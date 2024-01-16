Сколько времени можно сидеть в смартфоне без вреда для здоровья

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Герман Вологжанин

Если кнопочными телефонами мы преимущественно пользовались только для связи, то современные смартфоны на Android стали для нас главным спутником жизни. С их помощью мы бесконечно переписываемся в мессенджерах, читаем новости, играем и смотрим видео. Никто не будет спорить с тем, что наши глаза проводят перед экраном много времени. Но безопасно ли это, а главное — сколько можно сидеть в телефоне? На эти вопросы мы и постараемся сегодня ответить.

Сколько времени можно сидеть в смартфоне без вреда для здоровья. Как думаете, сколько можно пользоваться смартфоном? Фото.

Как думаете, сколько можно пользоваться смартфоном?

Что будет, если долго сидеть в телефоне

Какова опасность смартфона для глаз? Длительная сфокусированная нагрузка приводит к головным болям, усталости мышц и близорукости. Особенно опасны эти последствия для детей и подростков, чей организм находится в процессе роста.

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Также вред смартфона для человека проявляется в возникновении разного рода психических отклонений. Это и депрессия, и проблемы со сном, и информационный стресс. Словом, мобильное устройство действительно представляет угрозу, если долго сидеть в телефоне.

Сколько можно сидеть в телефоне

Сколько можно сидеть в телефоне. Долгое времяпровождение с телефоном вызывает проблемы с глазами и не только. Фото.

Долгое времяпровождение с телефоном вызывает проблемы с глазами и не только

Оценки того, сколько можно в день сидеть в телефоне, расходятся. Каждый врач дает свои советы, опираясь на собственный опыт и научные исследования. Согласно верхней границе, которой, в частности, придерживается офтальмолог Сергей Хомяков, сидеть в телефоне можно до 6 часов в день. Но важно сделать несколько оговорок.

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6 часов — рекомендованное время сфокусированной нагрузки взрослого человека в сутки, а к таковой относится отнюдь не только взаимодействие с экраном смартфона. Также это касается работы за компьютером, просмотра телевизора и выполнения других действий, когда наши глаза смотрят в одну точку. Поэтому индивидуальные рекомендации относительно того, сколько нужно сидеть в телефоне, отличаются.

Сколько можно сидеть в телефоне. Не сидите в телефоне более 6 часов на протяжении суток. Фото.

Не сидите в телефоне более 6 часов на протяжении суток

Кроме того, 6 часов — это общее время в течение суток, когда вы потенциально можете сидеть в телефоне. Без вреда для здоровья исчерпать лимит сразу не получится. Каждые 20-30 минут необходимо делать перерыв, выполняя хотя бы элементарную гимнастику глаз.

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Наконец, важную роль играет то, как вы пользуетесь устройством. Смартфон нужно держать неподвижно на расстоянии 30 сантиметров от глаз, а экран при этом должен быть чистым. Нарушение рекомендаций вызовет дополнительную нагрузку на глаза.

Сколько можно ребенку сидеть в телефоне

Немного иначе обстоит ситуация с детьми, чьи организм и личность только формируются. Чтобы определить, сколько ребенок должен сидеть в телефоне, стоит обратиться к результатам исследования Университета Ханьян (Сеул, Республика Корея), которое оценивало влияние мобильных устройств на психику подростков.

Сколько можно ребенку сидеть в телефоне. Ребенок должен пользоваться смартфоном еще реже. Фото.

Ребенок должен пользоваться смартфоном еще реже

Ученые пришли к выводу, что подросток может сидеть в телефоне до 4 часов в день. При более долгом использовании наблюдаются проблемы со сном, депрессивные симптомы и высокий коэффициент стресса. Но это касается исключительно психического состояния.

Эти настройки смартфона помогут сохранить ваше зрение

Оценка вреда смартфона для глаз отличается в зависимости от возраста ребенка. Чем он младше, тем меньше времени может безопасно пользоваться гаджетами. До 12 лет детям можно сидеть в телефоне 1-2 часа, а подросткам — до 4-х. Но, как и в случае с рекомендациями для взрослых, нельзя забывать о перерывах каждые 20-30 минут.

Как посмотреть, сколько ты сидишь в телефоне

Операционная система Android позволяет посмотреть, сколько времени ты пользуешься телефоном в день. Получить доступ к статистике можно следующим образом:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль».
  3. Здесь вы увидите диаграмму, показывающую общее время, которое вы провели за экраном устройства в течение суток.
  4. Для получения более подробных сведений нужно открыть «Панель инструментов».
Как посмотреть, сколько ты сидишь в телефоне. Этот инструмент есть на всех современных смартфонах с сервисами Google. Фото.

Этот инструмент есть на всех современных смартфонах с сервисами Google

Также в этом разделе можно ограничить время работы приложений. А взрослые, чей ребенок постоянно сидит в телефоне, могут настроить родительский контроль на Android, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

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