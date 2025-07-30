Samsung увеличит скорость зарядки смартфонов. Самым быстрым будет Galaxy S26 Ultra

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Герман Вологжанин

Низкая скорость зарядки Samsung — один из главных недостатков смартфонов корейской компании. Его главная причина заключается в поддержке слабой мощности тока. В то время как китайские смартфоны принимают и 65 Вт, и 90 Вт, и 120 Вт, Samsung с 2019 года установила порог на отметке 45 Вт и с тех пор ни раз его не преодолевала. Но, по последним данным, скорость зарядки Galaxy S26 Ultra будет существенно выше, чем у других устройств бренда.

Samsung увеличит скорость зарядки смартфонов. Самым быстрым будет Galaxy S26 Ultra. Samsung станет на шаг ближе к китайцам. Изображение: Techniqued. Фото.

Samsung станет на шаг ближе к китайцам. Изображение: Techniqued

Какая мощность зарядки будет в Galaxy S26 Ultra

Информация об ускорении зарядки Samsung в будущих моделях серии Galaxy S26 появилась на просторах интернета еще несколько дней назад, но только сейчас она получила подтверждение. Инсайдер @erenylmaz075 на платформе «X» сообщил об обнаружении в коде прошивки One UI 8.5 сведений о точной мощности тока для новых устройств. По его данным, Galaxy S26 Ultra будет поддерживать адаптеры питания на 60 Вт, что на 15 Вт выше предыдущего пикового значения для Samsung.

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С учетом сохранения емкости аккумулятора на прежнем уровне (5000 мАч), новый смартфон компании должен заряжаться быстрее. Насколько — вопрос сложный, поскольку на скорость будет влиять не только мощность тока, но и другие факторы, включая настройку контроллера питания.

Сколько будет заряжаться Galaxy S26 Ultra

Чтобы прикинуть скорость зарядки Galaxy S26 Ultra, нам нужно взглянуть на показатели его предшественника. Согласно результатам тестов издания GSMArena.com, Galaxy S25 Ultra от 0 до 100% заряжается за 59 минут, а за первые полчаса набирает 72%.

Сколько будет заряжаться Galaxy S26 Ultra. Показатели нового смартфона должны быть еще круче. Фото.

Показатели нового смартфона должны быть еще круче

При увеличении мощности адаптера питания на 15 Вт зарядка Galaxy S26 Ultra должна ускориться до 45-50 минут от 0 до 100%. Восстанавливать энергию смартфон будет быстрее, но не настолько, чтобы конкурировать с realme GT 7 Pro (6500 мАч, 120 Вт, 35 минут) и прочими флагманами из Китая.

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