Правда ли, что Samsung закрывает Samsung Pay

Новости об уходе из России какой-либо из иностранных компаний к настоящему моменту уже не удивляют, скорее всего, никого. Сервис оплаты телефоном Samsung Pay, единственный из зарубежных, не отключил российские карты «Мир» и продолжил благополучно работать в нашей стране. Но буквально на днях появились новости, что Samsung закрывает, свой Pay по всему миру. Причем первый звоночек прозвучал из России, где некоторые карты «Мир» перестали добавляться в приложение.

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Поклонники фирмы были шокированы подобными новостями, ведь им не требовалось использование сторонних сервисов для осуществления оплаты с помощью телефона. Давайте разберемся, действительно ли Samsung закрывает Samsung Pay и что делать пользователям их смартфонов.

Что такое Samsung Wallet

Сразу начнем с главного — Samsung не закрывает Samsung Pay, а преобразует его. Сервис бесконтактных платежей останется в линейке корейского производителя, просто будет объединен с Pass, интегрируется со SmartThings и получит название Samsung Wallet. Новое приложение будет объединять в себе все платежные карты, пароли и цифровые ключи от дома и машины. Напоминает аналогичное приложение, с практически идентичным названием от Apple.

Для определенной категории пользователей будет интересно и то, что Samsung Wallet получит всю функциональность приложения Samsung Blockchain Wallet, поэтому проверить стоимость вашего портфеля криптовалют можно будет одни касанием.

Дополнительно в это приложение планируется добавить функции, анонсированные ранее в этом году на мероприятии Galaxy Unpacked, например возможность хранить водительские права.

Открыть машину через телефон

Функция цифрового ключа ранее была доступна в Samsung Pass только для автомобиля Genesis GV60. Вместе с запуском Samsung Wallet добавятся и другие автомобили такие как Genesis G90, Hyundai Palisade, а также некоторые модели BMW, выпущенные после июля 2020 года.

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Новый кошелек совместим со SmartThings, поэтому позволит хранить цифровые ключи и от дома. Есть и более простая функциональность — хранение посадочных талонов авиакомпаний, хотя кроме Korean Air никакие другие пока что недоступны.

Samsung Wallet на сегодня доступен в США, Великобритании и некоторых странах Европы для телефонов под управлением Android 9 и новее. Однако не везде будут доступны все функции. Например, использование чипа UWB для автомобильных ключей требует одобрение властей конкретной страны.

Поэтому никакой речи о закрытии Samsung Pay не идет. Произойдет обычное объединение нескольких приложений, но все функции останутся и продолжат работать штатно.

Не добавляется карта «Мир» в Samsung Pay

В конце мая появились новости, что добавление карт «Мир» в Samsung Pay завершается ошибкой. Многие пользователи сразу окрестили это тем, что сервис так же, как и Google Pay вместе с Apple Pay, покинул страну, но все оказалось значительно проще.

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Пресс-служба Samsung сообщила, что ошибки наблюдаются только на смартфонах, купленных вне России. Причем касается это далеко не всех аппаратов. При этом не совсем понятно, устройства из каких стран попали под раздачу. Например, Galaxy S21 Ultra для рынка США на Snapdragon 888 абсолютно спокойно добавляет новые карты в Samsung Pay. Вероятно, что это просто единичные проблемы.

Призываем пользователей смартфонов Samsung не паниковать и изучать новости внимательно. Samsung Pay на сегодняшний день никуда не уходит не только из России, но и продолжает работать во всем остальном мире в штатном режиме. В будущем произойдет его интеграция в приложение Samsung Wallet, но функциональность для пользователей не изменится.