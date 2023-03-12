Какие смартфоны можно выгоднее всего купить в 2023 году

Каждый год на рынке смартфонов появляется много новинок, но почти все из них — переоцененные устройства. На старте продаж производитель хочет заработать как можно больше денег, из-за чего мы, обычные покупатели, становимся жертвами маркетинга. Хватит обманываться! Пора брать смартфоны по выгодным ценам. Именно о таких моделях сегодня пойдет речь. Это недорогие телефоны из разных ценовых категорий, которые объединяет только одно — оптимальное соотношение цены и характеристик.

realme C25s — если нужен дешевый смартфон

Обычно дешевые смартфоны жутко лагают, целую вечность загружают приложения, не поддерживают бесконтактные платежи и используют старый разъем MicroUSB для зарядки. Но вы уже догадались, что подобное описание точно не соответствует телефону realme C25s. Сейчас на Яндекс Маркете его продают чуть более чем за 6 000 ₽, и за эти деньги у него совершенно точно нет конкурентов.

Цена: 6 290 ₽

Купить realme C25S

Откуда такая уверенность? Ну, судите сами:

неплохая камера на 48 Мп;

довольно производительный чип Helio G85 (более 200 тысяч баллов в AnTuTu);

4/64 Гб памяти в базовой версии;

аккумулятор на 6000 мАч;

зарядка 18 Вт, сканер отпечатков и NFC.

Да это просто аттракцион невиданной щедрости! Не знаю, как долго будет сохраняться указанная выше цена, но в ближайшие месяцы вы вряд ли сможете найти такую же выгодную модель среди дешевых смартфонов, за которые не стыдно.

vivo Y35 — недорогой телефон с хорошей батареей

Недавно я рассказывал, что в 2023 году смартфоны vivo заметно подешевели. Теперь их можно рассматривать как достойных конкурентов Xiaomi и realme в соотношении цены и характеристик. А vivo Y35 — пожалуй, самая лучшая модель для тех, кто ищет недорогой, но хороший телефон.

Цена: 10 999 ₽

Купить vivo Y35

Менее чем за 11 000 ₽ при покупке в официальной рознице вы получаете девайс, который не только оснащен FullHD-экраном, но и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Смартфон vivo Y35 использует сносную камеру на 50 Мп, а за его работу отвечает процессор Snapdragon 680 — невероятно производительное и энергоэффективное решение среди устройств в диапазоне 10-15 тысяч рублей. Попробуйте найти что-нибудь выгоднее.

POCO X5 Pro 5G — один из лучших Xiaomi

В этом году компания Xiaomi окончательно лишилась звания производителя топов за свои деньги. Вы видели цену Xiaomi 13? Нет? Тогда поберегите свои нервы и присмотритесь к смартфону POCO X5 Pro 5G — новинке, выпущенной из-под крыла POCO, который является суббрендом Xiaomi.

Цена: от 23 000 ₽

POCO X5 Pro 5G на Яндекс Маркет

POCO X5 Pro 5G на AliExpress

По сути, POCO X5 Pro 5G — это прокачанная версия Xiaomi 12 Lite. Хотя модель 2023 года стоит намного меньше, она оснащена той же камерой на 108 Мп и очень хорошим процессором Snapdragon 778G, чей результат в AnTuTu уверенно перелает планку в 500 тысяч баллов. Также за этот смартфон в сравнении POCO X5 Pro и Xiaomi 12 Lite говорит емкость аккумулятора: 5000 мАч, а не скромные 4300 мАч. 67-ваттная зарядка на месте, а на борту вас ждет самая свежая прошивка MIUI 14, играющая всеми красками на AMOLED-экране с поддержкой технологии Dolby Vision.

ZTE Axon 30 — смартфон с камерой под экраном

О телефонах ZTE мы говорим редко, так как они не слишком популярны, а среди китайских производителей есть достаточное количество именитых брендов, предлагающих по-настоящему интересные устройства. Но пройти мимо смартфона ZTE Axon 30 просто нельзя. Хотя бы потому, что он оснащен камерой под экраном. При этом стоит аппарат не 185 тысяч рублей как какой-нибудь Samsung Galaxy Z Fold 4, а всего 24 000 ₽.

Цена: от 24 000 ₽

ZTE Axon 30 на Яндекс Маркет

ZTE Axon 30 на AliExpress

Безотносительно камеры под экраном ZTE Axon 30 привлекает внимание своей начинкой. Этот относительно недорогой аппарат оснастили процессором Snapdragon 870, чья производительность почти не уступает флагманским решениям 2023 года. Может, экран плохой? Отнюдь! AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц прекрасно чувствует себя в любую погоду. А если и придираться к чему-то, так только к скромному аккумулятору на 4200 мАч. Впрочем, зарядку на 65 Вт в коробку положили не просто так.

realme GT2 Pro — недорогой флагман

В 2022 году мы рассказывали о выходе realme GT2 Pro на российский рынок. Прошлым летом его оценили в 89 999 ₽. И тут можно было бы опустить занавес, но через несколько месяцев цена смартфона в России обрушилась в два раза, а на AliExpress стало реально купить realme GT2 Pro всего за 29 000 ₽. Причем не китайскую версию, а глобальную!

Цена: от 29 800 ₽

realme GT2 Pro на Яндекс Маркет

realme GT2 Pro на AliExpress

Ну какой еще флагман в 2023 году вы купите менее чем за 30 тысяч рублей? Думаете, realme GT2 Pro не является полноценным флагманом? А что вы ответите на экран с разрешением WQHD+, пиковой яркостью 1400 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, процессор Snapdragon 8 Gen 1, пару 50-мегапиксельных камер с дополнительным объективом-микроскопом и аккумулятор на 5000 мАч с 65-ваттной зарядкой? Это топовый аппарат, с чем особенно глупо спорить владельцам Samsung и Xiaomi, купившим свои смартфоны за 50-80 тысяч рублей.