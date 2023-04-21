Рисую по словам с помощью нейросети Сбера “Кандинский”. Заходите, научу и вас

Про нейросети в 2023 году не слышал только человек, который находится в полном информационном вакууме. Складывается ощущение, что все крупные компании выпустили как минимум по одной собственной нейросети, чтобы не отставать от конкурентов. Кто-то, как Microsoft, интегрировал ChatGPT в свои сервисы и приложения. А вот Яндекс и Сбер создали нейросети, которые умеют рисовать по словам. Вам достаточно просто ввести запрос и дождаться результата.

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Как рисует Шедеврум от Яндекса, вы уже могли посмотреть в нашем отдельном материале. Теперь давайте выясним, как это получается у Кандинского от Сбера. Мы подробно разобрались, как работает эта нейросеть, и в этом материале рассказываем, как рисовать по словам с помощью Кандинского и какие секреты есть при использовании этой нейросети.

Нейросеть рисует по словам онлайн

Первое, на чем хочется заострить внимание — это способ этого самого рисования. У Кандинского таких варианта целых два. Самый простой — это воспользоваться чат-ботом в Телеграме. Но, как мне кажется, это наименее удобный вариант, и чуть позже вы поймете, почему. Я бы рекомендовал вам сразу воспользоваться веб-интерфейсом Кандинского и рисовать с компьютера или планшета. Во-первых, вы получите возможность увеличить разрешение и размер готового рисунка, а во-вторых, по непонятной лично для меня причине рисует Кандинский через сайт значительно быстрее, чем через бота. Работает он следующим образом:

Перейдите на fusionbrain.ai и внизу страницы нажмите “Открыть редактор”;

Перед вами появится поле для создания изображения. В настоящий момент как-то увеличить или раздвинуть его вы не сможете. Поэтому в нижней части страницы можете ввести запрос для создания картинки. Давайте попробуем “Хвойный лес с водопадом”;

Немного подождите, и изображение будет создано по центру экрана.

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К большому сожалению, картинка создается в разрешении 768 на 768 пикселей. Такую даже на обои не поставить. Да и вообще маловато для современных устройств. Но никакими стандартными средствами расширить квадрат для рисования нельзя. Это и является главным ограничением Кандинского. Каждый запрос выполняется строго в границах обозначенного выше квадрата.

Нейросеть дорисовывает изображения

Но смириться с этим было сложно. И наш главный редактор Ренат Гришин нашел очень крутой лайфхак, который позволяет создавать в Кандинском большие изображения. Сразу скажу, что вам потребуется немного терпения для этого так как процесс займет больше времени, чем генерация первоначального изображения:

Область разлинована для вашего удобства. Возьмите фиолетовый прямоугольник и сместите его по диагонали на одну клетку;

Нажмите “Создать” и подождите, пока нейросеть дорисует изображение.

Но есть в таком подходе один минус. Даже если на картинке уже есть водопад, то нейросеть продублирует его на тот кусок изображения, который будет дорисовывать. Если вам нужен только один водопад, то придется убрать водопад из запроса. Вот какой результат можно получить:

Таким образом, дорисовывайте картинку с каждого угла, постепенно увеличивая ее размер. В некоторых ситуациях может потребоваться перерисовать отдельную часть;

Не стесняйтесь и заставляйте Кандинского создавать новые изображения. Возможно, что для этого даже придется изменять запрос.

В нижней части на картинке нужна была река, поэтому пришлось изменить запрос на “Хвойный лес с рекой” для обоих нижних углов. И вот таким образом получится постепенно увеличивать размер изображения. Итоговое разрешение картинки получилось 1285 на 1285 пикселей.

Нейросеть рисует в Телеграме

Если же веб-интерфейс вам не нравится, то можете воспользоваться и чат-ботом в Телеграме. Делается это так:

Перейдите по этой ссылке для открытия Кандинского в Телеграме;

Нажмите Start и следуйте инструкциям, которые дает вам бот;

Введите запрос, по которому вы хотите, чтобы был создан рисунок;

Дождитесь итогового результата.

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Главным минусом этого способа создания картинок можно назвать отсутствие возможности дорисовать полученную картинку. Вам придется довольствоваться тем, что есть. Плюс к этому вы сможете перерисовать только всю картинку полностью, а не какую-то ее часть. Так что лучше пользоваться веб-интерфейсом. Все-таки он дает больше возможностей.

Нейросеть делает рисунки

Ну и логично посмотреть на те картинки, которые можно создавать с помощью Кандинского. Вот другой вариант хвойного леса с водопадом:

А вот так выглядит собака-космонавт:

Предлагаю еще оценить Деда Мороза с подарками:

Как-то Кандинский слишком буквально воспринял этот запрос и нарисовал деда с подарком в руках и мороз. Нельзя обойти стороной и виртуальную реальность. Такой запрос я и отправил Кандинскому. Вот результат:

В целом вполне реалистично. Но самой любимой моей картинкой является вот эта по запросу “Рассвет в горах”:

Получилось очень крутоо. Если вы давно планируете научиться рисовать с помощью нейросетей, то самое время это сделать. Процесс жутко увлекательный и к тому же сильно затягивает.