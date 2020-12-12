Как играть в Cyberpunk 2077 на Android бесплатно

Несмотря на то что, пожалуй, самой обсуждаемой игрой 2020-го года стала именно Fortnite, которую Apple удалила из App Store после самоуправства Epic Games, в последние дни внимание геймерского сообщества почти целиком переключилось на новый тайтл. Я говорю о Cyberpunk 2077. Игра вышла сразу на ПК, Xbox и PlayStation, поэтому кое-кто из тех, кто жаждал её опробовать, уже успели это сделать. Другое дело, что далеко не у всех желающих есть в личном распоряжении консоль или мощный компьютер. Рассказываю, как играть в Cyberpunk 2077 на обычном Android-смартфоне.

Как Google превратила обновления Android в простую формальность

По умолчанию Cyberpunk 2077 – это требовательная игра, для запуска которой требуются серьёзные ресурсы. Однако благодаря облачным игровым сервисам это стало необязательно. Суть их работы проста: игры запускаются на удалённых серверах с высокой производительностью, а на устройство пользователя транслируется только картинка. В результате все задачи по обработке Cyberpunk 2077 лягут на железо, которое располагается за много километров от вас, но при этом вы сможете управлять игровым процессом, как если бы игра запускалась у вас.

Как пользоваться GeForce Now

Несмотря на то что Cyberpunk 2077 доступна на разных игровых площадках, мы возьмём за пример GeForce Now:

Для игры в GeForce Now вам потребуется стабильное и высокоскоростное соединение с Wi-Fi. Поиграть через LTE, к сожалению, не получится.

Скачайте из Google Play приложение GeForce Now;

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в сервисе;

Найдите в поиске Cyberpunk 2077 и откройте её;

Добавьте игру в библиотеку Steam и запустите.

Темы на Android: как они работают и как их устанавливать

Поскольку Cyberpunk 2077 изначально проектировалась именно для консолей и ПК, логично, что управлять игровым процессом на сенсорном экране будет практически невозможно. Несмотря на то что GeForce Now предлагает наэкранную имитацию контроллера, в целом этим пользоваться практически невозможно. Поэтому рекомендую заранее обзавестись контроллером от Xbox или PlayStation. А если не хочется сильно тратиться, можете приобрести вот такой геймпад на Али всего за 750 рублей.

Очереди в GeForce Now

Ещё один важный момент, о котором нужно помнить, запуская GeForce Now, — это подписка. По умолчанию сервисом можно пользоваться совершенно бесплатно, запуская на смартфоне любые игры из ассортимента платформы. Однако нужно понимать, что для пользователей бесплатного тарифа существует как минимум одно ограничение по очерёдности доступа. То есть, чтобы запустить Cyberpunk 2077, вам придётся отстоять очередь в 300-400 человек, которая может длиться и полчаса, и даже час. Поэтому логичнее всего купить платную подписку. Если бы не одно «но».

Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 11

Подписчики платных тарифов GeForce Now утверждают, что из-за ограниченного места на серверах, при попытке запустить популярную игру в очереди приходится стоять даже им. По крайней мере, об этом пишут участники нашего чата в Telegram – обязательно присоединяйтесь, там много полезной информации. Поэтому не торопитесь приобретать платную подписку, тем более что как таковых привилегий это вам практически не даст. Либо просто наберитесь терпения и дождитесь, пока ажиотаж спадёт, и очерёдность станет меньше.