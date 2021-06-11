Я отреставрировал старинные фото с помощью приложения для Android

Нейросети сегодня могут почти всё. Они пишут новости, стихи, музыку и даже картины. Кажется, что ещё совсем немного, и они реально смогут заменить нас на наших рабочих местах. Ведь они не только не устают, но зачастую и делают нашу работу даже более внимательно, чем мы сами. Более того, кое-что они делают даже лучше, чем мы. Например, реставрируют фотографии. Как-то раз я уже рассказывал вам о нейросети Deep Nostalgia, которая повышает детализацию старых фотографий и даже анимирует их. Теперь она научилась ещё и реставрировать их.

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Если вы не в курсе, что такое Deep Nostalgia и что она делает, почитайте эту статью. Там я подробно рассказываю и наглядно показываю, как нейросети могут повысить детализацию старинных фотографий, которые были сделаны больше 100 лет назад. Меня возможности сервиса устроили почти во всём, за исключением того, что повреждения фотографий сильно мешали апгрейду.

Как отреставрировать старые фото

Нейросеть принимала физические повреждения фотокарточки за физиологические недостатки людей, изображённых на снимке. Из-за этого какая-нибудь царапина на оцифрованной фотке в процессе обработки превращалась в шрам через всё лицо. Так что в результате качество снимка повышалось, а вот объект съёмки начинал выглядеть ещё более крипово, чем был.

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В последнем обновлении разработчики Deep Nostalgia добавили в приложение инструмент реставрации фотографий. Само собой, она производится в цифровом формате. То есть от вас требуется сначала сделать снимок самой фотографии, а потом прогнать его через нейросеть, которая определит повреждения и устранит их. Дальше вы сможете либо просто сохранить готовый результат либо поиграться с нейросетями и дальше.

Скачайте приложение MyHeritage из Google Play;

Пройдите регистрацию или авторизуйтесь;

Перейдите в раздел «Фотографии» и загрузите снимок;

Откройте его и нажмите на иконку пластыря;

Дождитесь окончания обработки и сохраните фото.

Приложение для реставрации фото

Сказать по совести, нейросеть Deep Nostalgia не всемогуща. Это я к тому, что устранить вообще все повреждения и отпечаток времени с оцифрованной фотографии ей не под силу. В моём случае, например, ей не удалось избавить старинный снимок от каких-то надписей, сделанных потомками тех, кто там изображён, или на 100% очистить карточку от пятен, которые появились на ней со временем.

Но это не значит, что функция реставрации бесполезна. Если вы сравните оригинальное изображение с отреставрированным, то увидите, что нейросети удалось устранить заломы, восполнить потери цвета и, повысить детализацию снимка. С него будто исчезла дымка, характерная для старинных фотографий, которые хранились в неподобающих условиях.

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В целом, пользу функции реставрации действительно сложно переоценить. Она реально делает старый снимок лучше, пусть и в цифровом виде. Другое дело, что эффективность реставрации как таковой неодинаково высока для разных фотографий. Если у вас снимок без пятен и следов чернил, с заломами и потерями цвета она справится на ура. А вот если у вас, как и у меня, — целый комплекс повреждений, рассчитывать на 100-процентное восстановление точно не стоит.