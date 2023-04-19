Эти настройки смартфона помогут сохранить ваше зрение. Как их включить

Разговоры о том, вредны ли смартфоны для зрения, идут не первый год. Врачи-офтальмологи сходятся во мнении, что определенная опасность есть. Но только в том случае, если человек неправильно пользуется смартфоном и не соблюдает рекомендации специалистов. Все это приводит к напряжению глаз и, как следствие, к падению зрения. Чтобы снизить опасность, необходимо изменить некоторые настройки экрана смартфона, в чем мы вам сегодня поможем.

Как увеличить шрифт на Андроиде

Врачи-офтальмологи рекомендуют держать смартфон на расстоянии 30-40 сантиметров от глаз. В противном случае при длительном использовании гаджета у вас может развиться сходящееся косоглазие, о чем свидетельствуют многочисленные исследования.

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Помимо обращения к простой рекомендации отказаться от смартфона или уменьшить время взаимодействия с ним, необходимо сделать так, чтобы вам было комфортно пользоваться устройством на расстоянии 30-40 сантиметров. Для этого нужно увеличить шрифт на Андроид:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Размер текста». Выберите подходящий шрифт.

Увеличение текста на Андроиде не только поможет уменьшить риск развития сходящегося косоглазия, но и снизит нагрузку на глаза, так как вам не придется прищуриваться и вглядываться в экран. А это — база, которой вы должны придерживаться всегда и везде: чем сильнее вам приходится напрягать глаза, тем выше риск ухудшения зрения.

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Зачем нужна автояркость экрана

Автояркость на телефоне — это не только удобная, но и полезная функция, позволяющая человеку избавить себя от необходимости самостоятельно менять ползунок яркости при малейшем изменении освещения. Включается она следующим образом:

Открываем настройки смартфона. Переходим в раздел «Экран», а потом — «Яркость». Включаем опцию «Автонастройка».

Хорошо, автояркость мы включили, но зачем? Из-за того, что руки человека не всегда добираются до регулировки яркости, он часто оказывается в ситуации, когда экран светит слишком сильно. Это приводит к сухости глаз, а также к их покраснению.

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Кроме того, только в режиме автонастройки можно достичь максимального уровня яркости при использовании смартфона на солнце. А это необходимо для того, чтобы в летнюю погоду вам приходилось меньше напрягать глаза, пытаясь рассмотреть, что же там написано на экране.

Что такое DC Dimming

Яркость экранов, выполненных по технологии AMOLED, регулируется при помощи широтно-импульсной модуляции. ШИМ в свою очередь вызывает мерцание, которое замечают многие люди, из-за чего их глаза очень быстро напрягаются.

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Проблема решается функцией DC Dimming. Она в прямом смысле отключает ШИМ, заставляя смартфон менять яркость экрана без мерцания, то есть за счет изменения напряжение. Такая опция есть не на всех устройствах, но там, где она присутствует, DC Dimming включается по инструкции:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Экран». Активируйте переключатель «Устранение мерцания» или «DC Dimming».

Функция нужна далеко не всегда. Во-первых, на IPS-экранах нет ШИМ по определению. Во-вторых, современные AMOLED-матрицы используют широтно-импульсную модуляцию на высокой частоте вплоть до 2000 Гц, в то время как большинство жалоб поступает на дисплеи Samsung с ШИМ всего 240 Гц.

Как отключить темную тему

Темная тема на телефоне — это стильный вариант оформления оболочки, а также способ экономии энергии, если на вашем устройстве используется AMOLED-матрица экрана. У нее есть много фанатов, которые даже заявляют о том, что она снижает нагрузку на глаза. Однако научных доказательств этому нет, в отличие от подтверждения вреда темной темы.

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При использовании такого варианта оформления у вас будут расширяться зрачки, что заставит сильнее напрягать глаза. Кроме того, люди с астигматизмом жалуются на низкую контрастность белого текста на черном фоне, а это еще сильнее вынуждает прищуриваться. Так что отключите темную тему от греха подальше:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Экран». Выберите светлый вариант оформления.

Еще раз отмечу, что в большинстве случаев дискомфорт от использования темной темы испытывают люди, уже имеющие нарушения зрения. Здоровый глаз начнет чувствовать дискомфорт только при длительном взаимодействии с гаджетом, на котором активирован подобный вариант оформления.

Помогает ли режим чтения на телефоне

В отдельном материале мы рассказывали вам о режиме чтения на Андроид, который также может называться защитой зрения, где привели аргументы против него. Более теплые цвета действительно могут положительным образом сказаться на выработке мелатонина, что позволит сохранять естественные биоритмы, не засиживаясь в смартфоне по ночам, но на здоровье ваших глаз синий цвет не оказывает прямого негативного воздействия.

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Помимо настроек, описанных выше, для сохранения своего зрения вы должны пользоваться мобильным устройством не более 6 часов в сутки, прерывая сеансы взаимодействия с гаджетом упражнениями для глаз. Только так вы сможете минимизировать негативное влияние смартфона.