кладём трубку, потом самостоятельно связываемся с организацией. Не наоборот. Актуальные новости о безопасности публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.