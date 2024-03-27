Samsung полностью отключила карты МИР в Samsung Pay. Как теперь платить смартфоном?

27 марта компания Samsung выступила с пресс-релизом, который изменил жизнь многих владельцев ее смартфонов на до и после. Корейцы сообщили, что с 3 апреля 2024 года платежный сервис Samsung Pay прекращает поддержку карт МИР. Это значит, что владельцы смартфонов не смогут использовать свои устройства для оплаты покупок через NFC. Все потеряно, или до сих пор остаются лазейки? Разберемся, как платить смартфоном Samsung после вступления ограничений в силу.

Можно ли добавить карту МИР в Samsung Pay

До настоящего времени Samsung Pay оставалось единственным предустановленным приложением для оплаты покупок, которое позволяло добавить карту МИР, чтобы использовать смартфон в качестве платежного средства на кассе.

Как правильно платить телефоном в магазине

Правда, делать это получалось с определенными нюансами. Добавить карту МИР в Samsung Pay удавалось только на смартфоне с российской прошивкой, а после 2022 года такие устройства перестали выпускаться. Впрочем, как показывают результаты опроса, проведенного в телеграм-канале AndroidInsider.ru, это не мешало почти 20% наших читателей использовать свой Samsung для оплаты покупок.

Дело в том, что до недавнего времени проблема была решаемой, и мы рассказывали о способе снятия ограничений. Требовалось лишь изменить регион прошивки на Samsung при помощи компьютера, после чего сервис начинал поддерживать карты МИР хоть на дубайском, хоть на американском смартфоне. Однако с 3 апреля 2024 года эта инструкция теряет любой смысл, ведь Samsung окончательно перестанет работать с российской национальной платежной системой.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Работает ли Samsung Pay в России

Как ни странно, Samsung Pay в России работает и продолжит это делать даже после 3 апреля 2024 года. Другое дело, что пользователи платежного сервиса будут испытывать целый ряд неудобств.

В начале 2022 года Россию покинули Visa и MasterCard, а потому добавление новых и обслуживание старых банковских карт этих систем в Samsung Pay стало невозможным. С 3 апреля 2024 то же самое произойдет с платежными средствами МИР.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Приложение продолжит работать, но использовать его получится исключительно для хранения и предъявления на кассе скидочных карт. Любой другой практической пользы программа будет лишена.

Как теперь платить смартфоном Samsung в магазине

Фактическое прекращение работы Samsung Pay в России не означает, что владельцы корейских смартфонов будут лишены возможности использовать свое мобильное устройство в качестве инструмента оплаты покупок на кассе. У пользователей продолжают оставаться альтернативы.

Если вы планируете оплачивать покупки через NFC, используя карты разных банков, стоит обратиться к сервису Mir Pay, который работает на базе платежной системы МИР. Правда, стоит учесть одну важную особенность. В день выпуска пресс-релиза Samsung приложение Mir Pay пропало из Google Play. Поэтому его придется устанавливать вручную через APK-файл или сторонний магазин наподобие российского RuStore, а также GetApps на Xiaomi.

Скачать Mir Pay через RuStore

Mir Pay — не единственное приложение для оплаты покупок через NFC. Также свои альтернативы есть у многих российских банков. В частности, мы рассказывали о следующих сервисах:

Поэтому, если у вас есть банковская карта Сбера, Тинькофф или Альфа-Банка, то даже без Samsung Pay не обязательно ограничивать себя Mir Pay. Наконец, не забывайте о сервисе СБПэй, который позволяет платить через NFC или QR-код картами большинства банков России.