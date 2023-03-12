Какие смартфоны можно выгоднее всего купить в 2023 году

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин 0

Каждый год на рынке смартфонов появляется много новинок, но почти все из них — переоцененные устройства. На старте продаж производитель хочет заработать как можно больше денег, из-за чего мы, обычные покупатели, становимся жертвами маркетинга. Хватит обманываться! Пора брать смартфоны по выгодным ценам. Именно о таких моделях сегодня пойдет речь. Это недорогие телефоны из разных ценовых категорий, которые объединяет только одно — оптимальное соотношение цены и характеристик.

Какие смартфоны можно выгоднее всего купить в 2023 году. Хороших смартфонов много, но не все они выгодные. Фото.

Хороших смартфонов много, но не все они выгодные

realme C25s — если нужен дешевый смартфон

Обычно дешевые смартфоны жутко лагают, целую вечность загружают приложения, не поддерживают бесконтактные платежи и используют старый разъем MicroUSB для зарядки. Но вы уже догадались, что подобное описание точно не соответствует телефону realme C25s. Сейчас на Яндекс Маркете его продают чуть более чем за 6 000 ₽, и за эти деньги у него совершенно точно нет конкурентов.

realme C25s — если нужен дешевый смартфон. За эти деньги можно купить realme C25s каждому члену семьи, включая домашних животных. Фото.

За эти деньги можно купить realme C25s каждому члену семьи, включая домашних животных

Цена: 6 290 ₽

Купить realme C25S

Откуда такая уверенность? Ну, судите сами:

  • неплохая камера на 48 Мп;
  • довольно производительный чип Helio G85 (более 200 тысяч баллов в AnTuTu);
  • 4/64 Гб памяти в базовой версии;
  • аккумулятор на 6000 мАч;
  • зарядка 18 Вт, сканер отпечатков и NFC.

Да это просто аттракцион невиданной щедрости! Не знаю, как долго будет сохраняться указанная выше цена, но в ближайшие месяцы вы вряд ли сможете найти такую же выгодную модель среди дешевых смартфонов, за которые не стыдно.

vivo Y35 — недорогой телефон с хорошей батареей

Недавно я рассказывал, что в 2023 году смартфоны vivo заметно подешевели. Теперь их можно рассматривать как достойных конкурентов Xiaomi и realme в соотношении цены и характеристик. А vivo Y35 — пожалуй, самая лучшая модель для тех, кто ищет недорогой, но хороший телефон.

vivo Y35 — недорогой телефон с хорошей батареей. Лучше смартфона за десятку просто не существует. Фото.

Лучше смартфона за десятку просто не существует

Цена: 10 999 ₽

Купить vivo Y35

Менее чем за 11 000 ₽ при покупке в официальной рознице вы получаете девайс, который не только оснащен FullHD-экраном, но и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Смартфон vivo Y35 использует сносную камеру на 50 Мп, а за его работу отвечает процессор Snapdragon 680 — невероятно производительное и энергоэффективное решение среди устройств в диапазоне 10-15 тысяч рублей. Попробуйте найти что-нибудь выгоднее.

POCO X5 Pro 5G — один из лучших Xiaomi

В этом году компания Xiaomi окончательно лишилась звания производителя топов за свои деньги. Вы видели цену Xiaomi 13? Нет? Тогда поберегите свои нервы и присмотритесь к смартфону POCO X5 Pro 5G — новинке, выпущенной из-под крыла POCO, который является суббрендом Xiaomi.

POCO X5 Pro 5G — один из лучших Xiaomi. Оптимальный баланс на фоне других смартфонов Xiaomi. Фото.

Оптимальный баланс на фоне других смартфонов Xiaomi

Цена: от 23 000 ₽

POCO X5 Pro 5G на Яндекс Маркет

POCO X5 Pro 5G на AliExpress

По сути, POCO X5 Pro 5G — это прокачанная версия Xiaomi 12 Lite. Хотя модель 2023 года стоит намного меньше, она оснащена той же камерой на 108 Мп и очень хорошим процессором Snapdragon 778G, чей результат в AnTuTu уверенно перелает планку в 500 тысяч баллов. Также за этот смартфон в сравнении POCO X5 Pro и Xiaomi 12 Lite говорит емкость аккумулятора: 5000 мАч, а не скромные 4300 мАч. 67-ваттная зарядка на месте, а на борту вас ждет самая свежая прошивка MIUI 14, играющая всеми красками на AMOLED-экране с поддержкой технологии Dolby Vision.

ZTE Axon 30 — смартфон с камерой под экраном

О телефонах ZTE мы говорим редко, так как они не слишком популярны, а среди китайских производителей есть достаточное количество именитых брендов, предлагающих по-настоящему интересные устройства. Но пройти мимо смартфона ZTE Axon 30 просто нельзя. Хотя бы потому, что он оснащен камерой под экраном. При этом стоит аппарат не 185 тысяч рублей как какой-нибудь Samsung Galaxy Z Fold 4, а всего 24 000 ₽.

ZTE Axon 30 — смартфон с камерой под экраном. Дырок нет, зато есть очень приятная цена. Фото.

Дырок нет, зато есть очень приятная цена

Цена: от 24 000 ₽

ZTE Axon 30 на Яндекс Маркет

ZTE Axon 30 на AliExpress

Безотносительно камеры под экраном ZTE Axon 30 привлекает внимание своей начинкой. Этот относительно недорогой аппарат оснастили процессором Snapdragon 870, чья производительность почти не уступает флагманским решениям 2023 года. Может, экран плохой? Отнюдь! AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц прекрасно чувствует себя в любую погоду. А если и придираться к чему-то, так только к скромному аккумулятору на 4200 мАч. Впрочем, зарядку на 65 Вт в коробку положили не просто так.

realme GT2 Pro — недорогой флагман

В 2022 году мы рассказывали о выходе realme GT2 Pro на российский рынок. Прошлым летом его оценили в 89 999 ₽. И тут можно было бы опустить занавес, но через несколько месяцев цена смартфона в России обрушилась в два раза, а на AliExpress стало реально купить realme GT2 Pro всего за 29 000 ₽. Причем не китайскую версию, а глобальную!

realme GT2 Pro — недорогой флагман. За 30 тысяч — совсем другое дело. Фото.

За 30 тысяч — совсем другое дело

Цена: от 29 800 ₽

realme GT2 Pro на Яндекс Маркет

realme GT2 Pro на AliExpress

Ну какой еще флагман в 2023 году вы купите менее чем за 30 тысяч рублей? Думаете, realme GT2 Pro не является полноценным флагманом? А что вы ответите на экран с разрешением WQHD+, пиковой яркостью 1400 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, процессор Snapdragon 8 Gen 1, пару 50-мегапиксельных камер с дополнительным объективом-микроскопом и аккумулятор на 5000 мАч с 65-ваттной зарядкой? Это топовый аппарат, с чем особенно глупо спорить владельцам Samsung и Xiaomi, купившим свои смартфоны за 50-80 тысяч рублей.

Теги
Лонгриды для вас
Худшие смартфоны Xiaomi 2022 года, купив которые вы будете страдать

Хотя 2022 год еще не закончился, компания Xiaomi, чьи смартфоны пользуются в России огромной популярностью, уже успела представить львиную долю своих новинок. Среди них есть несколько интересных моделей вроде POCO M5 на свежем процессоре Helio G99, но наряду с удачными устройствами есть масса провальных девайсов. Об их недостатках важно знать, чтобы понимать, на какие уступки вам придется пойти при выборе неправильной модели. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых плохих смартфонов Xiaomi, вышедших в 2022 году, покупка которых может стать для вас фатальной ошибкой.

Читать далее
Что подарить коллеге на новый год с AliExpress

Новый год уже близко, а значит всем захочется что-то купить, чтобы порадовать родных, близких и коллег. Именно с последними часто бывает больше всего проблем. Это та категория людей, которой хочется подарить что-то хорошее (иначе, зачем вообще что-то дарить), но не хочется покупать что-то дорогое. Именно поэтому лучшим местом покупки таких подарков будет AliExpress. Вот только ждать посылку оттуда иногда приходится довольно долго. Впрочем, мы это учли и включили в подборку товары, которые на момент подготовки стоят не больше 1000 рублей и будут доставлены до конца декабря. Тут есть из чего выбрать.

Читать далее
10 отличных подарков с AliExpress, которые еще можно купить к новому году

Новый год - это такой праздник, когда все хотят или получить в подарок что-то интересное, или сделать такой подарок. Многие относятся и к той, и к другой категории. При этом интересный подарок совсем не обязательно должен быть дорогим. Наверняка у вас, как и у меня, были случаи, когда кто-то дарил вам что-то небольшое и не очень дорогое, но это было настолько приятно, что ценилось дороже любого айфона или сережек. В этой ”серии” нашей еженедельной подборки товаров с AliExpress мы приведем примеры таких товаров. Все они не очень дорогие, но интересные и/или полезные. А главное, у вас еще будет время заказать их, чтобы они приехали до Нового года.

Читать далее
Новый комментарий