Нашел как перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone. Нужно только одно приложение

  2. Темы
  3. Промо
AndroidInsider.ru 0

Увы, но до сих пор в WhatsApp нет официального способа перенести чаты с Android на iPhone и наоборот. В отличие от того же Telegram, где доступ к переписке можно получить с любого устройства, на котором будет выполнена авторизация, WhatsApp застрял где-то в 2015 году. О том, что в Вотсапе появится такая функциональность, говорят уже пару лет, но до сих пор ее так и нет. Благо можно воспользоваться сторонними способами переноса чатов.

Трансфер WhatsApp

Перенести чаты WhatsApp можно всего за несколько минут!

Как перенести чаты WhatsApp с Android

Есть специальные приложения, с помощью которых можно перенести чаты WhatsApp. Мы решили протестировать, как работает трансфер WhatsApp, на примере приложения iCareFone For WhatsApp Transfer: это специальная утилита для переноса приложений с Android на iPhone и наоборот.

Многие в комментариях часто спрашивают нас, как перенести WhatsApp, и это решение именно для этого. Подключаем два телефона и выбираем меню «Передача». Ваш смартфон, с которого будут передаваться данные, должен быть указан слева, а ваш новый телефон — тот, на который вы пересылаете сообщения — должен быть показан справа. Телефоны на Android должны быть переведены в режим USB-отладки.

WhatsApp

Подключите два телефона и нажмите «Перенос»

При подключении телефона приложение автоматически создаст резервную копию ваших данных WhatsApp. Затем нажимаем «Продолжить».

WhatsApp

Создается резервная копия WhatsApp

Далее нужно ввести свой номер телефона, чтобы подтвердить, что резервная копия WhatsApp была создана именно с него.

WhatsApp

Подтвердите создание резервной копии с помощью номера телефона

Ждем несколько минут и переписка WhatsApp будет перенесена на новый iPhone или Android-телефон.

WhatsApp

Чаты перенесены!

На удивление, несмотря на всю необычность процесса, по итогу все чаты WhatsApp вместе со вложенными файлами, фото и видео оказались на новом устройстве. С одной стороны, это выглядит сложно, но благодаря подсказкам, которые постоянно можно посмотреть на экране компьютера, никаких вопросов в процессе переноса чатов не возникло. Если же что-то будет не понятно, всегда можно воспользоваться инструкцией от разработчиков.

Даже если WhatsApp когда-нибудь выпустит такую функцию, перенос будет доступен только при условии, что на обоих устройствах – отправителе и приёмнике – будет установлена самая актуальная версия WhatsApp. Этим и удобны решения вроде iCareFone For WhatsApp Transfer: в их случае неважно, какая версия WhatsApp у вас установлена, и какая версия Android, во всех случаях чаты будут перенесены с одного телефона на другой.

Пробная версия приложения доступна бесплатно, загрузить ее можно по ссылке ниже. Удобно, что оно доступно как на Windows, так и для Mac. Учитывая, что официального способа трансфера переписки WhatsApp с iPhone на Android и наоборот нет, это реально круто. Если вам вдруг когда-нибудь снова понадобится восстановить или перенести переписку, у вас уже будет наготове специальное приложение.

Скачать приложение для переноса WhatsApp

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Spotify
В Spotify тоже появятся сторис. Зачем это надо?

Все мы радуемся, когда в любимом приложении появляется что-то новое. Например, какие-то новые разделы, функции или хотя бы интерфейс. Это не только привлекает интерес и говорит о том, что разработчик не забывает о своем продукте, но и немного освежает тот самый опыт использования. Сейчас, похоже, большие перемены ждут сервис Spotify. Тот самый музыкальный сервис, который мы все так любим и ценим. Теперь он не просто немного изменится, а в нем появятся сторис, которые набрали большую популярность после появления в Instagram. Что-то подобное появилось задолго до прихода в ”инсту”, но до этого многие вообще не знали о такой возможности. Теперь в след за Twitter пришла очередь музыкального сервиса.

Читать далее
Android 12
Когда Google выпустит Android 12? Что известно к настоящему моменту

У Google очень необычная методика запуска новых версий Android. Вместо того, чтобы сначала презентовать обновление, затем начать предварительные испытания, а после – выпустить его в релиз, компания действует совершенно иначе. Мало того, что Google перепутала порядок запуска программы бета-тестирования и анонса, так ещё и придумала проводить испытания обновлений Android в два независимых этапа, которые разделяет презентация с объявлением всех предстоящих нововведений. Поэтому запуск первого этапа – это почти всегда неожиданность. Но только не в случае с Android 12.

Читать далее
Яндекс.Дзен
Как отключить Яндекс Дзен на Андроиде

Наверное, все знают про Яндекс.Дзен. Несмотря на обилие шлакового контента, это в целом довольно любопытная блог-площадка, где можно найти много интересного. Кстати, у нас тоже есть свой канал, где выходят эксклюзивные материалы, которых нет на сайте, - обязательно подписывайтесь. Но одно дело, когда ты заходишь туда почитать что-то по собственному желанию, и совершенно другое, когда настырный Яндекс.Браузер старательно пихает тебе посты из Дзена против твоей воли. С этим нужно бороться.

Читать далее
Новый комментарий