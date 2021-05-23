Правда, ли что WhatsApp станет платным. Официальный ответ

Многие уже не помнят, но были времена, когда WhatsApp был платным. Платить приходилось один раз и не так много – всего доллар, — но сам факт отталкивал часть аудитории, выступая для неё заградительным фактором. К счастью, после того как мессенджер купила Facebook, он стал полностью бесплатным. Однако в последнее время начали ходить слухи, что WhatsApp станет платным. Несмотря на нелогичность данного шага, многие пользователи в это поверили, поэтому разъяснять, что к чему, пришлось официальным представителям WhatsApp.

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На самом деле поверить в то, что WhatsApp действительно мог стать платным, было не так уж и сложно. Во-первых, недавно мессенджер ввёл новое соглашение, пригрозив заблокировать тех пользователей, которые его не примут. Несмотря на то что оно касалось исключительно правил взаимодействия с конфиденциальными данными, многие об этом даже не подозревали, решив, что оно относится именно к бизнес-модели сервиса.

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Во-вторых, после введения запрета на слежку в приложениях на iOS после выхода iOS 14.5 компания Facebook предупредила пользователей, что, если пользователи не разрешат отслеживать себя в её приложениях, то в конечном итоге они могут стать платными. Скорее всего, она блефовала, но многие поверили в то, что это действительно может произойти, а потому восприняли слух о превращении WhatsApp в платный мессенджер всерьёз.

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Однако спровоцировала эти слухи не сама WhatsApp, а мошенники, которые организовали массовую рассылку. Пользователи стали получать от них сообщения, в которых их предупреждали, что мессенджер станет платным, а, чтобы этого не произошло, нужно переслать это послание 10 знакомым. Якобы протестная активность покажет руководству WhatsApp, что сервис не нужно делать платным, и у них не будет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям пользователей.

Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp. На протяжении последних нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство людей приняли его, и WhatsApp продолжает расти. Однако те, кто ещё не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты, — сказали в WhatsApp.

Перешли это сообщение в WhatsApp

Как видите, никаких планов по переводу WhatsApp на платную модель распространения у руководства мессенджера нет. Ведь в этом случае многие пользователи будут вынуждены отказаться от него, поскольку не готовы платить за пользование онлайн-сервисами. Поэтому запомните сами и расскажите своим близким, которые не так продвинуты как вы: платным WhatsApp не станет, а соответствующие рассылки, призывающие распространять их, нужно игнорировать.

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Впрочем, кое-какие ограничения новая политика WhatsApp всё-таки несёт. Правда, только для тех, кто откажется её принимать. У отказников отключал большую часть ключевых функций мессенджера, однако их аккаунты не удалят, как планировалось первоначально:

Нельзя самим писать сообщения;

Нельзя писать сообщения в группы;

Нельзя звонить по видеосвязи;

Нельзя звонить по аудиосвязи;

Нельзя сохранять резервные копии;

Нельзя экспортировать чаты.

Впрочем, принимать входящие звонки всё равно можно, а также отвечать на сообщения через шторку уведомлений. О том, как это делать и вообще выживать в условиях новых правил WhatsApp, не принимая их официально, я рассказывал в отдельной статье. Если вы один из тех, кто отказался от требований мессенджера, обязательно почитайте – это очень полезно.