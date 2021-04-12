Стиль рабочего экрана заблокирован. Что делать

Несмотря на то что нас читают в основном продвинутые пользователи Android, квалификация которых зачастую позволяет поправлять даже авторов, разбираться в мобильной ОС от Google досконально могут лишь единицы. Поэтому нет ничего удивительного, что время от времени многие из нас сталкиваются с теми или иными проблемами в работе своих смартфонов, сути которых совершенно не понимают. В таких случаях единственным спасением становится чужой опыт. Хорошо, что теперь за ним не нужно ходить в Google, потому что все есть на AndroidInsider.ru.

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Если вы пользуетесь смартфонами Huawei или Honor, не исключено, что вы могли видеть системное предупреждение о блокировке стиля рабочего экрана. Что оно означает, понять обычно довольно сложно. Ведь недостаток всех системных оповещений, которые появляются в нижней части экрана, состоят в том, что по ним нельзя кликнуть, а значит, нельзя и разобраться с их происхождением и сутью. На мой взгляд, это довольно странно, потому что куда логичнее было бы просто дать пользователю кликнуть на уведомление и перейти к нужной надстройке, чтобы отключить её.

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Уведомление «Стиль рабочего экрана заблокирован» означает запрет на любое изменение рабочего стола. То есть вы не можете ни изменить местоположение иконок, ни добавить ярлык на уже существующее приложение, ни включить или отключить виджет. Впрочем, исправить всё куда проще, чем кажется:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Рабочий экран и обои»;

В открывшемся окне выберите вкладку «Настройки экрана»;

Здесь отыщите параметр «Блокировка вида» и отключите его;

Вернитесь на рабочий стол и попробуйте изменить его состав.

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Что касается самого стиля рабочего экрана, то у вас есть возможность не только заблокировать или разблокировать его, но и изменить на другой. По умолчанию все смартфоны Huawei и Honor используют стиль «приложения на рабочем экране». Однако вы можете включить стиль «приложения на экране приложений». Звучит малопонятно, согласен, поэтому лучше попробовать:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Рабочий экран и обои»;

В открывшемся окне выберите вкладку «Стиль рабочего экрана»;

Установите галочку напротив параметра «Экран приложений»;

Вернитесь на рабочий стол и проверьте, как вам нравится больше.

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По факту блокировка стиля нужна для того, чтобы не дать посторонним как-либо повлиять на содержимое рабочего стола вашего смартфона. Например, если вы даёте свой смартфон ребёнку, который скорее всего не очень щепетильно относится к программному составляющему аппаратов своих родителей, это может быть очень полезный ограничительный механизм. Просто включите его и смело давайте устройство в руки своему чаду – удалить что-то или переместить без вашего ведома оно всё равно не сможет.

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Правда, нужно понимать, что блокировка стиля – это ни разу не панацея. Ведь, запретив изменение рабочего стола, вы не запрещаете выполнение других потенциально опасных манипуляций. Например, ничто не мешает завладевшему вашим смартфоном человеку залезть в незащищённые паролями приложения, прочесть переписку, просмотреть фотографии и вообще сделать много чего ещё. Поэтому не полагайтесь только на блокировку стиля, а используйте блокировку чувствительных приложений паролем или биометрией.