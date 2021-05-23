Правда, ли что WhatsApp станет платным. Официальный ответ

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Иван Кузнецов 0

Многие уже не помнят, но были времена, когда WhatsApp был платным. Платить приходилось один раз и не так много – всего доллар, — но сам факт отталкивал часть аудитории, выступая для неё заградительным фактором. К счастью, после того как мессенджер купила Facebook, он стал полностью бесплатным. Однако в последнее время начали ходить слухи, что WhatsApp станет платным. Несмотря на нелогичность данного шага, многие пользователи в это поверили, поэтому разъяснять, что к чему, пришлось официальным представителям WhatsApp.

WhatsApp

WhatsApp станет платным? Конечно, нет

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На самом деле поверить в то, что WhatsApp действительно мог стать платным, было не так уж и сложно. Во-первых, недавно мессенджер ввёл новое соглашение, пригрозив заблокировать тех пользователей, которые его не примут. Несмотря на то что оно касалось исключительно правил взаимодействия с конфиденциальными данными, многие об этом даже не подозревали, решив, что оно относится именно к бизнес-модели сервиса.

Будет ли Ватсапп платным

Facebook

Facebook сама подтолкнула пользователей к мыслям о том, что WhatsApp станет платным

Во-вторых, после введения запрета на слежку в приложениях на iOS после выхода iOS 14.5 компания Facebook предупредила пользователей, что, если пользователи не разрешат отслеживать себя в её приложениях, то в конечном итоге они могут стать платными. Скорее всего, она блефовала, но многие поверили в то, что это действительно может произойти, а потому восприняли слух о превращении WhatsApp в платный мессенджер всерьёз.

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Однако спровоцировала эти слухи не сама WhatsApp, а мошенники, которые организовали массовую рассылку. Пользователи стали получать от них сообщения, в которых их предупреждали, что мессенджер станет платным, а, чтобы этого не произошло, нужно переслать это послание 10 знакомым. Якобы протестная активность покажет руководству WhatsApp, что сервис не нужно делать платным, и у них не будет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям пользователей.

Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp. На протяжении последних нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство людей приняли его, и WhatsApp продолжает расти. Однако те, кто ещё не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты, — сказали в WhatsApp.

Перешли это сообщение в WhatsApp

Политика Ватсапп

Новая политика Ватсапп не предполагает перевода мессенджера на платную модель. Так что не пересылайте эти сообщения друзьям

Как видите, никаких планов по переводу WhatsApp на платную модель распространения у руководства мессенджера нет. Ведь в этом случае многие пользователи будут вынуждены отказаться от него, поскольку не готовы платить за пользование онлайн-сервисами. Поэтому запомните сами и расскажите своим близким, которые не так продвинуты как вы: платным WhatsApp не станет, а соответствующие рассылки, призывающие распространять их, нужно игнорировать.

В Госдуме против новых правил WhatsApp. Мессенджер заблокируют?

Впрочем, кое-какие ограничения новая политика WhatsApp всё-таки несёт. Правда, только для тех, кто откажется её принимать. У отказников отключал большую часть ключевых функций мессенджера, однако их аккаунты не удалят, как планировалось первоначально:

  • Нельзя самим писать сообщения;
  • Нельзя писать сообщения в группы;
  • Нельзя звонить по видеосвязи;
  • Нельзя звонить по аудиосвязи;
  • Нельзя сохранять резервные копии;
  • Нельзя экспортировать чаты.

Впрочем, принимать входящие звонки всё равно можно, а также отвечать на сообщения через шторку уведомлений. О том, как это делать и вообще выживать в условиях новых правил WhatsApp, не принимая их официально, я рассказывал в отдельной статье. Если вы один из тех, кто отказался от требований мессенджера, обязательно почитайте – это очень полезно.

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