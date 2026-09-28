Не знаю, как вас, а меня надпись «звонок без маркировки» под номером 900 почему-то пугает даже больше, чем просто незнакомый номер. Потому что непонятно, это мошенники научились звонить с номера Сбера или что вообще? К счастью, нет. Это действительно звонок из банка, а виноваты в надписи никакие не мошенники, а новый закон об обязательно маркировке компаний. Хуже другое: уже с 15 октября такие звонки могут просто перестать до вас доходить. Объясняю, что происходит и что стоит сделать заранее.

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Что такое маркировка звонков

Начнём с основ. С 1 сентября 2025 года звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей в России обязательно маркируются. Это требование антимошеннического закона, а подробности расписаны в постановлении правительства № 1300. Работает всё просто: когда звонит организация, оператор показывает на экране не голый номер, а её название и категорию звонка, например «Банк», «Реклама» или «Услуги связи». Места под это немного, всего 32 символа, и никаких логотипов.

Выглядит подпись, честно говоря, скромно. У МТС, например, это строка латиницей вида «PAO MTS: svyaz i internet». На Android её пишут крупно вместо имени звонящего, на iPhone — мелко над номером. Включать ничего не нужно, для вас это бесплатно. Есть только одно «но»: у звонящего и у вас должны работать 4G и VoLTE, а телефон должен уметь показывать такие подписи. Так что в зоне 3G подписи может не быть, даже если компания всё сделала по правилам.

Откуда берётся «звонок без маркировки»

Для бизнеса маркировка платная. Компания должна заключить договор с оператором, а каждая попытка дозвониться обходится ей в среднем в 30 копеек. Большинство компаний спорить не стали, а вот часть крупных банков упёрлась. Их позиция такая: по закону маркировать звонки должны сами операторы, а требование заключать договор этому закону противоречит.

Операторы в ответ пошли на принцип. С 27 января 2026 года МТС, МегаФон, Билайн и Т2 подписывают звонки компаний, у которых нет договора, как «звонок без маркировки». Получается забавная ситуация: надпись «без маркировки» на звонке с 900 или 1000 вовсе не означает, что звонят мошенники. По данным «Коммерсанта», именно так до сих пор проходят настоящие звонки Сбербанка и ВТБ.

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Что изменится 15 октября

А теперь самое интересное. 16 сентября четыре оператора написали в Минцифры коллективное письмо: с 15 октября они собираются блокировать звонки крупнейших банков, которые так и не заключили договоры. В списке Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ренессанс Кредит», Сбербанк, Совкомбанк и Т-Банк. В МегаФоне говорят прямо: с 15 октября вызовы без маркировки не будут доводиться до абонентов. В МТС формулируют мягче, но смысл тот же.

Правда, есть нюанс. Дату 15 октября назначили сами операторы, никакого приказа или постановления с ней нет. Глава Минцифры Максут Шадаев попросил Центробанк повлиять на банки, но решения пока не видно, а сами банки журналистам не отвечают. С Альфа-Банком и Т-Банком история чуть сложнее. По данным «Коммерсанта», ещё в феврале они начали маркировать часть своих звонков, а блокировать собираются только звонки без маркировки. Так что их вызовы с подписью будут доходить как обычно. Но в сентябрьском письме операторов оба банка всё равно есть: по словам операторов, договоры у них либо не заключены, либо не исполняются. Значит, те звонки, которые идут без подписи, тоже могут не пройти.

Если блокировка всё-таки начнётся, банк, не договорившийся с вашим оператором, до вас просто не дозвонится. А значит, и звонок о подозрительной операции тоже не пройдёт. Поэтому включите уведомления в приложении своего банка прямо сейчас, если ещё не сделали этого. Push, чат и СМС продолжат работать, операторы собираются блокировать только звонки.

Как понять, что звонит банк, а не мошенник

По данным Минцифры, с маркировкой спам-звонков стало меньше на 25–30%. Но слепо верить подписи на экране всё равно не стоит. Надпись вроде «Банк» или «Служба безопасности» может добавить и приложение-определитель, которое стоит у вас на телефоне, а оно иногда ошибается. Отличить одно от другого можно по формату, это совет самой МТС: подпись оператора всегда латиницей и через двоеточие. Если название написано по-русски или без двоеточия, его, скорее всего, показывает определитель.

И главное правило никуда не делось. Звонят «из банка» и говорят о деньгах, коде из СМС или подозрительной операции? Кладите трубку и перезванивайте сами, по номеру с обратной стороны карты или из приложения банка. Остальные тревожные признаки мы собрали в статье о том, как вычислить телефонного мошенника.

Можно ли отказаться от звонков компаний

Можно, но есть подвох: отказаться получится только от всех массовых звонков сразу. Вариант «все, кроме банков» не предусмотрен, в Минцифры об этом пишут прямо. Оформляется отказ у оператора, а не на Госуслугах, и звонки от органов власти всё равно будут проходить:

МТС — услуга «Запрет массовых автоматизированных вызовов», бесплатно: *649# включает её, *518# отключает;

МегаФон — «Блокировка массовых вызовов», бесплатно, в личном кабинете или в салоне;

Т2 — заявление в салоне с паспортом или через чат поддержки, звонки прекращаются со следующего дня;

Билайн — с августа есть голосовой ассистент, который принимает рекламные звонки за вас, 100 рублей за 2 месяца.

Только подумайте дважды, прежде чем это включать. МТС и МегаФон сами предупреждают: с такой услугой до вас не дозвонятся ни банки, ни такси, ни курьеры.

Если честно, в этой истории мне больше всего жаль обычных клиентов. Банки и операторы выясняют, кто кому должен платить, а крайним рискует оказаться человек, которому не дозвонились из-за подозрительного списания. Так что я бы не ждал 15 октября: проверьте уведомления в банковском приложении и перестаньте верить любому звонку, где просят продиктовать код. А вам уже звонили «без маркировки»? Расскажите в нашем Telegram-чате, какой банк это был.