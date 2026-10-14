Представьте: вы звоните маме в MAX, а нейросеть в это время слушает разговор, переводит его в текст и решает, не мошенник ли на линии. Это не фантастика, а пункты из документа, который Ростелеком разослал разработчикам. MAX и VK там названы прямо. Разбираемся простыми словами, что задумал оператор, получится ли у него и что можно сделать уже сейчас.

Что нашли в требованиях Ростелекома

Ростелеком ищет компанию, которая сделает ему систему для проверки телефонных разговоров. Пока это только сбор предложений, а не покупка: оператор хочет понять, кто и за сколько возьмётся. Предложения принимают до 15 октября. Систему рассчитывают на 3 млн абонентов и до 30 тысяч разговоров одновременно.

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По требованиям система должна уметь:

слушать звонок прямо во время разговора;

превращать речь в текст;

замечать, что собеседник нервничает или ведёт себя странно;

узнавать человека по голосу;

отличать живой голос от подделки, сделанной нейросетью;

предупреждать абонента и обрывать звонок.

Официальная цель — ловить мошенников. Обычные звонки по сотовой сети и так идут через оператора: поэтому он видит, кто вам звонит, и может пометить звонок от компании. А вот дальше начинается самое спорное.

При чём тут MAX и VK

В соседнем документе Ростелеком перечислил, где система должна работать. Кроме обычных звонков там отдельной строкой указаны мессенджер MAX и соцсеть VK.

Проблема в том, что звонок в мессенджере идёт через интернет на серверы самого мессенджера. Оператор видит, что вы передаёте данные, но не слышит, о чём вы говорите. Эксперты, которых опросило издание CNews, сходятся: без помощи VK, которой принадлежит MAX, оператор в такой разговор не попадёт.

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Как Ростелеком собирается подключиться к MAX, в документах не написано. Значит, всё зависит от того, согласится ли на это VK.

Что ответили VK и Ростелеком

В VK изучили документы Ростелекома и ответили коротко:

…технически нереализуемы в наших продуктах.

В Ростелекоме сказали, что записи разговоров не хранят, а проверку звонков включают только тем, кто сам на неё согласился. Звучит спокойно, но есть два «но»:

первое — в документах не написано, где и сколько будут храниться записи и расшифровки разговоров;

— в документах не написано, где и сколько будут храниться записи и расшифровки разговоров; второе — один из экспертов считает, что мессенджеры в итоге, скорее всего, уступят и подключатся.

И ещё важная деталь. В MAX нет сквозного шифрования — это когда разговор не может прочитать даже сам сервис. Пресс-служба мессенджера это не комментирует, а встроенная защита проверяет ссылки и отсекает звонки незнакомцев, но от проверки самих разговоров не спасает.

Зачем оператору слушать ваши разговоры

Дело в деньгах. С 1 марта 2027 года операторы обязаны сообщать в государственную систему «Антифрод» о номерах мошенников и тех, кого они обманывают. Если оператор этого не сделал, в ряде случаев ему придётся вернуть украденное из своего кармана. Поэтому операторы и ищут способ распознать обман прямо во время звонка.

Похожие услуги, по последним данным, уже есть у Билайна, МТС, Т-Мобайла и СберМобайла: они предупреждают о подозрительном разговоре или обрывают его. Но обычно такую услугу абонент включает сам. Пользуетесь такой? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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И неприятная правда: полностью тайными звонки не были и раньше. По «закону Яровой» операторы и российские мессенджеры обязаны хранить записи разговоров и переписку до полугода и выдавать их силовикам по запросу. Новое другое: разговоры хотят не просто хранить, а разбирать нейросетью прямо во время звонка.

Шаги, которые реально помогут

Честно: от того, что разрешено законом, не спрятаться ни в MAX, ни в обычном звонке. Тем более что система Ростелекома пока даже не заказана. Но три вещи вы можете сделать уже сейчас. Первое — проверить, не подключена ли у вас услуга проверки звонков:

Откройте приложение своего оператора. Перейдите в список подключённых услуг. Найдите услуги со словами «защита» или «защитник». Прочитайте описание и отключите услугу, если не хотите, чтобы разговоры проверяла нейросеть.

Если не нашли, спросите в поддержке оператора: «Проверяются ли мои разговоры и как это отключить?». Но учтите: такие услуги правда спасают от мошенников, особенно пожилых людей.

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Второе — запретить звонки от незнакомцев в MAX:

Откройте MAX и перейдите в «Настройки». Выберите «Безопасность». Включите «Безопасный режим» — звонить вам смогут только люди из ваших контактов. В пункте «Поиск по номеру телефона» выберите «Контакты».

Разговоры это не скроет, зато посторонние до вас не дозвонятся. А если сомневаетесь в самом приложении, посмотрите, как проверить MAX на прослушку и слежку.

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Третье и самое главное: не говорите по телефону и в мессенджерах того, что не сказали бы при постороннем, — коды, пароли, данные карт. Замены MAX без таких рисков пока нет: звонки в Telegram и WhatsApp* в России с августа 2025 года ограничены, а у новых российских мессенджеров вроде платной «Молнии» сквозное шифрование пока только обещано.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.