Расширения для браузера могут шпионить за вами больше, чем вы думаете

Действия большинства из нас в той или иной степени отслеживаются. Я говорю о том, что мы делаем в Интернете. Совсем не обязательно говорить о каком-то заговоре или пристальном интересе к каждому конкретному человеку. Я говорю об автоматизированных системах, которые призваны оптимизировать показ рекламы, определить нашу поведенческую модель или еще каким-то образом помочь компаниям сделать Интернет более удобным для нас и выгодным для них. Но это не так уж безопасно, ведь даже самые безобидные собранные данные могут попасть не туда. Независимо от того, находитесь ли вы в сети, используете телефон или используете кредитную карту, есть вероятность, что ваши данные попадут в поле зрения нежелательных лиц. При этом одно из мест утечек наиболее узкое и уязвимое.

Удобство Google Chrome

Google Chrome — это браузер, в который вы можете добавлять различные плагины, выполняющие самые разные действия. Добавление расширения в браузер аналогично установке программы на ваш компьютер. Например, если вы можете установить переводчик, поисковик, сервис для таймменеджмента и многое другое. Наверное, на любой вкус или задачу есть свое расширение для Chrome.

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Могут ли отследить через браузер

Теперь люди могут отслеживать вас с помощью этих расширений. Internet Explorer от Microsoft может быть и перестал заниматься созданием сетевых опасностей вокруг нас со своим уходом, но есть еще Google. Она так же отлично справляется с этой задачей.

Согласно BleepingComputer, исследователь, известный, как «z0ccc», еще некоторое время назад создал сайт, который может использовать установленные пользователями расширения для создания его уникального профиля. Это отпечаток пальца, который открывает слишком много информации. По сути, он дает возможность узнать почти все о пользователе и его устройстве.

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Какие данные могут собрать через расширения браузера

Собираемые данные могут состоять из такой информации, как графический процессор вашего компьютера, установленные приложения Windows, разрешение экрана, установленные шрифты и конфигурация оборудования.

Zoccc использовал этот веб-сайт для тестирования более 1000 расширений Chrome. Некоторые из популярных расширений оказались очень полезными для построения модели пользователя. Среди них крупнейшие разработчики, включая Adobe и других. Если вы занимаетесь веб-разработкой, вы можете посетить Github Zoccc, чтобы узнать больше. Там полно всякой важной информации по теме.

Google назвала лучшие расширения для Гугл Хром.

Существует ли еще Internet Explorer

Не так давно Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer в Windows 10. Это означает, что пользовательские версии Windows больше не получают этот браузер, который уже давно не пользовался большой популярностью. Так мир технологий уже стал немного более безопасным.

Произошло это 17 августа 2021 года. В этот день Microsoft перестала поддерживать Internet Explorer 11 внутри пакета офисных приложений. Так же он больше не поддерживался и в других онлайн-сервисах, например, в OneDrive.

Впрочем, браузер не перестал даже предустанавливаться в Windows 10 из-за того, что многие корпоративные продукты были, и переход должен был быть постепенным. Тем не менее, факт ухода от «браузера для скачивания других браузеров» в сторону Edge был неизбежен. Для обеспечения более быстрого, но удобного перехода, в Edge была реализована совместимость со старым Internet Explorer.

Изначально Edge появился в 2015 году и уже тогда он был заменой фирменного браузера Microsoft. На тот момент у него уже сложилась плохая репутация и пользователи требовали чего-то нового. Но первый шаг был сложным, а Edge не был лишен проблем. В результате в 2020 году его полностью переработали и выпустили новую версию браузера, но уже на движке Chromium вместо собственного движка Microsoft.

Но и этот браузер не лишен своих особенностей. В частности, связанных с безопасностью. Одно ясно точно. Чем больше открытость, тем больше дыр, через которые к вам могут забраться злоумышленники. А еще они могут просто собирать прямые и косвенные данные. Для этого как нельзя лучше им подходят расширения.