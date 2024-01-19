Всё о смартфонах Galaxy S24 в России: дата выхода, цена, Samsung Pay, Exynos и Snapdragon

17 января Samsung представила смартфоны Galaxy S24, включая модели с приставками «Plus» и «Ultra». Хотя компания покинула российский рынок в 2022 году, ее новинки, завезенные по схеме параллельного импорта, будут продаваться в нашей стране. В связи с этим возникает много вопросов: сколько стоит Galaxy S24, когда выйдут смартфоны, и можно ли расплачиваться Samsung Pay в России, как в старые добрые времена? На каждый из них постараемся дать исчерпывающий ответ.

Когда Galaxy S24 выйдет в России

Дата выхода Galaxy S24 — 31 января 2024 года. Именно в этот день смартфоны новой линейки появятся на прилавках магазинов в странах, где Samsung представлена официально. В случае с Россией ситуация иная. С одной стороны, местные ритейлеры теперь не ограничены в сроках и могут выставить смартфоны на прилавки раньше. С другой — МТС сообщает, что начнет продавать Galaxy S24 только 13 февраля. Остальные торговые хранят молчание.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

При этом фактический старт продаж Galaxy S24 в России может состояться раньше. Не исключено, что даже до 31 января, когда намечается дата выхода в большинстве стран мира.

Galaxy S24 на Яндекс Маркете

Galaxy S24+ на Яндекс Маркете

Galaxy S24 Ultra на Яндекс Маркете

Как бы то ни было, оформить предзаказ Galaxy S24 в России можно уже сейчас. Соответствующую услугу предлагают МТС, DNS, M.Видео и другие крупные ритейлеры, не говоря уже о магазинах, чей бизнес всегда был построен на серых поставках.

Цена Galaxy S24 в России

Несмотря на то, что Samsung в России официально нет, и ритейлеры в праве сами устанавливать цены, стоимость Galaxy S24 во всех крупных магазинах одинаковая:

8/128 ГБ — 89 990 ₽;

— 89 990 ₽; 8/256 ГБ — 97 990 ₽.

Цена Galaxy S23+ в России еще выше и в зависимости от объема памяти составляет:

12/256 ГБ — 111 990 ₽;

— 111 990 ₽; 12/512 ГБ — 124 990 ₽.

Самая высокая цена в России у Galaxy S24 Ultra. Продвинутую модель предлагается купить за:

12/256 ГБ — 146 990 ₽;

— 146 990 ₽; 12/512 ГБ — 159 990 ₽;

— 159 990 ₽; 12/1024 ГБ — 189 990 ₽.

Для сравнения взгляните на цены Galaxy S24 в США, которые мы перевели в рубли, используя текущий курс ЦБ:

Наценка в России составляет примерно 27%. Но стоимость смартфонов Samsung имеет свойство падать в течение нескольких месяцев после выхода. Уже к лету 2024 года представители серии Galaxy S24 подешевеют на 20-30%, если к тому времени не произойдут серьезные изменения на валютном рынке.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Samsung на Exynos или Snapdragon

С выпуском Galaxy S24 компания Samsung возвращается к использованию собственных чипов Exynos. Однако теперь в большинстве стран мира, включая нашу страну, им оснащаются только младшие модели:

Купить Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3 можно исключительно в Китае, США и Канаде. Во всех остальных странах чип Qualcomm получит лишь Ultra-версия. Со временем в наших магазинах тоже появятся смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3, но произойдет это после того, как будут налажены поставки новинок из США. Пока их планируют завозить из Армении, Казахстана и ОАЭ.

Galaxy S23 FE на Exynos или Snapdragon — какой смартфон лучше купить и почему

Но что лучше: Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3? Со стопроцентной уверенностью ответить на этот вопрос нельзя, поскольку мы еще не видели смартфоны в деле. Но с вероятностью 95% лучше окажется Samsung на Qualcomm. Во-первых, на это намекает сама компания, предлагая самую дорогую модель Galaxy S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3. Во-вторых, за прошедшие годы не было ни единого случая, когда Samsung на Exynos оказался лучше варианта на Qualcomm.

Samsung Pay на Galaxy S24 в России

Поскольку Samsung не выпускает смартфоны для нашей страны, Samsung Pay на Galaxy S24 в России работать не будет. Скорее всего, не поможет и смена региона прошивки, которая до недавнего времени была единственным способом, позволяющим добавить карту платежной системы МИР. После выхода Galaxy Z Fold 5 и Flip 5 эту возможность заблокировали.

Впрочем, бесконтактные платежи на Galaxy S24 другими способами продолжат работать. Вы сможете оплачивать покупки при помощи NFC через Mir Pay, а еще каждый банк предлагает оплату по QR-коду. В этом отношении никаких ограничений нет, и регион прошивки Samsung не играет никакой роли.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S24

Вне зависимости от того, являетесь вы фанатом Samsung или нет, покупать Galaxy S24 на старте продаж не стоит. Во всяком случае это касается тех, кто знает цену деньгам. Новые смартфоны дороже предшественников, а стоимость Galaxy S24 опустится только через несколько месяцев.

Купить Galaxy S24

Купить Galaxy S24+

Купить Galaxy S24 Ultra

Отбросив в сторону стоимость устройств, нужно признать, что смартфоны Galaxy S24 оказались спорными:

они получили новый процессор;

все Galaxy S24 будут обновляться до 2031 года, получая апдейты Android;

увеличилась яркость дисплея с 1750 до 2600 нит;

появились функции Galaxy AI;

S24 Ultra обзавелся улучшенным телевиком на 50 МП.

Изменений мало, но они есть. Цена Galaxy S24 по сравнению с предыдущим поколением увеличилась в рублях, а в долларах новинки (за исключением S24 Ultra) стоят столько же, сколько и представители серии Galaxy S23 на старте продаж.