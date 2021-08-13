Xiaomi выпустила новую версию MIUI. Она снижает износ смартфонов

Какие бы крутые ни делала компания Xiaomi, её главным достижением всё равно будут считать MIUI. При всех недостатках фирменной прошивки компании, лучше и удобнее, чем она, найти практически невозможно. Тем более, что Xiaomi, в отличие от всех остальных, регулярно её обновляет. Шутка ли – выпускать в год по 5-6 новых версий в то время, как все остальные в лучшем случае разрождаются лишь одной-двумя. Причём это не какие-то пустые и проходные патчи, а вполне себе полноценные обновления с новыми функциями и значимыми улучшениями. Взять хотя бы MIUI 12.5 Enhanced.

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Новая версия прошивки MIUI действительно получила номер 12.5 с припиской Enhanced. Таким образом Xiaomi решила показать, что это не та же самая MIUI 12.5, а новая. Правда, почему в таком случае нельзя было просто изменить номер сборки, непонятно. Но, как бы там ни было, изменений обновление несёт довольно много, и каждое из них крайне сложно переоценить.

Что нового в MIUI 12.5 Enhanced

В общей сложности в MIUI 12.5 Enhanced было внесено более 150 изменений, направленных на улучшение работы прошивки и продление жизненного цикла совместимых устройств. Эта версия MIUI снижает нагрузку на процессор в среднем на 15% независимо от выполняемой задачи, что в свою очередь ведёт к 15-процентному сокращению энергопотребления. В результате смартфон живёт дольше в том же цикле использования.

Несмотря на то что функциональных нововведений в MIUI 12.5 Enhanced почти нет, Xiaomi изменила принцип работы прошивки с аппаратными компонентами совместимых смартфонов, продлив срок их службы. Дело в том, что со временем деградирует не только аккумулятор, но и другие запчасти, например, флэш-накопитель, который теряет способность быстро читать и записывать данные.

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

В MIUI 12.5 Enhanced появится специальный алгоритм, который будет предотвращать износ накопителя. Так, накопитель Xiaomi Mi 11 Pro за 3 года непрерывной работы потеряет только 5% производительности на запись/чтение. Это реально хороший показатель, потому что со временем смартфоны начинают работать медленнее в том числе и потому, что способность их памяти к быстрому чтению и записи.

Какие смартфоны обновятся до MIUI 12.5 Enhanced

Добиться этого разработчики смогли за счёт изменения методики обработки файлов. Теперь накопители смартфонов будут тратить меньше ресурса на структурирование и хранение файлов, за счёт чего удастся оптимизировать весь процесс, сделав его менее ресурсоёмким. На выходе мы получим именно тот результат, о котором говорила Xiaomi. Износ накопителей замедлится, и смартфоны будут дольше работать на максимальных скоростях.

Полный список устройств, которые получат обновление MIUI, пока обсуждается, но к настоящему известно как минимум о 20 смартфонах Xiaomi, которым светит апдейт:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

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Как видите, в основном это всё флагманы. То есть бюджетных и среднеценовых аппаратов в списке нет. Это может служить указанием на то, что для них обновление вообще не выйдет. Всё-таки в интересах Xiaomi сделать так, чтобы её флагманы работали дольше и были более конкурентоспособными. А таким же образом апгрейдить бюджетники особого резона нет – они и так пользуются популярностью больше, чем у других производителей.