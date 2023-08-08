Выгодно ли сдавать смартфон в трейд-ин при покупке нового

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Герман Вологжанин

Сложно не замечать, как дорожают смартфоны. Поэтому при покупке нового устройства нам нередко приходится искать дополнительные способы экономии. Кто-то берет девайс в заграничном магазине наподобие AliExpress, кто-то оформляет рассрочку, а кто-то откладывает деньги и мониторит скидки. Но есть еще один способ экономии, которым можно воспользоваться здесь и сейчас, — трейд-ин смартфонов. Что он собой представляет и стоит ли к нему обращаться, когда хочется получить дополнительную скидку при покупке нового устройства.

Выгодно ли сдавать смартфон в трейд-ин при покупке нового. ЧТо лучше: сдать смартфон в трейд-ин или перепродать на Avito. Фото.

ЧТо лучше: сдать смартфон в трейд-ин или перепродать на Avito

Что такое трейд-ин смартфонов

Трейд-ин смартфонов — это возможность сдать старое устройство в магазин с целью получения скидки на покупку нового девайса или другого товара. Размер дисконта зависит от состояния гаджета и его рыночной цены в момент сдачи.

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В 2023 году трейд-ин смартфонов работает во многих магазинах электроники, включая следующие сети:

  • билайн;
  • Корпорация Центр;
  • М.Видео и Эльдорадо;
  • МегаФон;
  • МТС;
  • Связной и другие.

В зависимости от магазина услуга обмена старого смартфона на новый может называться иначе (например, «утилизация»). Но суть предложения остается неизменной: покупатель может получить скидку вплоть до 100%, если сдаст свое предыдущее устройство.

Как сдать смартфон в трейд-ин

Как сдать смартфон в трейд-ин. Чтобы сдать смартфон, вам, скорее всего, придется лично посетить магазин. Фото.

Чтобы сдать смартфон, вам, скорее всего, придется лично посетить магазин

Как правило, обмен старого смартфона на новый можно сделать только при личном посещении магазина электроники. Отправляясь туда, нужно взять с собой паспорт. При этом чек и упаковка от предыдущего устройства не требуются. Необходим только сам девайс.

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Сдать смартфон в трейд-ин можно при условии, что вы уже подобрали себе обновку. Далее начинается этап диагностики, который обычно происходит на месте. В течение нескольких минут сотрудник магазина осмотрит устройство и рассчитает итоговую скидку. Ее размер — главное, что интересует любого человека, желающего купить смартфон через трейд-ин.

Скидка при сдаче смартфона в трейд-ин

Размер скидки при покупке смартфона в трейд-ин зависит от нескольких факторов, главные из которых:

  • модель старого устройства;
  • объем памяти;
  • состояние.

В зависимости от магазина могут отличаться как критерии, так и размер скидки. Для удобства разработаны специальные сервисы, позволяющие примерно оценить стоимость своего старого устройства до похода в магазин. В частности, такой инструмент есть у М.Видео. Давайте возьмем его за основу и попробуем определить масштабы экономии.

Скидка при сдаче смартфона в трейд-ин. Посчитайте, сколько можно сэкономить, при сдаче смартфона в трейд-ин. Фото.

Посчитайте, сколько можно сэкономить, при сдаче смартфона в трейд-ин

Допустим, вы являетесь владельцем Redmi Note 10 Pro, чья официальная цена на момент выхода в 2021 году составляла 28 990 ₽, и решили поменять его на Redmi Note 12 Pro+. За старый смартфон в идеальном состоянии можно получить примерно 7 тысяч рублей, которые превратятся в скидку. Как итог — цена Redmi Note 12 Pro+ в М.Видео составит приблизительно 30 500 ₽ вместо стандартных 37 990 ₽.

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Вместе с тем, если мы соберемся купить Redmi Note 12 Pro+ на AliExpress или на Яндекс Маркете, то найдем предложения от 33 700 ₽ без необходимости сдавать старое устройство. А смартфон Redmi Note 10 Pro можно будет продать где-нибудь на Avito. Там его рыночная цена составляет 11-13 рублей.

Скидка при сдаче смартфона в трейд-ин. Перепродажа все равно выгоднее. Фото.

Перепродажа все равно выгоднее

Если все сложится успешно, то новый Redmi Note 12 Pro+ обойдется вам в 23 000 ₽ вместо 30 500 ₽, которые можно получить в М.Видео при условии, что сотрудник магазина назовет состояние старого устройства идеальным.

Стоит ли покупать смартфон через трейд-ин

Очевидно, что трейд-ин смартфонов — далеко не самый выгодный способ экономии при покупке нового устройства. Да, вы получите определенную скидку, однако ее размер окажется ниже стоимости девайса на б/у-рынке, а цена нового гаджета вряд ли будет максимально привлекательной.

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Одновременно с этим нельзя не признать удобство сдачи техники в трейд-ин. Вам не нужно создавать объявление на площадке для перепродажи, а также тратить время на общение с потенциальными покупателями и передачу товара в руки новому владельцу. Вам даже не придется искать коробку, зарядку и документы от смартфона. Все, что требуется — устройство и личное посещение магазина.

Стоит ли покупать смартфон через трейд-ин. Трейд-ин — это удобно, но не очень выгодно. Фото.

Трейд-ин — это удобно, но не очень выгодно

Трейд-ин телефонов имеет право на жизнь, но не стоит рассматривать его как отличный способ экономии. При желании вы найдете новое устройство по цене ниже, чем за него просят в магазине с трейд-ин, а с удачной перепродажей отобьете почти всю стоимость. Однако все это требует выполнения лишних действий, на которые не всегда удается выделить свободное время.

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