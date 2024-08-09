Сбербанк повышает плату за уведомления по банковским картам. Как их отключить и сделать пуши бесплатными

Многие владельцы банковских карт, чтобы контролировать расходы и поступления, предпочитают подключать на них уведомления обо всех операциях. В некоторых случаях они выглядят как СМС-сообщения, а где-то как пуши в мобильном приложении. Однако все банки без исключения берут за них плату. Сбербанк не является исключением из правил, а теперь еще и повышает цену за уведомления до 99 рублей в месяц. Причем платить необходимо за каждую карту по отдельности. Если их у вас несколько, то получается весьма накладно.

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Если платить такую сумму вы не хотите, то уведомления по картам Сбербанка можно отключить. Рассказываем, как это сделать, а заодно раскрываем один интересный лайфхак, который позволит добиться полностью бесплатных оповещений по всем вашим картам в Сбере.

Сколько стоит СМС у Сбербанка

Для начала давайте разберемся в том, какие цены на уведомления об операциях по картам в Сбербанке бывает. Если вы получаете пенсию или социальные выплаты, то оповещения для вас стоят 40 рублей, и их стоимость меняться не будет. Для всех остальных клиентов Сбера цена после повышения составит 99 рублей в месяц.

Есть у Сбербанка и еще один тип уведомления. Он не стоит ни рубля, однако получать пуш или СМСки вы будете лишь о входящих переводах и авторизации в приложении «Сбербанк Онлайн». У меня как раз подключен последний тип оповещений, так как карта Сбера у меня не является основной и смысла платить за пару оповещений в месяц я не вижу.

Как отключить уведомления в Сбербанке

Если вы, как и я, считаете, что 99 рублей в месяц за уведомления по картам Сбербанка — это дорого, то предлагаю их отключить. Сделать это удобнее всего через приложение «Сбербанк Онлайн». Обязательно прочитайте, как его можно установить или обновить на вашем Андроид-смартфоне. После того, как с программой вы разберетесь, сделайте следующее:

Авторизуйтесь в приложении «Сбербанк Онлайн» ;

; Нажмите на вашу банковскую карту;

Пролистайте немного вниз и коснитесь кнопки «Настройки»;

В открывшемся меню выберите «Уведомления»;

Возле всех карт, где указана стоимость оповещений 99 рублей в месяц, отключите тумблеры.

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Всё! Вот так просто вы можете отключить уведомления по картам Сбербанка. Кстати, рекомендую выключить тумблер «Подключать автоматически». Это значит, что открыв новую карту, оповещения на нее без вашего участия не подключатся.

Отключить СМС Сбербанка через СМС

Однако избавиться от уведомлений по картам Сбера можно и другим способом. Вдруг у вас по какой-то причине нет приложения «Сбербанк Онлайн». Делается это обычным СМС-сообщением:

На вашем смартфоне перейдите в приложение «Сообщения»;

Создайте новый чат;

В качестве адресата укажите номер 900;

Введите текст «Эконом» и отправьте сообщение.

Вот еще один способ отключить оповещения Сбербанка по вашим банковским картам. Главное, отправляйте сообщение именно с того номера, на который эти самые уведомления подключены. В противном случае избавиться от них не выйдет.

Подписка Сберпрайм от Сбербанка

А теперь обещанный лайфхак, который позволит вам не платить за уведомления по картам Сбера. У зеленого банка есть для этого подписка «СберПрайм». Ее подключение делает оповещения по всем картам без исключения абсолютно бесплатными. Казалось бы, ну какая тут выгода, ведь платить придется в любом случае. Но все дело в том, что вы получите кучу других плюшек, которые сделают подписку действительно выгодной:

Бесплатное обслуживание СберКарты ;

; 5 категорий повышенного кешбэка бонусами «Спасибо» ;

; Платежи и переводы без комиссии до 500 тысяч рублей в месяц;

Доступ к онлайн-кинотеатру Okko;

Музыка через сервис «Звук»;

Повышенный процент по накопительному счету;

Дополнительный процент к ставке по СберВкладу;

Повышенный кешбэк в «Самокате», «Мегамаркете», страховании, сервисе «Купер» и многом другом.

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Как видите, преимуществ действительно много, а дополнительный кэшбек и повышенные ставки позволят легко окупить «СберПрайм». Обойдется подписка вам в 199 рублей, причем за первый месяц, а в некоторых случаях и сразу за три, платить не придется вообще. Ну что, подключаем? Сделать это тоже можно через «Сбербанк Онлайн»:

Авторизуйтесь в приложении «Сбербанк Онлайн» ;

; Коснитесь поисковой строки в верхней части экрана;

Введите в поиске «СберПрайм»;

В блоке «Действия» нажмите на «СберПрайм»;

Пролистайте немного вниз и коснитесь подписки «СберПрайм» ;

; В открывшемся окне нажмите кнопку «Попробовать бесплатно» и подтвердите действие.

Как только подписка будет оформлена, вы можете активировать оповещения по всем вашим картам Сбера по тому же принципу, как мы их отключили ранее, и платить за них совсем не придется. Зато сможете наслаждаться фильмами в Okko, музыкой в Звуке и получать повышенный кешбэк в выбранных категориях. В целом, лайфхак вполне рабочий и позволит вам не платить за уведомления по каждой карте отдельно, а еще и сэкономить на обслуживании.