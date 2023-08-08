Выгодно ли сдавать смартфон в трейд-ин при покупке нового

Сложно не замечать, как дорожают смартфоны. Поэтому при покупке нового устройства нам нередко приходится искать дополнительные способы экономии. Кто-то берет девайс в заграничном магазине наподобие AliExpress, кто-то оформляет рассрочку, а кто-то откладывает деньги и мониторит скидки. Но есть еще один способ экономии, которым можно воспользоваться здесь и сейчас, — трейд-ин смартфонов. Что он собой представляет и стоит ли к нему обращаться, когда хочется получить дополнительную скидку при покупке нового устройства.

Что такое трейд-ин смартфонов

Трейд-ин смартфонов — это возможность сдать старое устройство в магазин с целью получения скидки на покупку нового девайса или другого товара. Размер дисконта зависит от состояния гаджета и его рыночной цены в момент сдачи.

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В 2023 году трейд-ин смартфонов работает во многих магазинах электроники, включая следующие сети:

билайн;

Корпорация Центр;

М.Видео и Эльдорадо;

МегаФон;

МТС;

Связной и другие.

В зависимости от магазина услуга обмена старого смартфона на новый может называться иначе (например, «утилизация»). Но суть предложения остается неизменной: покупатель может получить скидку вплоть до 100%, если сдаст свое предыдущее устройство.

Как сдать смартфон в трейд-ин

Как правило, обмен старого смартфона на новый можно сделать только при личном посещении магазина электроники. Отправляясь туда, нужно взять с собой паспорт. При этом чек и упаковка от предыдущего устройства не требуются. Необходим только сам девайс.

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Сдать смартфон в трейд-ин можно при условии, что вы уже подобрали себе обновку. Далее начинается этап диагностики, который обычно происходит на месте. В течение нескольких минут сотрудник магазина осмотрит устройство и рассчитает итоговую скидку. Ее размер — главное, что интересует любого человека, желающего купить смартфон через трейд-ин.

Скидка при сдаче смартфона в трейд-ин

Размер скидки при покупке смартфона в трейд-ин зависит от нескольких факторов, главные из которых:

модель старого устройства;

объем памяти;

состояние.

В зависимости от магазина могут отличаться как критерии, так и размер скидки. Для удобства разработаны специальные сервисы, позволяющие примерно оценить стоимость своего старого устройства до похода в магазин. В частности, такой инструмент есть у М.Видео. Давайте возьмем его за основу и попробуем определить масштабы экономии.

Допустим, вы являетесь владельцем Redmi Note 10 Pro, чья официальная цена на момент выхода в 2021 году составляла 28 990 ₽, и решили поменять его на Redmi Note 12 Pro+. За старый смартфон в идеальном состоянии можно получить примерно 7 тысяч рублей, которые превратятся в скидку. Как итог — цена Redmi Note 12 Pro+ в М.Видео составит приблизительно 30 500 ₽ вместо стандартных 37 990 ₽.

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Вместе с тем, если мы соберемся купить Redmi Note 12 Pro+ на AliExpress или на Яндекс Маркете, то найдем предложения от 33 700 ₽ без необходимости сдавать старое устройство. А смартфон Redmi Note 10 Pro можно будет продать где-нибудь на Avito. Там его рыночная цена составляет 11-13 рублей.

Если все сложится успешно, то новый Redmi Note 12 Pro+ обойдется вам в 23 000 ₽ вместо 30 500 ₽, которые можно получить в М.Видео при условии, что сотрудник магазина назовет состояние старого устройства идеальным.

Стоит ли покупать смартфон через трейд-ин

Очевидно, что трейд-ин смартфонов — далеко не самый выгодный способ экономии при покупке нового устройства. Да, вы получите определенную скидку, однако ее размер окажется ниже стоимости девайса на б/у-рынке, а цена нового гаджета вряд ли будет максимально привлекательной.

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Одновременно с этим нельзя не признать удобство сдачи техники в трейд-ин. Вам не нужно создавать объявление на площадке для перепродажи, а также тратить время на общение с потенциальными покупателями и передачу товара в руки новому владельцу. Вам даже не придется искать коробку, зарядку и документы от смартфона. Все, что требуется — устройство и личное посещение магазина.

Трейд-ин телефонов имеет право на жизнь, но не стоит рассматривать его как отличный способ экономии. При желании вы найдете новое устройство по цене ниже, чем за него просят в магазине с трейд-ин, а с удачной перепродажей отобьете почти всю стоимость. Однако все это требует выполнения лишних действий, на которые не всегда удается выделить свободное время.