Долгое время ночная тема была одной из ключевых тем, которую обсуждали пользователи и старались реализовать разработчики. Кажется, не проходило и недели, чтобы мы не написали о том, что в очередном приложении появилась возможность изменить цветовую схему интерфейса, переведя оформление в тёмные тона. Удивительно, но именно такие материалы пользовались наибольшей популярностью у наших читателей, которые с неподдельной радостью спешили активировать ночную тему у себя. Однако со временем эта тема исчерпала себя и перестала интересовать ну практически всех. Кроме пользователей WhatsApp.

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Несмотря на то что слухи о появлении ночной темы в WhatsApp ходят уже довольно давно, разработчики только сейчас решились на её внедрение, и то – исключительно в тестовую версию мессенджера. Скорее всего, всё дело в том, что нововведение подлежит проведению дополнительных испытаний с участием широкого круга пользователей, которые могут заметить те или иные недоработки. Ведь, вопреки расхожему мнению, чтобы внедрить ночную тему в приложение, недостаточно просто прописать это в его коде, а нужно перерисовать многие элементы интерфейса, которые можно не разглядеть на тёмном фоне.

Где скачать бету WhatsApp

Если вам не терпится опробовать ночную тему в WhatsApp для Android, вам придётся установить бета-версию мессенджера, благо разработчики не чинят этому никаких препятствий. Это можно сделать двумя способами: легальным и не совсем легальным. Первый предусматривает обязательную регистрацию в программе бета-тестирования. Для этого необходимо перейти по этой ссылке и подтвердить своё участие, после чего вам будет предложена ссылка на загрузку тестовой версии WhatsApp из Google Play. Правда, будьте готовы к тому, что она заменит релизную и для обратной рокировки вам придётся из программы выходить.

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Второй способ проще. Он предполагает банальную установку APK-файла тестовой версии WhatsApp, которую смогли вычленить разработчики. Её можно скачать по этой ссылке. Но тут тоже нужно быть готовым к тому, что её установка заменит уже установленный мессенджер. А для того, чтобы вернуть всё, как было, нужно удалить бета-версию и установить из Google Play обычную. Этот вариант ненамного проще, чем первый, но зато требует установки потенциально небезопасного APK-файла. Поэтому лично я бы рекомендовал воспользоваться первым.

Как включить ночную тему в WhatsApp

Чтобы включить ночную тему в WhatsApp вручную, запустите мессенджер и перейдите в контекстное меню;

Откройте «Настройки» и найдите раздел «Чаты»;

В открывшемся окне перейдите во вкладку «Темы» и активируйте тёмную тему;

На смартфонах с Android 10 ночная тема в WhatsApp будет включаться при активации системной ночной темы.

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Насколько комфортна ночная тема для восприятия, лично мне судить сложно. Уж не знаю, что со мной не так, но тёмные цвета интерфейса заставляют мои глаза слезиться и не только не успокаивают их, а, наоборот, делают только хуже. Поэтому единственный сценарий, при котором использование ночной темы может быть оправдано, является экономия энергии. Дело в том, что AMOLED-экраны практически не подают напряжения на те светодиоды, которые отвечают за отображение тёмных цветов, благодаря чему автономность смартфона повышается довольно ощутимо.