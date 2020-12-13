Приложение Mi Mover для переноса данных от Xiaomi вышло для всех

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Иван Кузнецов 0

Долгое время я не признавал резервного копирования или переноса данных. Мне нравилось, что мой новый смартфон сразу после извлечения из коробки не нагружается моими старыми данными, а ещё долго, наполняясь всем необходимым заново, дарит мне ощущение настоящей новизны. Однако со временем данных в смартфоне становилось всё больше, а их ценность – всё выше. Поэтому добровольно отказываться от накопленных сведений стало попросту нелогично, ведь тогда при смене смартфона я бы просто оставался с, по сути, малопригодным для работы инструментом. Но поскольку на Android резервное копирование устроено не так удобно, как на iOS, приходилось пользоваться сомнительного происхождения средствами трансфера данных. Хорошо, что Xiaomi выпустила свой Mi Mover для всех.

Трансфер данных

Приложение для переноса данных Mi Mover стало доступно всем

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Приложение Mi Mover от Xiaomi, которое позволяло перенести данные со смартфона на смартфон, стало доступно всем пользователям Android. Раньше им могли пользоваться только владельцы аппаратов китайского бренда, но теперь оно стало общедоступным. То есть отныне пользователи смартфонов Samsung, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, OnePlus и многих других брендов смогут установить Mi Mover и перенести весь накопленный массив данных на новое устройство, независимо от того, на смартфон какого бренда осуществляется перенос.

Как перенести данные с телефона на телефон

Чтобы перенести данные со смартфона на смартфон при помощи Mi Mover, необходимо:

Mi Mover

Mi Mover требует много разрешений, это нормально

  • Запустите приложение и дайте ему требуемые привилегии;
  • Нажмите «Я отправитель» и установите соединение со вторым смартфоном;
Перенос данных

Перенести можно почти любые данные

  • Выберите данные для передачи и подтвердите отправку.

Темы на Android: как они работают и как их устанавливать

Спектр данных, которые можно передать со смартфона на смартфон, довольно обширен. Помимо базового набора вроде журнала входящих и исходящих вызовов, смс-сообщений, напоминаний, запланированных событий в календаре, списка контактов и приложений, Mi Mover переносит фотографии, видеозаписи, загруженные файлы и даже будильники. Достаточно просто поставить галочку напротив каждого типа данных и дождаться переноса. Он происходит по беспроводному соединению, но при этом не требует много времени.

Что лучше: резервная копия или перенос данных

Резервная копия

Прямой перенос данных удобнее, чем резервное копирование

Передаваемые данные отправляются на устройство-приёмник, по сути, и в виде резервной копии. То есть они применяются сразу, а не сохраняются в виде отдельного архива с файлами. Допустим, если вам нужно перенести будильники, после успешной передачи они просто появятся в соответствующем приложении. То же самое касается фотографий, видеозаписей, приложений и других данных. Это особенно удобно, потому что получателю не придётся разносить все полученные файлы вручную.

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Передача данных с устройства на устройство – это лучшая альтернатива резервной копии. Дело в том, что обычно копия сохраняется раз в день, а у кого-то и раз в неделю. Поэтому велика вероятность, что она может не учесть последних изменений на устройстве-доноре. Соответственно, добиться их автоматического переноса на новый аппарат будет невозможно. А, перебрасывая информацию напрямую, мы, во-первых, получаем весь спектр файлов сразу без потерь, а, во-вторых, нам не требуется подключения к интернету, чтобы скачать резервную копию.

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