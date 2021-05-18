Нашел как перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone. Нужно только одно приложение

Увы, но до сих пор в WhatsApp нет официального способа перенести чаты с Android на iPhone и наоборот. В отличие от того же Telegram, где доступ к переписке можно получить с любого устройства, на котором будет выполнена авторизация, WhatsApp застрял где-то в 2015 году. О том, что в Вотсапе появится такая функциональность, говорят уже пару лет, но до сих пор ее так и нет. Благо можно воспользоваться сторонними способами переноса чатов.

Как перенести чаты WhatsApp с Android

Есть специальные приложения, с помощью которых можно перенести чаты WhatsApp. Мы решили протестировать, как работает трансфер WhatsApp, на примере приложения iCareFone For WhatsApp Transfer: это специальная утилита для переноса приложений с Android на iPhone и наоборот.

Многие в комментариях часто спрашивают нас, как перенести WhatsApp, и это решение именно для этого. Подключаем два телефона и выбираем меню «Передача». Ваш смартфон, с которого будут передаваться данные, должен быть указан слева, а ваш новый телефон — тот, на который вы пересылаете сообщения — должен быть показан справа. Телефоны на Android должны быть переведены в режим USB-отладки.

При подключении телефона приложение автоматически создаст резервную копию ваших данных WhatsApp. Затем нажимаем «Продолжить».

Далее нужно ввести свой номер телефона, чтобы подтвердить, что резервная копия WhatsApp была создана именно с него.

Ждем несколько минут и переписка WhatsApp будет перенесена на новый iPhone или Android-телефон.

На удивление, несмотря на всю необычность процесса, по итогу все чаты WhatsApp вместе со вложенными файлами, фото и видео оказались на новом устройстве. С одной стороны, это выглядит сложно, но благодаря подсказкам, которые постоянно можно посмотреть на экране компьютера, никаких вопросов в процессе переноса чатов не возникло. Если же что-то будет не понятно, всегда можно воспользоваться инструкцией от разработчиков.

Даже если WhatsApp когда-нибудь выпустит такую функцию, перенос будет доступен только при условии, что на обоих устройствах – отправителе и приёмнике – будет установлена самая актуальная версия WhatsApp. Этим и удобны решения вроде iCareFone For WhatsApp Transfer: в их случае неважно, какая версия WhatsApp у вас установлена, и какая версия Android, во всех случаях чаты будут перенесены с одного телефона на другой.

Пробная версия приложения доступна бесплатно, загрузить ее можно по ссылке ниже. Удобно, что оно доступно как на Windows, так и для Mac. Учитывая, что официального способа трансфера переписки WhatsApp с iPhone на Android и наоборот нет, это реально круто. Если вам вдруг когда-нибудь снова понадобится восстановить или перенести переписку, у вас уже будет наготове специальное приложение.

Скачать приложение для переноса WhatsApp